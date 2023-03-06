中國軍費年增7.2%高於經濟成長率，學者警告中共「強軍隊優於民生」恐步入「窮兵黷武」狀態

中國財政部5日公布預算草案，2023年中國國防預算與去年相比大增7.2%，總金額達1兆5563億元人民幣（約新台幣6.8兆元），高過去年的經濟成長率，學者認為這顯示習近平的工作重點是「強軍隊優於強民生」，中國正在加快軍事發展，未來恐怕步入「窮兵黷武」的狀態。

中國兩會正在進行，我國國策研究院與國立中山大學中國與亞太區域研究所今（6）日共同舉辦「中共兩會：黨政軍經、美中與兩岸」座談會。國立台灣大學政治系教授明居正指出，「經濟是中共最大的困難」，中共自1980年改革開放至今，約在2010年前後已用盡工業化紅利，工資、土地費用上漲，外資開始撤出，經濟成長曲線趨緩，加上最近幾年來的美中貿易戰、收回香港、武漢肺炎、全球貿易受到打擊與烏克蘭戰爭，使中國經濟成長的曲線向下滑得更快。

明居正指出，中國經濟越來越走向「中等收入的陷阱」， 中產階級大量返回貧窮，新任國務院總理李強面對的經濟形勢比習近平跟李克強當年上台都面對的經濟形勢還要再嚴峻、還要再困難。

至於中國國務院總理李克強5日政府工作報告中提到，今年中國經濟成長率目標5%，淡江大學大陸研究所教授張五岳認為，5%是近年最低的目標，中國去年經濟成長率目標5.5%、前年目標6%，今年僅預估成長5%偏保守，加上去年經濟成長基數很低、僅3%，要達到目標應該不難。

產經新聞台北支局長矢板明夫指出，中國社會高度管控，越有能力抱負的人在中國越來越難實現自己的理想，人才外移是嚴重的問題。矢板明夫說，現在中國網路流行用語「潤」（意指研究如何離開中國、移民到已開發國家），和英文的逃跑（run）一樣意思，最近中國各方面的人才，除了產業外也包括一些演藝圈的人才都往外跑，「有人說二十大之後『年年是潤年，月月是潤月』，大家有機會就往外跑」，矢板明夫認為這對中國經濟將受到很大的打擊。

矢板明夫說，過去大家不看好中國，但是關於金融方面，很多人覺得中國還不錯，但現在傳出中國考慮重啟解散已久的中央金融工作委員會，允許中共加強管控金融、打壓金融業的享樂主義、排除精英論，矢板明夫說，習近平一出手，將對中國金融業是非常大的打擊。

中國「強軍隊優於強民生」，要實施習近平「強軍夢」

相較去年3%的經濟成長率，中國去年軍隊經費增長率卻高達7.2%，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤指出，習近平的國家發展方針當中，「強軍隊優於強民生」這點非常清楚，習近平從2015年推動軍事改革後，一直強調要加快軍隊現代化建設，包括去年二十大的政治報告當中，強調要加快建設人民軍隊，成為世界一流軍隊，就是要與美軍比拼，實現習近平的「強軍夢」。

馬振坤警告，如果中國未來經濟成長持續趨緩，但軍費持續上升，將會步入「窮兵黷武」的狀態，這是不樂見的狀況。

馬振坤也提及，李克強工作報告中提及軍事戰略方針要「邊鬥爭、邊備戰、邊建設」，全面加強練兵備戰是習近平以中央軍委身分對軍隊作出的指示，馬振坤認為，「這是中共從俄烏戰爭中所學習到的經驗」，俄烏戰爭爆發之初，俄軍後勤補給嚴重不足，烏克蘭則直到戰爭爆發才緊急發布動員令，顯示兩邊都沒準備好，中共未來必會要求軍隊在平時即作好準備。

馬振坤指出，中國加強軍備發展也與青年高失業率有關，為解決中國大學生「畢業即失業」的問題，共軍今年徵兵工作徵集對象以大學生為重點，優先批准理工類大學生和「備戰打仗」所需技能人才入伍，另外也擴大軍工武器研製產能與外銷規模，希望能夠取代原本俄製軍火市場。馬振坤認為，擴大軍火外銷規模也可以在中國國內創造更多就業機會，以緩解中國的高失業率。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤指出，習近平的國家發展方針當中，「強軍隊優於強民生」這點非常清楚。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 我國國策研究院與國立中山大學中國與亞太區域研究所今（6）日共同舉辦「中共兩會：黨政軍經、美中與兩岸」座談會，邀集多位學者與會。

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核稿編輯：翁世航