【圖表分析】蔡培慧立委補選勝出：當地士氣低迷17年，民進黨如何贏得「藍大於綠」的南投第二選區？

文：李芯｜圖表：If Lin

昨（4）日南投縣第二選區立委補選結果出爐，老縣長林明溱於南投政壇打拚30多年，如今卻在普遍被認為「藍大於綠」的選區，輸給出身學界、曾任不分區立委的蔡培慧，兩人差距僅有不到2000票，得票率相差約2個百分點。

對此，藍營人士認為民進黨負面選舉的做法影響林明溱形象，導致較難取得日益增多的中間選民支持；綠營人士則指出，民進黨在南投縣氣氛低迷了17年，本次終於由黨主席賴清德率領、團結起來，是勝選的主因。

事實上，從過往經驗看來，補選的熱度會比大選低很多，選前地方人士甚至預測投票率會低於40％，但投票日當天南投天氣晴朗，有46.35％選民出門投票。相較林明溱2014年當選縣長後於2015年初舉行的缺額補選，甫卸任南投市長的許淑華對上民進黨籍前立委湯火聖，只有37.07％的投票率，相差將近10個百分點。

藍營優勢選區風光不再？

如果只關注南投縣10年內的地方選舉結果，恐怕很難想像，1997年南投縣長選舉時，民進黨地方分裂、泛綠陣營兩人參選，兩人的票數竟然都分別比國民黨籍的候選人還要高。但後來民進黨陣營持續無法整合，到2005年泛綠的蔡煌瑯、林宗男同時出線，敗給南投市長出身的國民黨籍李朝卿至今，民進黨在南投縣失去優勢已經長達17年。

「這次選舉不同以往，是因為團結。」民進黨南投縣議員沈夙崢認為，本次勝選最大的關鍵在於賴清德進行整合，邀請過去在南投有影響力的地方頭人，一起把支持者帶出來。除此之外，賴清德公開向支持者道歉，坦言分裂讓支持者失望17年，沈夙崢指出，他自己回到南投服務後，也發現支持者多年來受到多大的傷害，一直無法「出一口氣」，賴清德誠懇的道歉對綠營團結造成很大的影響。

從區域來看，雖然前2次立委選舉裡，7個行政區清一色由國民黨拿下，但傳統上竹山鎮、名間鄉是偏綠，其餘不是偏藍就是五五開。民進黨台南縣黨部主委蔡銘軒表示，竹山、名間先前因整合問題及地方因素，才會沒有把票開出來，這次大家一起努力、希望改變南投，讓綠營在這2個鄉鎮重返優勢。

7個縣市之中，南投市是林明溱的重點區域，就連沈夙崢都表示，過往選舉綠營常評估南投市得先「輸個幾千票」。不過，本次林明溱在南投市只小贏不到2000票，國民黨南投縣議員林儒暘坦言，很多支持者沒有出來投票，尤其當地知識份子比較多，面對本次林明溱遭負面選舉影響形象，更是影響他們的投票意願。

有藍營基層黨工分析，2015年立委補選中，許淑華本來預計要贏到將近6000票，卻只贏了4500多票，本次更是剩不到2000票，而藍大於綠的集集鎮則小贏300票，顯然在幾個鄉鎮都沒有把選區優勢拉出來。

老縣長為何選輸？藍營批負面選舉影響形象

談到為什麼會藍營會敗選，林儒暘認為，媒體資訊傳播比想像中還要迅速有效，相較過去的選舉，電視台選前都在報南投的負面新聞，從參選動機到出國次數，他認為有非常多的資訊遭錯誤傳播，過去國民黨在南投縣的選舉中沒有遇過這樣的情況，應對上慢了一拍，才會導致這樣的結果。

國民黨南投縣議員游顥則強調，這是一場不對稱的選舉，民進黨全黨打一人，政論節目激烈批評林明溱，再加上媒體露出失衡，以致國民黨發出的記者會與新聞資料效果不彰，無法正面、即時回應爭議。他坦言民進黨的策略有打出效果，讓老縣長林明溱30年來的貢獻失焦。

另一方面是選民結構的改變，沈夙崢指出，有感覺到南投的年輕選民、首投族、中間選民增多，更重視候選人背景與學經歷，他笑稱以往選舉公報是被拿來「墊便當」，現在的選民會拿來認真翻閱。尤其年輕人返鄉投票的情況增加，他們不在乎藍綠，只在乎候選人做什麼事情、對故鄉有何建樹。

國民黨的林儒暘也認為，如今南投除了藍綠基本盤外，中間選民很多，且重視形象和學經歷。林明溱在這次選舉中，形象受到民進黨攻勢的影響，從而較難取得中間選民的支持。

除了選舉期間的指控讓林明溱形象大傷之外，蔡銘軒強調，國民黨的推選機制很怪，讓中間選民反感。本次補選初期，游顥、議員宋懷琳，以及林明溱之子、前縣黨部主委林儒彬都有意角逐，但國民黨民調顯示林明溱最有機會贏，最後徵召他參選。「年輕人想出來選，卻讓退休縣長出來選」，蔡銘軒認為，這影響到中間選民的投票意願。

8個月後怎麼選？綠營嘆：非常辛苦

本次立委補選意外翻盤，面對倒數不到1年的下次立委選舉，游顥表示，這次選舉雙方資源極度不對稱，下次應會回歸正常，蔡培慧不一定有機會勝選。而國民黨支持者反而能在這段期間好好想想，老縣長過去做了多少事情，藍營的支持將化為一股力量。

林儒暘表示，民進黨這次的選舉方式摻雜太多假資訊、抹黑，包含私設黑官、黨產還有出國次數的問題，相信未來民眾將越來越能夠辨別。針對中間選民，他認為現今政壇「年輕化」是一個趨勢，大家比較願意給年輕人機會，未來國民黨在整合時得考量這點。

綠營的沈夙崢認為，民進黨本次在南投開了新頁，讓過去17年沈悶的氛圍和傷害重新開始。但他也坦言8個月後的選舉絕對非常辛苦，昨天的選舉是中間選民和民進黨支持者都出來投票，國民黨支持者沒有催出來，未來如何在藍大於綠的選區讓民眾有感，是蔡培慧比較辛苦的地方。

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核稿編輯：羅元祺