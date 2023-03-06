西班牙偏鄉酒吧凋零、獨居長者無處可去，政黨提案列入「社會經濟法」以保障其存續

文：胡家綺（中央社駐馬德里特派員）

西班牙是世上人均酒吧最多的國家，但因農村人口外流，全國共有1435個鄉鎮沒有酒吧。「特魯爾省存在黨」（Teruel Existe）2月在國會提議，將具社會功能的偏鄉酒吧列入「社會經濟法」，以保障生存。

根據西班牙國家統計局（Instituto Nacional de Estadistica，簡稱INE）2020年發布的數據，西班牙平均每175人就有一家酒吧，成為世上人均酒吧數量最高的國家。

記者常對朋友說，西班牙的酒吧就像台灣的便利商店一樣氾濫。出於好奇，找出公平會2021年針對台灣連鎖便利商店進行的產業調查結果，台灣平均每1966人就有一家連鎖便利商店。

兩相對照之下，酒吧對西班牙人日常生活的至關緊要，竟比便利商店之於台灣人的不可或缺，更勝一籌。

西班牙的酒吧不只賣酒，也不只是社交場所，從清晨開到深夜，提供早餐、咖啡、小吃，有些也供應套餐與菜肴。上班族約在酒吧開會、退休人士窩在酒吧看報、藍領勞工聚在酒吧吃午餐、年輕人相約酒吧看足球賽。

酒吧對西班牙的重要性極高，除了具有經濟影響力，也承載著文化和社會功能。在大城市如馬德里，幾乎每條街上至少都有一家酒吧。

然而，酒吧的密集度也有嚴重的城鄉差距，分布極度失衡。這樣的現象，正是西班牙都市化過程中「農村空心化」的後果之一。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，西班牙8131個市鎮當中，共有1435個沒有任何酒吧或餐廳，比例高達17.6％，幾乎都在人口外流和人口老化問題嚴重的「空心西班牙」偏遠地區，其中909個鄉鎮的人口數不到100人。

全國上下，共有14萬2000人正過著沒有酒吧的生活。

事實上，酒吧的社會功能，在偏遠鄉鎮的重要性遠高於城市。酒吧是鄰居的聚會和社交場所，幫助獨居老人維持心理健康，具有防止長者被社會孤立的關鍵功能。

許多小鄉鎮的酒吧還具備情報交流、緊急聯絡的作用，比起公家機關如鄉鎮公所，更能維繫社區凝聚力。當某位年長的常客沒有定時出現時，酒吧老板會通報鄰居去關心；在城市工作的兒孫打電話回家沒人接應時，也會聯繫酒吧找人去家裡探視。

沒有酒吧的鄉鎮，除了代表社交生活的死寂，也少了遊客來訪的興致，進而造成地方經濟活力消失，加深村莊人口消滅的風險，漸漸成為荒廢的「鬼城」。

為了促使偏鄉的酒吧持續營運，許多鄉鎮市長都在社群網路上努力招攬，設法提供各種好處，譬如租金減免、免費住所，以吸引年輕人移居鄉村來經營酒吧。

在西班牙眾議院擁有一席的政黨「特魯爾省存在」，來自西班牙人口最少的特魯爾省（Teruel），眾議員吉塔特（Tomás Guitarte）深知城鄉發展失衡對農村造成的惡果，他在2月於國會提出一項法案，倡議將少於200位居民的鄉鎮中酒吧、商店和街頭小販視為「社會經濟」，列入「社會經濟法」以保障其存續。

「社會經濟」（Social Economy）各國定義不一，非純指第三部門如非營利組織，也不僅以社會企業作為代表。根據東華大學教授林美珠的定義，「社會創新或社會經濟旨在為當前社會、經濟與環境的挑戰，提出新穎、有效、又富有成本效益的因應策略，使社會服務與經濟利益能並行不悖，創造自給而永續的正向循環。」

西班牙在2011年批准歐盟第一部社會經濟法，成為第一個建立社會經濟框架法的歐盟成員國。根據法律，社會經濟部門包含合作社、互助會、基金會、就業服務機構、漁民行會、農業轉型發展協會等。

吉塔特認為，以酒吧為代表的小型營利事業，在偏鄉提供「超越」經濟的公民服務，有利於社會凝聚力，可對抗人口流失。他要求政府消除在偏鄉開設與經營酒吧的各種障礙，簡化行政程序，並提供經營者經濟補助、稅收優惠和減免，以防止酒吧消失。

記者好友布蘭卡（Blanca）的父母親住在人口外流嚴重的卡斯提亞－拉曼查（Castilla-La Mancha）自治區中的拉阿爾馬爾查（La Almarcha）小鎮，人口約400人。數月前，鎮上的酒吧由於經營者的經濟問題而倒閉，小鎮氣氛因此顯得更加死寂。

布蘭卡說，鎮上還剩2家餐廳，返鄉時至少還有可與朋友聚會的場所。但是隔壁的小村連一間酒吧和餐廳都沒有，村長因此租來了咖啡和啤酒「自動販賣機」，在村公所前擺起幾張「露天座椅」，好歹讓居民有個地方維持社交生活。雖是小村村長的幽默解套，但也反映出一整輩農村老者的孤寂生活，令人感到心酸。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航