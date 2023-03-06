中國軍費年增7.2%高於經濟成長率，學者警告中共「強軍隊優於民生」恐步入「窮兵黷武」狀態
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學者指出，中國社會高度管控，越有能力抱負的人在中國越來越難實現自己的理想，人才外移是嚴重的問題。現在中國網路流行用語「潤」（意指研究如何離開中國、移民到已開發國家），和英文的逃跑（run）一樣意思，最近中國各方面的人才，除了產業外也包括一些演藝圈的人才都往外跑。
中國財政部5日公布預算草案，2023年中國國防預算與去年相比大增7.2%，總金額達1兆5563億元人民幣（約新台幣6.8兆元），高過去年的經濟成長率，學者認為這顯示習近平的工作重點是「強軍隊優於強民生」，中國正在加快軍事發展，未來恐怕步入「窮兵黷武」的狀態。
中國兩會正在進行，我國國策研究院與國立中山大學中國與亞太區域研究所今（6）日共同舉辦「中共兩會：黨政軍經、美中與兩岸」座談會。國立台灣大學政治系教授明居正指出，「經濟是中共最大的困難」，中共自1980年改革開放至今，約在2010年前後已用盡工業化紅利，工資、土地費用上漲，外資開始撤出，經濟成長曲線趨緩，加上最近幾年來的美中貿易戰、收回香港、武漢肺炎、全球貿易受到打擊與烏克蘭戰爭，使中國經濟成長的曲線向下滑得更快。
明居正指出，中國經濟越來越走向「中等收入的陷阱」， 中產階級大量返回貧窮，新任國務院總理李強面對的經濟形勢比習近平跟李克強當年上台都面對的經濟形勢還要再嚴峻、還要再困難。
至於中國國務院總理李克強5日政府工作報告中提到，今年中國經濟成長率目標5%，淡江大學大陸研究所教授張五岳認為，5%是近年最低的目標，中國去年經濟成長率目標5.5%、前年目標6%，今年僅預估成長5%偏保守，加上去年經濟成長基數很低、僅3%，要達到目標應該不難。
產經新聞台北支局長矢板明夫指出，中國社會高度管控，越有能力抱負的人在中國越來越難實現自己的理想，人才外移是嚴重的問題。矢板明夫說，現在中國網路流行用語「潤」（意指研究如何離開中國、移民到已開發國家），和英文的逃跑（run）一樣意思，最近中國各方面的人才，除了產業外也包括一些演藝圈的人才都往外跑，「有人說二十大之後『年年是潤年，月月是潤月』，大家有機會就往外跑」，矢板明夫認為這對中國經濟將受到很大的打擊。
矢板明夫說，過去大家不看好中國，但是關於金融方面，很多人覺得中國還不錯，但現在傳出中國考慮重啟解散已久的中央金融工作委員會，允許中共加強管控金融、打壓金融業的享樂主義、排除精英論，矢板明夫說，習近平一出手，將對中國金融業是非常大的打擊。
中國「強軍隊優於強民生」，要實施習近平「強軍夢」
相較去年3%的經濟成長率，中國去年軍隊經費增長率卻高達7.2%，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤指出，習近平的國家發展方針當中，「強軍隊優於強民生」這點非常清楚，習近平從2015年推動軍事改革後，一直強調要加快軍隊現代化建設，包括去年二十大的政治報告當中，強調要加快建設人民軍隊，成為世界一流軍隊，就是要與美軍比拼，實現習近平的「強軍夢」。
馬振坤警告，如果中國未來經濟成長持續趨緩，但軍費持續上升，將會步入「窮兵黷武」的狀態，這是不樂見的狀況。
馬振坤也提及，李克強工作報告中提及軍事戰略方針要「邊鬥爭、邊備戰、邊建設」，全面加強練兵備戰是習近平以中央軍委身分對軍隊作出的指示，馬振坤認為，「這是中共從俄烏戰爭中所學習到的經驗」，俄烏戰爭爆發之初，俄軍後勤補給嚴重不足，烏克蘭則直到戰爭爆發才緊急發布動員令，顯示兩邊都沒準備好，中共未來必會要求軍隊在平時即作好準備。
馬振坤指出，中國加強軍備發展也與青年高失業率有關，為解決中國大學生「畢業即失業」的問題，共軍今年徵兵工作徵集對象以大學生為重點，優先批准理工類大學生和「備戰打仗」所需技能人才入伍，另外也擴大軍工武器研製產能與外銷規模，希望能夠取代原本俄製軍火市場。馬振坤認為，擴大軍火外銷規模也可以在中國國內創造更多就業機會，以緩解中國的高失業率。
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核稿編輯：翁世航
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。