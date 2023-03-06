不只COVID-19讓你聞不到，空氣污染可能已造成你的嗅覺慢性喪失多年
我們想讓你知道的是
對於許多人來說，COVID-19確診可能是第一次讓他們嘗到失去嗅覺的滋味。嗅覺喪失症使人聞不到任何氣味，對人類的整體健康和生活品質都將產生重大影響。不過，呼吸道感染所造成的嗅覺喪失仍屬於短暫現象，實際上因為空氣汙染等其他原因，你的嗅覺可能已經逐漸喪失多年。
文：黃皓筠
嗅覺是人類感知世界的窗口之一，它對於味覺的運作、人與人之間的社交至關重要，甚至還能幫助我們發現潛在的危險。然而，空氣汙染如今可能正在傷害你我的嗅覺能力。
對於許多人來說，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）可能是第一次讓他們嘗到失去嗅覺的滋味。嗅覺喪失症（anosmia）使人聞不到任何氣味，對人類的整體健康和生活品質都將產生重大影響。不過，呼吸道感染所造成的嗅覺喪失仍屬於短暫現象，實際上因為空氣汙染等其他原因，你的嗅覺可能已經逐漸喪失多年。
大家不陌生的PM2.5，意即空氣中微小汙染顆粒的統稱，主要源自於汽車、發電廠以及家中燃料的燃燒。過去，暴露於PM2.5與嗅覺功能障礙之間的關聯，通常只發生在特定職場和工廠環境中。然而近期研究指出，人類每天吸入的汙染物質正在對我們造成危害。
《BBC Future》報導，嗅球（olfactory bulb）位於我們的大腦下方、鼻腔上方，是一個布滿許多神經末梢的敏感組織，除了是人類透過嗅覺了解世界管道，也是抵禦病毒及汙染物進入大腦的第一道防線。但嗅球若反覆暴露於危害物質中，前述的防禦措施將被漸漸磨損或破壞。
約翰霍普金斯醫學院（Johns Hopkins School of Medicine）鼻科醫師拉瑪納森（Murugappan Ramanathan Jr）說明，持續暴露於汙染顆粒將會使嗅覺喪失的風險增加1.6至1.7倍。拉瑪納森現在致力於嗅覺喪失與環境是否存在關聯的研究，他想知道的是：是否有不成比例的嗅覺喪失症患者，生活在PM2.5更嚴重的地區？
目前此領域的研究並非多數，較早期的文獻為2006年的一項墨西哥研究，科學家們使用強烈的咖啡及橘子氣味測驗墨西哥城（Mexico City）的居民，他們發現經常生活在空氣汙染下的人們，平均嗅覺比住在農村地區的人更差。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna