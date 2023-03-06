西班牙偏鄉酒吧凋零、獨居長者無處可去，政黨提案列入「社會經濟法」以保障其存續
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西班牙8131個市鎮當中，共有1435個沒有任何酒吧或餐廳，比例高達17.6％，幾乎都在人口外流和人口老化問題嚴重的「空心西班牙」偏遠地區，其中909個鄉鎮的人口數不到100人。事實上，酒吧的社會功能，在偏遠鄉鎮的重要性遠高於城市。酒吧是鄰居的聚會和社交場所，幫助獨居老人維持心理健康，具有防止長者被社會孤立的關鍵功能。
文：胡家綺（中央社駐馬德里特派員）
西班牙是世上人均酒吧最多的國家，但因農村人口外流，全國共有1435個鄉鎮沒有酒吧。「特魯爾省存在黨」（Teruel Existe）2月在國會提議，將具社會功能的偏鄉酒吧列入「社會經濟法」，以保障生存。
根據西班牙國家統計局（Instituto Nacional de Estadistica，簡稱INE）2020年發布的數據，西班牙平均每175人就有一家酒吧，成為世上人均酒吧數量最高的國家。
記者常對朋友說，西班牙的酒吧就像台灣的便利商店一樣氾濫。出於好奇，找出公平會2021年針對台灣連鎖便利商店進行的產業調查結果，台灣平均每1966人就有一家連鎖便利商店。
兩相對照之下，酒吧對西班牙人日常生活的至關緊要，竟比便利商店之於台灣人的不可或缺，更勝一籌。
西班牙的酒吧不只賣酒，也不只是社交場所，從清晨開到深夜，提供早餐、咖啡、小吃，有些也供應套餐與菜肴。上班族約在酒吧開會、退休人士窩在酒吧看報、藍領勞工聚在酒吧吃午餐、年輕人相約酒吧看足球賽。
酒吧對西班牙的重要性極高，除了具有經濟影響力，也承載著文化和社會功能。在大城市如馬德里，幾乎每條街上至少都有一家酒吧。
然而，酒吧的密集度也有嚴重的城鄉差距，分布極度失衡。這樣的現象，正是西班牙都市化過程中「農村空心化」的後果之一。
根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，西班牙8131個市鎮當中，共有1435個沒有任何酒吧或餐廳，比例高達17.6％，幾乎都在人口外流和人口老化問題嚴重的「空心西班牙」偏遠地區，其中909個鄉鎮的人口數不到100人。
全國上下，共有14萬2000人正過著沒有酒吧的生活。
事實上，酒吧的社會功能，在偏遠鄉鎮的重要性遠高於城市。酒吧是鄰居的聚會和社交場所，幫助獨居老人維持心理健康，具有防止長者被社會孤立的關鍵功能。
許多小鄉鎮的酒吧還具備情報交流、緊急聯絡的作用，比起公家機關如鄉鎮公所，更能維繫社區凝聚力。當某位年長的常客沒有定時出現時，酒吧老板會通報鄰居去關心；在城市工作的兒孫打電話回家沒人接應時，也會聯繫酒吧找人去家裡探視。
沒有酒吧的鄉鎮，除了代表社交生活的死寂，也少了遊客來訪的興致，進而造成地方經濟活力消失，加深村莊人口消滅的風險，漸漸成為荒廢的「鬼城」。
為了促使偏鄉的酒吧持續營運，許多鄉鎮市長都在社群網路上努力招攬，設法提供各種好處，譬如租金減免、免費住所，以吸引年輕人移居鄉村來經營酒吧。
在西班牙眾議院擁有一席的政黨「特魯爾省存在」，來自西班牙人口最少的特魯爾省（Teruel），眾議員吉塔特（Tomás Guitarte）深知城鄉發展失衡對農村造成的惡果，他在2月於國會提出一項法案，倡議將少於200位居民的鄉鎮中酒吧、商店和街頭小販視為「社會經濟」，列入「社會經濟法」以保障其存續。
「社會經濟」（Social Economy）各國定義不一，非純指第三部門如非營利組織，也不僅以社會企業作為代表。根據東華大學教授林美珠的定義，「社會創新或社會經濟旨在為當前社會、經濟與環境的挑戰，提出新穎、有效、又富有成本效益的因應策略，使社會服務與經濟利益能並行不悖，創造自給而永續的正向循環。」
西班牙在2011年批准歐盟第一部社會經濟法，成為第一個建立社會經濟框架法的歐盟成員國。根據法律，社會經濟部門包含合作社、互助會、基金會、就業服務機構、漁民行會、農業轉型發展協會等。
吉塔特認為，以酒吧為代表的小型營利事業，在偏鄉提供「超越」經濟的公民服務，有利於社會凝聚力，可對抗人口流失。他要求政府消除在偏鄉開設與經營酒吧的各種障礙，簡化行政程序，並提供經營者經濟補助、稅收優惠和減免，以防止酒吧消失。
記者好友布蘭卡（Blanca）的父母親住在人口外流嚴重的卡斯提亞－拉曼查（Castilla-La Mancha）自治區中的拉阿爾馬爾查（La Almarcha）小鎮，人口約400人。數月前，鎮上的酒吧由於經營者的經濟問題而倒閉，小鎮氣氛因此顯得更加死寂。
布蘭卡說，鎮上還剩2家餐廳，返鄉時至少還有可與朋友聚會的場所。但是隔壁的小村連一間酒吧和餐廳都沒有，村長因此租來了咖啡和啤酒「自動販賣機」，在村公所前擺起幾張「露天座椅」，好歹讓居民有個地方維持社交生活。雖是小村村長的幽默解套，但也反映出一整輩農村老者的孤寂生活，令人感到心酸。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料