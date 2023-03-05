中國今年軍費達6.86兆元，德議員表示台灣須做好應戰準備；過半美國人認為護台比維持與中關係更重要

中國經濟欠佳2023年軍費仍增7.2％，分析：穩軍隊等於穩內部

（中央社）中國政府今（5）日公布，今（2023）年軍費編列人民幣1兆5537億元（新台幣約6.86兆元），年增7.2％。分析指出，中國去（2022）年經濟成長欠佳仍投入大筆軍費，穩定軍隊就是穩定領導人權力最好方式。

中國第14屆全國人大一次會議3月5日上午開幕，根據中國財政部2023年中央和地方預算草案報告，2023年國防支出年增7.2％，是近5年來次高成長率。中國編列國防支出年增率在2019年至2022年期間分別為7.5％、6.6％、6.8％、7.1％。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑3月5日接受中央社訪問表示，軍事預算增加也有可能是其對軍隊待遇拉高、軍事戰艦維護費用提高，例如，航空母艦不是打造完成就好，後面還有龐大維護費用。

林穎佑認為，軍費增加對於北京領導人來說是掌握軍權、握住國防力量的方式。

他說，中國去年經濟狀況欠佳，仍然願意投入資源在軍事預算上，因為解放軍長期以來是個對外傳遞訊息重要「工具」，讓解放軍「吃得飽、穿得暖」是第一要務。穩住軍隊有助於軍權掌握，這是北京領導人可以持續穩固地位的方式。

國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲告訴中央社，中國軍事預算在占GDP比重多在1.7％至1.8％左右，相較其他國家不算特別高。不過由於中國經濟量體不斷地擴大，實際預算數額仍很可觀。

他說，中國去年經濟成長率僅有3％，軍費預算成長率卻是7.2％，這樣的規劃是在軍事擴張主義大架構下。中國整體軍事資源會優先部署在海軍、空軍和火箭軍。海軍戰艦載人出去就「可以打下一塊地方」、空軍能夠支援海軍、火箭軍投射火箭以執行國家任務。

蘇紫雲指出，中國軍事重點仍在東海、南海、西太平洋第一島鏈周邊，透過軍事力量發揮國家影響力，周邊國家必須相對應增加軍事硬實力，有足夠的防衛力量才可以阻絕侵略意圖。

印度版玉山論壇，討論中國對台動武可能性

（中央社）印度版玉山論壇討論中國對台動武的可能性，斯洛維尼亞前總統圖克（Danilo Türk）認為，兩岸衝突並非無可避免，各界應多思考和平解決歧見的辦法；德國國會議員貝葉則提醒，台灣應做好充分因應的準備。

印度外交部與新德里智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）合辦的「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）2日至4日在新德里舉行，今年已邁入第8屆。

昨（4）日下午在主題「戰略難題：龍在台灣海峽的兵力運用」（The Strategic Poser: Dragon's Manoeuver in the Taiwan Strait）的場次，主持人詢問與談人對中國武力攻台可能性與時間表的看法。

圖克建議，勿一味從中國會攻台的角度來思考事情，因為海峽兩岸衝突並非無可避免，各界應多思考和平解決歧見的辦法，比如摒棄冷戰思維、管理戰略競爭、增加各領域合作等。

德國聯邦議院（Bundestag）議員貝葉（Peter Beyer）則說，他同意和平解決歧見，但中國正積極進行攻台準備，台灣必須做好充分因應措施。

他說：「時間表？我不知道。但它肯定會在未來2至5年間發生。」

貝葉坦承，德國軍力有限，難以在台灣海峽進行軍事干預，但仍透過派軍艦到南海巡航，展現對台灣及其他理念相同國家的支持。他建議德國政府繼續這樣的作法，並派遣國會議員及商業考察團訪問台灣。

瑞典前總理畢爾德（Carl Bildt）認為，台灣海峽是繁忙的國際貿易航道，兩岸若發生戰事，全球貿易將大受衝擊，高度依賴進口的中國也將身受其害，中國領導層若無充分準備，不會貿然出手。

問及若中國攻台瑞典會有何反應，畢爾德認為，瑞典的反應將與歐洲一致，而歐洲的反應將與美國一致；但若是美國採取軍事回應，歐洲的參與程度則可能有限。

印度前駐日本大使奇諾（Sujan Chinoy）則援引中國共產黨2017年提出的「兩個一百年」政策目標，推測中國的「統一」時間表會在2049年，但他質疑中國是否做得到，因為中國一旦遭到國際制裁及孤立，經濟發展勢將脫軌。

奇諾認為，如果中國對台出兵，美國、日本甚至澳洲都將基於貿易及自身安全考量而直接介入。

香格里拉安全對話亞太安全問題高級研究員郭晨熹（Lynn Kuok）說，中國是否攻台需視軍事能力與意圖而定，台灣宣布獨立、美國高層官員訪台、通過挺台法案等都可能成為中國攻台的理由。

國家安全會議副秘書長徐斯儉、國防安全研究院學者沈明室、立法委員范雲等9人近日造訪印度，參加「瑞辛納對話」。

過半美國人：護台比維持與中關係更重要

（中央社）最新民調顯示，過半美國人認為，政府採取強硬立場來避免中國武力犯台，比與中保持良好關係更為重要。

近幾個月，台灣與中國緊張局勢加劇，讓部分人士對美國應該在場衝突中扮演什麼角色提出疑問。而《經濟學人》（The Economist）與「輿觀」（YouGov）最新的民調顯示，多數美國人仍致力於保護台灣免受中國干預。

調查結果顯示，認為美國「採取強硬立場，讓中國不以武力犯台」比「美國與中國維持良好關係」更為重要的人要多，比例為51％比24％。這個結果與輿觀去年夏天所做民調一致。