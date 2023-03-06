雞蛋批發價3/6起漲3元，每台斤55元創新高，農委會：3月底前進口500萬顆蛋穩定需求

雞蛋批發價3/6起漲3元，每台斤55元創新高

（中央社）蛋價委員會昨（5）日表示，今天起雞蛋批發價自每台斤新台幣52元漲到55元，9日產地價從42.5元漲到45.5元，刷新蛋價新高；這也是2月中旬後，未滿一個月再度宣布調漲。

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁接受媒體訪問時表示，因產地蛋源不足，造成缺口持續，雞蛋批發價、產地價本週雙漲3元。

行政院農業委員會畜牧處副處長江文全告訴《中央社》記者，蛋商公會向農委會表示，由於供需是動態的，供給端的部分數量還是不足，需求也有明顯增長；同業之間也出現頻繁調蛋的情況，為了反映市況而有這樣的處理。

江文全認為，換算下來產地價一顆不到5元，等於平均一顆蛋漲0.3元，應該對民生不至於有巨大的影響。

江文全指出，預估下一批進口蛋將在本週抵台，同樣也是來自於澳洲，用空運的方式依載量應該是36萬顆，至於實際數量則會視情況調整；應該有助於平穩供需。

由於蛋雞換羽、飼料漲價及禽流感等因素，雞蛋產地價去（2022）年從3月每台斤36.5元，在7月漲為42.5元，批發價同步漲至52元，創近年新高價；到了10月回跌2元，維持40.5元，批發價隨之連動跌至50元。

今年2月蛋商和蛋農針對產銷及市況交換意見，達到漲價反映成本的共識，2月中旬產地價調漲2元至42.5元、批發價為52元。本週漲價，則是在時隔未滿一個月內二度宣布調漲。

Photo Credit: 中央社 因低溫、禽流感等因素，台灣近期出現缺蛋潮，台北市文山區5日有一家連鎖賣場備有盒裝雞蛋供民眾採買，蛋架上貼有限購公告「每人每次限購2盒」。

農委會：3月底前進口500萬顆蛋，穩定需求

（中央社）雞蛋批發、產地價將分別調漲至每台斤新台幣55元、45.5元，雙創新高。農委會昨天表示，尊重市場機制，3月底前會從澳洲進口500萬顆雞蛋，補足加工用蛋缺口，穩定市場供需。

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁昨天接受媒體訪問時表示，因產地蛋源不足，造成缺口持續，今日起雞蛋批發價自每台斤52元漲到55元，9日產地價從每台斤42.5元漲到45.5元，都漲3元。這也是今年2月中旬後，未滿1個月的時間再度宣布調漲，蛋價創新高。

農委會昨晚表示，目前雞蛋日產量約11.2萬箱（每箱200顆），春節期間蛋農依往例進行雞群生產調整，淘汰及換羽數量增加，又因氣候嚴寒及疫病持續影響雞蛋產能，造成雞蛋供應量減少；蛋商及蛋農代表昨天開會決定雞蛋批發價每台斤漲3元，以反映市場供需狀況。

農委會畜牧處副處長江文全先前也告訴《中央社》記者，這波蛋價每顆調漲0.3元，漲幅5.8％，尚屬合理範圍；近來市場需求仍大於供給，又因禽流感疫病等因素雞農生產成本增加許多，供給量也無法提升；農委會仍將持續辦理蛋品進口，以補充國內需要，確保消費者需求。

農委會透過新聞稿表示，蛋價調漲是反映市場供需，尊重市場機制；未來持續密切掌握產銷動態及協調加工業者及各地蛋商公會加強橫向調度補足各行銷通路需求，並辦理進口雞蛋，預定於3月底前自澳洲進口500萬顆雞蛋，補足加工用蛋缺口，以穩定市場供需。

農委會將密切監控雞蛋產銷供需動態資訊，持續調度加工原料蛋並協調蛋商加強橫向調度，自澳洲的進口蛋將以換蛋方式調度原料蛋，並由各地區蛋商公會統籌調配供應傳統通路（包括早餐、餐飲、烘培及雜糧行等業者）等需求。

農委會補充，未來並透過韌性經濟家禽產業升級計畫，協助傳統開放式雞舍改建為非開放式或密閉水簾雞舍，從根本提升禽場生物安全及抗逆境能力，以提升經營效率，並確保蛋農收益及兼顧消費者權益。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航