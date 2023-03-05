台灣將公布2月出口恐連6黑，台股需留意中國經濟政策、美總經數據
我們想讓你知道的是
檢視主要出口市場，台灣1月對中國與香港出口衰退33.5%，光是這部分的萎縮，就影響總出口年減幅度逾6成；不過，中研院經濟所研究員簡錦漢指出，中國疫後解封帶動生產製造指數重回擴張區間，為台灣帶來的出口紅利可望慢慢浮現，將是一大觀察點。
（中央社）財政部3月7日將公布2月出口統計，預估恐連6黑。學者分析何時景氣回春有3大觀察點，首先是全球主要央行何時止步升息，促使終端需求回溫；其次是主力貨品電子零組件庫存壓力；第三則是中國解封後的正面效應。
國際經濟基本面走弱加上春節因素，今（2023）年1月出口315.1億美元，年減21.2％，未能開紅門，連續5個月負成長；財政部統計處估計，2月出口規模將落在333億美元至348億美元，年減幅雖可望收斂至7％到11％之間，但顯然難逃連6黑命運。
通膨、升息、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、俄烏戰爭與美中科技戰風險仍在，財政部統計處指出，今年國際經濟邁向「低緩成長」的根本架構未改變，短期出口表現不易明顯回升。
「上半年出口能見度不高」，台經院國際事務處研究員邱達生分析，主要是歐美採鷹派升息以對抗通膨，導致這兩大關鍵終端市場需求受到抑制，製造業不振，而歐美這一波低靡景氣的谷底大約落在第3季。
邱達生表示，不管是科技或傳產貨類，台灣出口有將近8成是零組件等中間財，如果終端需求很疲弱，供應鏈不會有運轉的動機，「沒有訂單，就沒有接單，就沒有製造，自然也沒有出口」。據統計，外銷訂單截至1月未見復甦、也是連5黑。
進一步觀察出口主力貨品，邱達生指出，電子零組件在疫情期間的2020年、2021年，幾乎是憑一己之力扛起台灣的外貿表現以及經濟成長，但現在有庫存去化問題待解，勢必影響近期出口。
反映在數據上，電子零組件1月出口年減20.1％，不僅寫連3黑，跌幅也是11年來最深。財政部統計處分析，儘管夾雜春節因素干擾，但反映消費性電子產品需求疲弱的效應，正在擴大，也顯示電子產業景氣進入修正期。
檢視主要出口市場，台灣1月對中國與香港出口衰退33.5％，光是這部分的萎縮，就影響總出口年減幅度逾6成；不過，中研院經濟所研究員簡錦漢指出，中國疫後解封帶動生產製造指數重回擴張區間，為台灣帶來的出口紅利可望慢慢浮現，將是一大觀察點。
此外，據主計總處最新預估，第1季出口年減幅度可能來到15.43％，但將逐季回溫，第3季衰退幅度收斂至個位數，第4季轉正成長9.76％，與2022年「逐季走低、旺季不旺」的劇本正好相反。
邱達生指出，確實可以觀察下半年是否出現些許反彈，屆時若歐美升息告一段落，終端需求有望回溫，翻轉訂單頹勢，但他認為，力道應不會太強勁，原因在於歐美升息腳步料持續到5、6月，就算上半年劃下句點，由於景氣沒有預期般的糟糕，下半年也不見得會轉鴿降息。
台股多空方向，法人：留意中國經濟政策、美總經數據
（中央社）美國聯準會釋出鴿派訊號，帶動美股收漲；中國全國人大會議今（5）日登場，國務院總理李克強宣布今年經濟成長率目標5％左右。法人分析，台股除留意中國經濟政策對產業的影響，也須持續觀察美國通膨及總經數據。
道瓊工業指數美東時間3月3日終場上漲387.40點或1.17％，收在33390.97點。標準普爾500指數上漲64.29點或1.61％，收在4045.64點。以科技股為主的那斯達克指數上漲226.03點或1.97％，收在11689.01點。費城半導體指數上漲44.223點或1.48％，收在3028.337點。
台股3月3日小漲9.7點，收在15608.42點；成交量新台幣2397.84億元；週線連二紅。
中國全國人大會議3月5日開幕，國務院總理李克強在會中發布今年政府工作報告時，將今年中國的經濟成長率目標訂為5％左右；消費者物價指數（CPI）漲幅目標為3％左右。
安聯投信台股團隊認為，上半年基本面仍是逆風，但庫存持續下降、有零星回補拉貨；中國經濟工作會議可望釋出潛在刺激政策，對包括散裝、鋼鐵、手機、自動化，與著眼規格提升的產業如伺服器、交換器、VGA顯卡等也可望有提振作用。
不過，由於美國1月核心消費者物價指數（CPI）及個人消費支出（PCE）差於預期，PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕認為，後續仍須密切關注後續通膨變化、總經數據等，對美國聯邦準備理事會（Fed）應對長期通膨目標及升息看法的影響。
在機會面部分，安聯投信台股團隊認為，可從長線趨勢與動態機會中找投資方向，其中，工業機器人及自動化需求、AI人工智慧發展、資料中心及雲端需求等科技帶來的長線趨勢將持續；另外，由於綠能是全球政府積極推動的目標，如電動車相關、儲能等產業可望持續獲得政策支撐及資金投入。
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21