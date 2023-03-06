西藏抗暴64週年在台藏人遊行，訴求迫害未完抵抗未止

（中央社）今年是西藏抗暴紀念日64週年，在台藏人團體5日在台北舉辦大遊行，以「迫害未完、真相未明、抵抗未止」為主題。立委林昶佐、洪申翰到場聲援；遭中國監禁5年的台灣NGO工作者李明哲也現身隊伍；一名婦人鬧場，但隨即被警方帶離。

由在台藏人福利協會、西藏青年會台灣分會主辦的西藏抗暴大遊行5日下午在台北捷運忠孝復興站外集會。

在台藏人福利協會會長札西慈仁、台灣人權促進會秘書長施逸翔、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參、無黨籍立委林昶佐、民進黨立委洪申翰、台北市議員苗博雅、林亮君出席；遊行前，喇嘛誦經祈福。

札西慈仁致詞提到，藏人沒有討厭中國人，中國人、維吾爾人、香港人、西藏人都是在中共的苦難底下，中共不管是漢人或藏人，只要不聽話，就找麻煩，大家一定要團結；中國人不能那麼自私，如果未來中國的年輕人要自由生活，中國必須改變。

格桑堅參也呼籲所有遭受中國苦難的人，要攜手團結。

林昶佐提到，現在國際社會團結在一起，不只是支持台灣，也支持西藏、維吾爾、香港等所有受到獨裁政權壓迫的人民；當大家支持台灣的時刻，台灣更要與國際社會站在一起，支持同樣被中共壓迫的人民。

林昶佐說，因為大家團結起來，給中國很大壓力，也要注意身邊有人可能故意製造衝突、挑釁，有人可能會拍奇怪的畫面，剪接遊行畫面，製作非常惡毒廣告。

林昶佐宣講時，台下一名婦人大喊「西藏文化也是中華文化」、「兩岸要和平」、「兩岸不溝通的話，就會發生戰爭」。這名婦人很快被警方帶離。

Photo Credit: 中央社 今年是西藏抗暴紀念日64週年，在台藏人團體5日在台北舉辦大遊行，一名婦人鬧場，被警方帶離。中央社記者葉素萍攝 112年3月5日

隨後致詞的洪申翰說，他要跟這名女士說，之所以每年3月持續發出聲音，最重要原因是必須告訴大家，「藏人沒有放棄、所有支持藏人的朋友沒有放棄」，他會持續努力、持續幫助藏人，讓大家有機會回家、而且以有尊嚴、享有人權、自由、民主的方式回家；現在在西藏的人權狀況越來越惡劣，但大家不會妥協。

苗博雅致詞提到，在這裡可以表達不同意見、可以發表批評政府的言論、可以說任何想要說的話、可以在集會遊行，台灣就是這樣自由民主的地方。

苗博雅說，擁有自由、也要擁有為自由發聲的勇氣；大家在同一塊土地，台灣人之所以要支持藏人，不只是因為疼惜藏人爭取自由民主，更因為這與台灣命運息息相關；當台灣擁有自由時，更有責任看看世界上各角落，哪裡的人民正因為獨裁暴政受苦。

林亮君表示，惡霸國家欺負弱小族群，如果選擇沉默，有一天當中共用更激烈的方式對待台灣人，不會有人再幫自由民主說話。

曾遭中國監禁5年的台灣NGO工作者李明哲與妻子李凈瑜也現身遊行隊伍。

李明哲接受媒體訪問指出，他出事這幾年，很多在台灣的西藏團體在國際上抗議中國、要求中國釋放西藏政治犯的活動，也把他列入聲援對象。

李明哲說，圖博人自己身受苦難還不忘聲援別人，這是很高貴的情操，他回來台灣，在台灣圖博人一年一度爭取自由的活動，他當然要來，台灣今天的自由民主過去受到很多外國人幫助，現在台灣當然應該幫助別的國家人民，讓他們回家的路能夠不再這麼孤單。

Photo Credit: 中央社 在台藏人團體5日在台北舉辦大遊行，曾遭中國監禁5年的台灣NGO工作者李明哲也現身遊行隊伍聲援。中央社記者葉素萍攝 112年3月5日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀