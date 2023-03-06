TNL+ 2023/03/06,
健康

不只COVID-19讓你聞不到，空氣污染可能已造成你的嗅覺慢性喪失多年

不只COVID-19讓你聞不到，空氣污染可能已造成你的嗅覺慢性喪失多年
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我們想讓你知道的是

對於許多人來說，COVID-19確診可能是第一次讓他們嘗到失去嗅覺的滋味。嗅覺喪失症使人聞不到任何氣味，對人類的整體健康和生活品質都將產生重大影響。不過，呼吸道感染所造成的嗅覺喪失仍屬於短暫現象，實際上因為空氣汙染等其他原因，你的嗅覺可能已經逐漸喪失多年。

文：黃皓筠

嗅覺是人類感知世界的窗口之一，它對於味覺的運作、人與人之間的社交至關重要，甚至還能幫助我們發現潛在的危險。然而，空氣汙染如今可能正在傷害你我的嗅覺能力。

對於許多人來說，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）可能是第一次讓他們嘗到失去嗅覺的滋味。嗅覺喪失症（anosmia）使人聞不到任何氣味，對人類的整體健康和生活品質都將產生重大影響。不過，呼吸道感染所造成的嗅覺喪失仍屬於短暫現象，實際上因為空氣汙染等其他原因，你的嗅覺可能已經逐漸喪失多年。

大家不陌生的PM2.5，意即空氣中微小汙染顆粒的統稱，主要源自於汽車、發電廠以及家中燃料的燃燒。過去，暴露於PM2.5與嗅覺功能障礙之間的關聯，通常只發生在特定職場和工廠環境中。然而近期研究指出，人類每天吸入的汙染物質正在對我們造成危害。

《BBC Future》報導，嗅球（olfactory bulb）位於我們的大腦下方、鼻腔上方，是一個布滿許多神經末梢的敏感組織，除了是人類透過嗅覺了解世界管道，也是抵禦病毒及汙染物進入大腦的第一道防線。但嗅球若反覆暴露於危害物質中，前述的防禦措施將被漸漸磨損或破壞。

約翰霍普金斯醫學院（Johns Hopkins School of Medicine）鼻科醫師拉瑪納森（Murugappan Ramanathan Jr）說明，持續暴露於汙染顆粒將會使嗅覺喪失的風險增加1.6至1.7倍。拉瑪納森現在致力於嗅覺喪失與環境是否存在關聯的研究，他想知道的是：是否有不成比例的嗅覺喪失症患者，生活在PM2.5更嚴重的地區？

目前此領域的研究並非多數，較早期的文獻為2006年的一項墨西哥研究，科學家們使用強烈的咖啡及橘子氣味測驗墨西哥城（Mexico City）的居民，他們發現經常生活在空氣汙染下的人們，平均嗅覺比住在農村地區的人更差。

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