雞蛋批發價3/6起漲3元，每台斤55元創新高，農委會：3月底前進口500萬顆蛋穩定需求
我們想讓你知道的是
蛋價委員會昨（5）日表示，今天起雞蛋批發價自每台斤新台幣52元漲到55元，9日產地價從42.5元漲到45.5元，刷新蛋價新高；這也是2月中旬後，未滿一個月再度宣布調漲。農委會昨天表示，尊重市場機制，3月底前會從澳洲進口500萬顆雞蛋，補足加工用蛋缺口，穩定市場供需。
雞蛋批發價3/6起漲3元，每台斤55元創新高
（中央社）蛋價委員會昨（5）日表示，今天起雞蛋批發價自每台斤新台幣52元漲到55元，9日產地價從42.5元漲到45.5元，刷新蛋價新高；這也是2月中旬後，未滿一個月再度宣布調漲。
中華民國蛋價委員會執行長陳進丁接受媒體訪問時表示，因產地蛋源不足，造成缺口持續，雞蛋批發價、產地價本週雙漲3元。
行政院農業委員會畜牧處副處長江文全告訴《中央社》記者，蛋商公會向農委會表示，由於供需是動態的，供給端的部分數量還是不足，需求也有明顯增長；同業之間也出現頻繁調蛋的情況，為了反映市況而有這樣的處理。
江文全認為，換算下來產地價一顆不到5元，等於平均一顆蛋漲0.3元，應該對民生不至於有巨大的影響。
江文全指出，預估下一批進口蛋將在本週抵台，同樣也是來自於澳洲，用空運的方式依載量應該是36萬顆，至於實際數量則會視情況調整；應該有助於平穩供需。
由於蛋雞換羽、飼料漲價及禽流感等因素，雞蛋產地價去（2022）年從3月每台斤36.5元，在7月漲為42.5元，批發價同步漲至52元，創近年新高價；到了10月回跌2元，維持40.5元，批發價隨之連動跌至50元。
今年2月蛋商和蛋農針對產銷及市況交換意見，達到漲價反映成本的共識，2月中旬產地價調漲2元至42.5元、批發價為52元。本週漲價，則是在時隔未滿一個月內二度宣布調漲。
農委會：3月底前進口500萬顆蛋，穩定需求
（中央社）雞蛋批發、產地價將分別調漲至每台斤新台幣55元、45.5元，雙創新高。農委會昨天表示，尊重市場機制，3月底前會從澳洲進口500萬顆雞蛋，補足加工用蛋缺口，穩定市場供需。
中華民國蛋價委員會執行長陳進丁昨天接受媒體訪問時表示，因產地蛋源不足，造成缺口持續，今日起雞蛋批發價自每台斤52元漲到55元，9日產地價從每台斤42.5元漲到45.5元，都漲3元。這也是今年2月中旬後，未滿1個月的時間再度宣布調漲，蛋價創新高。
農委會昨晚表示，目前雞蛋日產量約11.2萬箱（每箱200顆），春節期間蛋農依往例進行雞群生產調整，淘汰及換羽數量增加，又因氣候嚴寒及疫病持續影響雞蛋產能，造成雞蛋供應量減少；蛋商及蛋農代表昨天開會決定雞蛋批發價每台斤漲3元，以反映市場供需狀況。
農委會畜牧處副處長江文全先前也告訴《中央社》記者，這波蛋價每顆調漲0.3元，漲幅5.8％，尚屬合理範圍；近來市場需求仍大於供給，又因禽流感疫病等因素雞農生產成本增加許多，供給量也無法提升；農委會仍將持續辦理蛋品進口，以補充國內需要，確保消費者需求。
農委會透過新聞稿表示，蛋價調漲是反映市場供需，尊重市場機制；未來持續密切掌握產銷動態及協調加工業者及各地蛋商公會加強橫向調度補足各行銷通路需求，並辦理進口雞蛋，預定於3月底前自澳洲進口500萬顆雞蛋，補足加工用蛋缺口，以穩定市場供需。
農委會將密切監控雞蛋產銷供需動態資訊，持續調度加工原料蛋並協調蛋商加強橫向調度，自澳洲的進口蛋將以換蛋方式調度原料蛋，並由各地區蛋商公會統籌調配供應傳統通路（包括早餐、餐飲、烘培及雜糧行等業者）等需求。
農委會補充，未來並透過韌性經濟家禽產業升級計畫，協助傳統開放式雞舍改建為非開放式或密閉水簾雞舍，從根本提升禽場生物安全及抗逆境能力，以提升經營效率，並確保蛋農收益及兼顧消費者權益。
新聞來源
延伸閱讀
- 蛋價持續走高，養雞協會解釋：換雞作業預計4月後恢復產能，農委會提對策減少影響
- 陳吉仲：雞蛋供應比去年同期多，缺蛋問題疑因資訊不全；日本也鬧蛋荒東京蛋價近40年新高
- 全球性雞蛋減產：陳吉仲為蛋供應現況致歉，美國加州出現「雞蛋通膨」，預估3月初緩解
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21