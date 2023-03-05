《經濟學人》指台灣等14個亞洲國家可望取代中國供應鏈，美媒稱拜登將加強對中投資規範

（中央社）英國《經濟學人》（The Economist）期刊指出，包括台灣在內的14個國家共同構成Altasia（alternative Asian supply chain，亞洲替代供應鏈），未來數年可望逐步取代中國，成為全球生產活動重心。

不過，這其中也隱含挑戰，包括Altasia恐無法在所有產業類別完全取代中國、各國基礎建設發達程度不一、彼此之間存在法規和行政作為差異等。

《經濟學人》在2月即提出Altasia這個概念，近日則進一步刊登文章指出，美、中兩國地緣政治分歧促成Altasia，促使全球製造業者在亞洲尋找中國以外的新生產基地。儘管區域內沒有一個國家能單獨與中國匹敵，由14個國家構成的Altasia加總起來仍具可觀競爭力。

這14個國家是台灣、韓國、日本、印度、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、泰國、汶萊、孟加拉、柬埔寨、菲律賓、寮國。

《經濟學人》指出，在出口額方面，Altasia各國加總起來與中國不相上下：去（2022）年9月前的12個月期間，Altasia總計對美出口6340億美元商品，較中國對美出口總額6140億美元稍多。不過，中國的對美出口種類以電子產品占大多數，而不是所有Altasia成員都能供應具競爭力的相關產品。

至於技術勞工，Altasia和中國在數據上也差異不大：Altasia擁有1億5500萬的25至54歲、受過高等教育的勞動人口，中國則是1億4500萬。

另一方面，根據世界銀行（World Bank）最新的、2018年物流績效指數（Logistics Performance Index, LPI），以滿分5分為準，中國的得分是3.61，在160個受評國家排名第27，而在Altasia，得分從日本的4.03、新加坡的4.00，到孟加拉和柬埔寨的2.58都有。日本、新加坡高居世界總排名前10名，而孟加拉和柬埔寨的排名則落在後半段。

《經濟學人》指出，整體而言，中國的生產能力難以被完全取代。此外，Altasia樣態多元的經濟體無法如中國單一實體般運作。儘管各項貿易協定有助減緩法規障礙，基礎建設和後勤物流服務仍是一大挑戰。

不過，《經濟學人》提到，對許多企業而言，尋找中國以外的替代選項已是優先要務，將持續在Altasia尋找新機會。

美媒：拜登將發布行政命令，加強美對中國投資規範

（中央社）據熟悉商議內容的美國官員指出，拜登（Joe Biden）政府即將加強美國企業在海外的若干投資規範，以限制中國取得相關技術來增強自身軍事實力。

《美聯社》報導，這名官員因沒有對外評論的權限而以匿名方式表示，總統拜登這項即將發布的行政命令，將限縮美國在具有國安應用層面的先進技術上的投資，例如可以協助中國提升軍事決策速度與準確性的次世代軍事能力。

這名官員表示，拜登政府官員在制定美國最新投資規範時，持續與盟友溝通協商。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）今（5）日率先報導指出，美國財政部和商務部昨（4）日向議員提交報告，詳述新的監管計畫將如何因應美國在海外先進技術的投資。《華爾街日報》報導，這兩大部門表示，預計將在白宮預算中尋求更多款項來投入這項投資篩選計畫。白宮預算定於9日出爐。

白宮國家安全會議（NSC）發言人婉拒評論財政部和商務部的報告，但指出拜登政府官員持續向國會通報它們在制定海外投資辦法上的進程。

這項舉措預期將遭遇美國企業反彈。拜登政府官員先前已向商界示意說，在檢視美國各項對中投資的規範之餘，會注意不會管過頭。

財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）在外交關係協會（Council on Foreign Relations）不久前的活動中指出：「依我之見，我們所作所為最重要的，便是確保劃分清楚競爭和國安之間的界線。」他說：「我的觀點是，當美國與世界任何一個國家在公平競爭環境中較勁時，我們表現得很好。」

他說：「但我們同時希望，當我們在這狹窄空間中查覺到國安風險時，能有工具來保護美國的國家安全。」

去年，一個由跨黨派議員組成的團體敦促拜登建立一套更為嚴苛的審核系統來審查在外國敵對勢力的投資，而中國是首要考慮因素。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺