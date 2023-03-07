中國兩會淡出聚光燈的富豪背影及新來者們，折射出怎樣的經濟信號？

3月4日和5日，中國最重要的年度政治活動，先後拉開帷幕——全國人民代表大會和全國人民政治協商會議（簡稱「兩會」）。其中，參加全國人大的被稱為「人大代表」，有2977人；參加全國政協的被稱為「政協委員」，有2172人。

2023年是換屆之年，第十三屆全國人大代表和政協委員已經卸任，中國的政治機器推選出新一屆代表和委員，未來五年的每個春季，他們都要趕赴北京參會，官方用詞是「履職」、「參政議政」。

理論上這五千多人需要代表中國的各行各業、各個地區、各個民族，民營企業家也是其中之一。

根據胡潤研究院的最新統計，今年的代表委員中有81位個人財富超過10億美元，包括41位人大代表和40位政協委員，他們分別佔人大代表和政協委員總人數的1.4％和1.8％。

在中國的政治體系中，黨政官員來自公務員系統，累進升遷，鮮有體制外的人突然進入。因此，對於中國民營企業家而言，兩會是他們謀求政治地位的幾乎唯一機會。

中國改革開放只有40多年，當今很多活躍的企業家，在上世紀八九十年代都體會過市場經濟路線的搖擺，甚至倒退。時至今日，民企老闆們的安全感依然很差。而頂著一個政治頭銜，坐進人民大會堂，似乎能增添一份安全感，即便是作為具有橡皮圖章意味的人大代表，甚至作用更虛的政協委員。

站在中國官方的角度，委員和代表的身份，有時像一枚榮譽勳章，獎勵企業家的貢獻的忠誠。比如香港富商霍英東，曾在朝鮮戰爭期間，突破封鎖，為中國大陸走私戰略物資，改革開放後，他擔任過全國政協副主席、全國人大常委等職，成為首位躋身「副國級」的香港人。

今年換屆之後，在企業家群體中，誰離任、誰留任、誰新任，或許能夠折射不同尋常的經濟信號。《BBC中文》與胡潤研究院合作，深入分析新一輪兩會週期裡民營企業家和所處行業的變化。

離任者：馬化騰、許家印、俞敏洪……

根據胡潤研究院的統計，今年進入人民大會堂的富豪們，身價超過10億美元的有81人。

與此同時，對比2018年的名單發現，有47位個人財富超過10億美元的企業家沒有連任代表或委員。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 馬化騰旗下的微信用戶數超過13億

比較令人矚目的是多位互聯網巨頭的集體離場，比如馬化騰（騰訊）、丁磊（網易）、李彥宏（百度）、劉強東（京東）。值得一提的是，阿里巴巴的創始人馬雲，從未參加過全國兩會，他的最高政治頭銜止步於浙江省人大代表（2008-2012）。

馬化騰是中國互聯網巨頭騰訊的創始人，2013年1月，他第一次當選全國人大代表。2015年的兩會上，馬化騰大放異彩，他當時提交了關於「互聯網+」的議案。恰巧那一年兩會上，中國總理李克強在政府工作報告中，首次提出「互聯網+」行動計劃。此後這個詞語在中國官方的政治語境中反復出現，一眾互聯網企業在之後數年快速發展。

2018年1月， 馬化騰連任第十三屆全國人大代表，開啟又一個五年任期。但這個任期內，他的日子並不好過。2020年，馬化騰以身體健康為原因，請假未出席兩會。從那一年開始，幾乎沒有預兆，針對互聯網巨頭的反壟斷調查密集展開——騰訊盈利頗豐的遊戲產業，被官媒點名批評，遊戲版號被停發，市值大量蒸發，騰訊也擺出收縮姿態，退出多個股權投資項目。馬化騰也未再次連任人大代表，結束了自己十年的兩會生涯。

在此期間，同為互聯網巨頭的阿里巴巴收到巨額罰單，旗下螞蟻集團上市叫停，滴滴則從美國紐交所退市。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2017年，許家印財富淨值猛增，成為當年的中國首富

許家印，一度是中國最大地產企業恆大的創始人，相比於馬化騰，他的參政生涯更受矚目，過去幾年面臨的困難也更大。2008年，身為中共黨員的許家印就當選全國政協委員，並連任三屆。2012年的兩會，許家印為了不遲到，小跑著進會場，腰間的愛馬仕皮帶被記者的鏡頭捕捉，頗為中國網友津津樂道。2013年春天，許家印改用一條國產七匹狼腰帶，這一年他再進一步，就任全國政協常委，成為少有到達這個層級的企業家。此後他參政議政更為積極，關注足球改革和扶貧，善於切中當時的政治熱點。

2020年，中國對重點房企融資提出「三道紅線」，隨即房企們紛紛出現債務違約，其中恆大最為顯著，債務規模超過萬億，涉及超過128家銀行和逾121家非銀行機構，以及全國數百個未建成的樓盤，以至於有人擔心恆大一旦倒下，將成為「中國的雷曼兄弟」，造成系統性風險。2022年，許家印沒有參加兩會，他請假理由是「公司在全力化解經營危機」。2023年春天，恆大危機依然未解，許家印告別15年的兩會生涯，與他一同退場的，也不乏地產大佬，比如許榮茂（世茂）、沈國軍（銀泰）、張力（富力）等。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 新東方創始人俞敏洪

與互聯網、房地產這樣大佬頻出的行業不同，教培行業的知名企業家較少，能進入兩會的就更少了，新東方創始人俞敏洪幾乎是唯一一位。俞敏洪是中國民主同盟（簡稱「民盟」）的中央委員，民盟是中國八個民主黨派之一，也是歷屆政協的主要組成者。俞敏洪與許家印是「同期生」，都經歷了2008-2023，共十五年的政協生涯。在任內，俞敏洪呼籲過關注鄉村教育和青少年心理健康，他在2015年還呼籲過中小學教育改革。

2021年，中國教育行業的「雙減」改革落地，政府要求減輕學生負擔和校外培訓負擔，措施包括嚴禁教培機構「資本化」運作，學科類培訓機構一律不得上市融資等，對教育培訓行業「一刀切」。作為行業龍頭的新東方股價腰斬，大量校舍一夜關停，還「捐掉大量課桌椅」。隨即，新東方轉型網上直播帶貨，「東方甄選」的品牌獲得認可，股價一度回漲一倍。兩會前夕，俞敏洪評價熱播電視劇《狂飆》稱，「這部片子我不太喜歡，因為中間的民營企業家沒一個好人，這肯定不符合事實。」

留任者：曾毓群、雷軍、劉漢元……