中國今年軍費達6.86兆元，德議員表示台灣須做好應戰準備；過半美國人認為護台比維持與中關係更重要
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斯洛維尼亞前總統圖克建議，勿一味從中國會攻台的角度來思考事情，因為海峽兩岸衝突並非無可避免，各界應多思考和平解決歧見的辦法，比如摒棄冷戰思維、管理戰略競爭、增加各領域合作等。德國聯邦議院議員貝葉則說，他同意和平解決歧見，但中國正積極進行攻台準備，台灣必須做好充分因應措施。他說：「時間表？我不知道。但它肯定會在未來2至5年間發生。」
中國經濟欠佳2023年軍費仍增7.2％，分析：穩軍隊等於穩內部
（中央社）中國政府今（5）日公布，今（2023）年軍費編列人民幣1兆5537億元（新台幣約6.86兆元），年增7.2％。分析指出，中國去（2022）年經濟成長欠佳仍投入大筆軍費，穩定軍隊就是穩定領導人權力最好方式。
中國第14屆全國人大一次會議3月5日上午開幕，根據中國財政部2023年中央和地方預算草案報告，2023年國防支出年增7.2％，是近5年來次高成長率。中國編列國防支出年增率在2019年至2022年期間分別為7.5％、6.6％、6.8％、7.1％。
淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑3月5日接受中央社訪問表示，軍事預算增加也有可能是其對軍隊待遇拉高、軍事戰艦維護費用提高，例如，航空母艦不是打造完成就好，後面還有龐大維護費用。
林穎佑認為，軍費增加對於北京領導人來說是掌握軍權、握住國防力量的方式。
他說，中國去年經濟狀況欠佳，仍然願意投入資源在軍事預算上，因為解放軍長期以來是個對外傳遞訊息重要「工具」，讓解放軍「吃得飽、穿得暖」是第一要務。穩住軍隊有助於軍權掌握，這是北京領導人可以持續穩固地位的方式。
國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲告訴中央社，中國軍事預算在占GDP比重多在1.7％至1.8％左右，相較其他國家不算特別高。不過由於中國經濟量體不斷地擴大，實際預算數額仍很可觀。
他說，中國去年經濟成長率僅有3％，軍費預算成長率卻是7.2％，這樣的規劃是在軍事擴張主義大架構下。中國整體軍事資源會優先部署在海軍、空軍和火箭軍。海軍戰艦載人出去就「可以打下一塊地方」、空軍能夠支援海軍、火箭軍投射火箭以執行國家任務。
蘇紫雲指出，中國軍事重點仍在東海、南海、西太平洋第一島鏈周邊，透過軍事力量發揮國家影響力，周邊國家必須相對應增加軍事硬實力，有足夠的防衛力量才可以阻絕侵略意圖。
印度版玉山論壇，討論中國對台動武可能性
（中央社）印度版玉山論壇討論中國對台動武的可能性，斯洛維尼亞前總統圖克（Danilo Türk）認為，兩岸衝突並非無可避免，各界應多思考和平解決歧見的辦法；德國國會議員貝葉則提醒，台灣應做好充分因應的準備。
印度外交部與新德里智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）合辦的「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）2日至4日在新德里舉行，今年已邁入第8屆。
昨（4）日下午在主題「戰略難題：龍在台灣海峽的兵力運用」（The Strategic Poser: Dragon's Manoeuver in the Taiwan Strait）的場次，主持人詢問與談人對中國武力攻台可能性與時間表的看法。
圖克建議，勿一味從中國會攻台的角度來思考事情，因為海峽兩岸衝突並非無可避免，各界應多思考和平解決歧見的辦法，比如摒棄冷戰思維、管理戰略競爭、增加各領域合作等。
德國聯邦議院（Bundestag）議員貝葉（Peter Beyer）則說，他同意和平解決歧見，但中國正積極進行攻台準備，台灣必須做好充分因應措施。
他說：「時間表？我不知道。但它肯定會在未來2至5年間發生。」
貝葉坦承，德國軍力有限，難以在台灣海峽進行軍事干預，但仍透過派軍艦到南海巡航，展現對台灣及其他理念相同國家的支持。他建議德國政府繼續這樣的作法，並派遣國會議員及商業考察團訪問台灣。
瑞典前總理畢爾德（Carl Bildt）認為，台灣海峽是繁忙的國際貿易航道，兩岸若發生戰事，全球貿易將大受衝擊，高度依賴進口的中國也將身受其害，中國領導層若無充分準備，不會貿然出手。
問及若中國攻台瑞典會有何反應，畢爾德認為，瑞典的反應將與歐洲一致，而歐洲的反應將與美國一致；但若是美國採取軍事回應，歐洲的參與程度則可能有限。
印度前駐日本大使奇諾（Sujan Chinoy）則援引中國共產黨2017年提出的「兩個一百年」政策目標，推測中國的「統一」時間表會在2049年，但他質疑中國是否做得到，因為中國一旦遭到國際制裁及孤立，經濟發展勢將脫軌。
奇諾認為，如果中國對台出兵，美國、日本甚至澳洲都將基於貿易及自身安全考量而直接介入。
香格里拉安全對話亞太安全問題高級研究員郭晨熹（Lynn Kuok）說，中國是否攻台需視軍事能力與意圖而定，台灣宣布獨立、美國高層官員訪台、通過挺台法案等都可能成為中國攻台的理由。
國家安全會議副秘書長徐斯儉、國防安全研究院學者沈明室、立法委員范雲等9人近日造訪印度，參加「瑞辛納對話」。
過半美國人：護台比維持與中關係更重要
（中央社）最新民調顯示，過半美國人認為，政府採取強硬立場來避免中國武力犯台，比與中保持良好關係更為重要。
近幾個月，台灣與中國緊張局勢加劇，讓部分人士對美國應該在場衝突中扮演什麼角色提出疑問。而《經濟學人》（The Economist）與「輿觀」（YouGov）最新的民調顯示，多數美國人仍致力於保護台灣免受中國干預。
調查結果顯示，認為美國「採取強硬立場，讓中國不以武力犯台」比「美國與中國維持良好關係」更為重要的人要多，比例為51％比24％。這個結果與輿觀去年夏天所做民調一致。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna