台灣將公布2月出口恐連6黑，台股需留意中國經濟政策、美總經數據

（中央社）財政部3月7日將公布2月出口統計，預估恐連6黑。學者分析何時景氣回春有3大觀察點，首先是全球主要央行何時止步升息，促使終端需求回溫；其次是主力貨品電子零組件庫存壓力；第三則是中國解封後的正面效應。

國際經濟基本面走弱加上春節因素，今（2023）年1月出口315.1億美元，年減21.2％，未能開紅門，連續5個月負成長；財政部統計處估計，2月出口規模將落在333億美元至348億美元，年減幅雖可望收斂至7％到11％之間，但顯然難逃連6黑命運。

通膨、升息、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、俄烏戰爭與美中科技戰風險仍在，財政部統計處指出，今年國際經濟邁向「低緩成長」的根本架構未改變，短期出口表現不易明顯回升。

「上半年出口能見度不高」，台經院國際事務處研究員邱達生分析，主要是歐美採鷹派升息以對抗通膨，導致這兩大關鍵終端市場需求受到抑制，製造業不振，而歐美這一波低靡景氣的谷底大約落在第3季。

邱達生表示，不管是科技或傳產貨類，台灣出口有將近8成是零組件等中間財，如果終端需求很疲弱，供應鏈不會有運轉的動機，「沒有訂單，就沒有接單，就沒有製造，自然也沒有出口」。據統計，外銷訂單截至1月未見復甦、也是連5黑。

進一步觀察出口主力貨品，邱達生指出，電子零組件在疫情期間的2020年、2021年，幾乎是憑一己之力扛起台灣的外貿表現以及經濟成長，但現在有庫存去化問題待解，勢必影響近期出口。

反映在數據上，電子零組件1月出口年減20.1％，不僅寫連3黑，跌幅也是11年來最深。財政部統計處分析，儘管夾雜春節因素干擾，但反映消費性電子產品需求疲弱的效應，正在擴大，也顯示電子產業景氣進入修正期。

檢視主要出口市場，台灣1月對中國與香港出口衰退33.5％，光是這部分的萎縮，就影響總出口年減幅度逾6成；不過，中研院經濟所研究員簡錦漢指出，中國疫後解封帶動生產製造指數重回擴張區間，為台灣帶來的出口紅利可望慢慢浮現，將是一大觀察點。

此外，據主計總處最新預估，第1季出口年減幅度可能來到15.43％，但將逐季回溫，第3季衰退幅度收斂至個位數，第4季轉正成長9.76％，與2022年「逐季走低、旺季不旺」的劇本正好相反。

邱達生指出，確實可以觀察下半年是否出現些許反彈，屆時若歐美升息告一段落，終端需求有望回溫，翻轉訂單頹勢，但他認為，力道應不會太強勁，原因在於歐美升息腳步料持續到5、6月，就算上半年劃下句點，由於景氣沒有預期般的糟糕，下半年也不見得會轉鴿降息。

台股多空方向，法人：留意中國經濟政策、美總經數據

（中央社）美國聯準會釋出鴿派訊號，帶動美股收漲；中國全國人大會議今（5）日登場，國務院總理李克強宣布今年經濟成長率目標5％左右。法人分析，台股除留意中國經濟政策對產業的影響，也須持續觀察美國通膨及總經數據。

道瓊工業指數美東時間3月3日終場上漲387.40點或1.17％，收在33390.97點。標準普爾500指數上漲64.29點或1.61％，收在4045.64點。以科技股為主的那斯達克指數上漲226.03點或1.97％，收在11689.01點。費城半導體指數上漲44.223點或1.48％，收在3028.337點。

台股3月3日小漲9.7點，收在15608.42點；成交量新台幣2397.84億元；週線連二紅。

中國全國人大會議3月5日開幕，國務院總理李克強在會中發布今年政府工作報告時，將今年中國的經濟成長率目標訂為5％左右；消費者物價指數（CPI）漲幅目標為3％左右。

安聯投信台股團隊認為，上半年基本面仍是逆風，但庫存持續下降、有零星回補拉貨；中國經濟工作會議可望釋出潛在刺激政策，對包括散裝、鋼鐵、手機、自動化，與著眼規格提升的產業如伺服器、交換器、VGA顯卡等也可望有提振作用。

不過，由於美國1月核心消費者物價指數（CPI）及個人消費支出（PCE）差於預期，PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕認為，後續仍須密切關注後續通膨變化、總經數據等，對美國聯邦準備理事會（Fed）應對長期通膨目標及升息看法的影響。

在機會面部分，安聯投信台股團隊認為，可從長線趨勢與動態機會中找投資方向，其中，工業機器人及自動化需求、AI人工智慧發展、資料中心及雲端需求等科技帶來的長線趨勢將持續；另外，由於綠能是全球政府積極推動的目標，如電動車相關、儲能等產業可望持續獲得政策支撐及資金投入。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺