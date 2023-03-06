《法新社》分析中國軍力：陸軍、海軍規模全球最大，空軍正「迅速趕上」西方

（中央社）中國現役陸軍和海軍人數為全球之最，北京昨（5）日又公布，今（2023）年軍費編列人民幣1兆5537億元，年增7.2％，是2019年以後最大增幅。《法新社》介紹中國國防能力與重要軍事決策過程如下：

全球最大軍隊

根據倫敦「國際戰略研究所」（IISS），中國人民解放軍擁有逾200萬受訓過的男女現役軍人，是全球規模最大的武裝部隊。

構成軍隊主體的地面部隊有96萬5000名軍人，海軍26萬人，空軍39萬5000人，火箭軍部隊12萬人，還有約50萬人的武警部隊。

北京近年實施裁軍，2019年刪減陸上部隊近30萬軍人，同時挹注數以十億計美元來推動國防現代化。

解放軍計劃2035年前完成相關行動，繼而於2050年前轉型為能與美國和其他西方強權匹敵的世界一流軍隊。

瑞典斯德哥爾摩安全與發展政策研究所（Institute for Security and Development Policy）所長施萬通（Niklas Swanstrom）表示，中國正在推動整體武裝部隊現代化，因為「有些部隊的訓練和設備在全球名列前茅，其他部隊仍落後數十個年頭」。

海軍與空軍

以艦艇數量而言，中國海軍規模為全球最大，但其中包括許多巡防艦、護衛艦等較小型的軍艦。

北京擁有3艘航空母艦，但目前只有兩艘在運作，第3艘還在測試中。美國擁有11艘航空母艦。

美國國防部去年11月表示，中國空軍正「迅速趕上」西方空軍。

根據國際戰略研究所分析：「過去3年內，殲-16與殲-20戰機的年生產率可能已經翻倍。」

海外基地

中國目前僅有一個海外軍事基地，位於東非的吉布地，中國稱建立該基地是為了保護商船不受非洲之角（Horn of Africa）附近的海盜襲擾。

中國也在進行柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base）現代化，但目前並不清楚之後會不會有中國部隊派駐當地。

雲壤海軍基地位於泰國灣（Gulf of Thailand，又稱暹羅灣），戰略位置重要，可隨時前進引發高度爭議、也是全球重要船運路線的南海。

中國軍隊的國際經驗僅限於參與聯合國在幾個國家的維和任務，包括蘇丹、馬利和黎巴嫩。

Photo Credit: GettyImages 中國國家主席習近平

習近平的軍隊

中國國家主席習近平自2018年廢止任期限制，使其得以無限期掌權以來，已加強控制軍方。

國防法2021年修訂後，將國防動員的全部職責交付習近平領導的中央軍事委員會。這代表作為中國內閣的國務院對於軍事部署相關決定沒有發言權。

自2022年3月起，中央軍事委員會也負責管理和監督解放軍的採購。

然而根據國際戰略研究所，解放軍的作業效率仍受到訓練和教條問題所阻礙。

核武器和極音速飛彈

中國也擁有大量飛彈庫存，以及能夠搭載核武器的匿蹤戰機、轟炸機，還有核動力潛艦。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據，北京擁有約350枚核彈頭，遠低於美國擁有的5428枚和俄羅斯的5977枚。

美國國防部去年表示，預料中國核庫存會在2035年前增加至1500枚核彈頭。

北京2021年8月試射一枚具核能力的極音速飛彈繞行地球，讓美國情報部門大吃一驚。

中國就核武器實施嚴格的「不率先使用」政策。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航