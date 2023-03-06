哈利王子受訪自認異於英國王室其他人，仍未決定是否出席英王查爾斯加冕典禮
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哈利和梅根因與王室不和，於2020年退出英國王室生活，目前居住美國加州。哈利並公開他對3歲愛子亞契（Archie）和1歲愛女莉莉貝（Lilibet）的養育方式。他說：「我感到自己責任重大，不能將我小時候或長大後的任何創傷或負面經歷帶給小孩子。」
英王查爾斯釋前嫌？傳哈利夫婦獲邀出席加冕典禮
（中央社）英國媒體5日報導，哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）已獲邀參與國王查爾斯三世（King Charles III）於5月舉行的劃時代加冕典禮，但兩人尚未決定是否出席。
哈利夫婦現居美國加州，於2020年家族內部緊張加劇時脫離英國王室。《法新社》報導，哈利夫婦的發言人告訴《星期日泰晤士報》（Sunday Times），兩人「最近收到來自國王陛下辦公室關於加冕典禮的電子郵件。」
這名發言人還說：「我們這次不會揭露薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex，哈利夫婦的正式頭銜）是否已決定出席。」
哈利曾在書籍、Netflix紀錄片及不計其數的訪問中，揭露他與家人的關係破裂，後來與他的父親、哥哥威廉王子（Prince William）及其他家族成員漸行漸遠。
哈利曾在1月出版的爆炸性回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）中聲稱，威廉曾與他為了梅根馬克爾爭吵，期間威廉對他動粗。
哈利王子：總感覺自己異於英國王室其他人
英國哈利王子4日接受創傷專家訪談時透露，長期以來他一直覺得自己與英國王室其他成員「略有不同」，他並說希望別把所受創傷傳給孩子。
根據現場直播，38歲的哈利與加拿大醫生麥特（Gabor Mate）進行廣泛討論時，形容自己來自一個「破碎的家庭」，他正努力避免把「創傷」傳給自己的孩子。
哈利1月間出版了備受爭議的回憶錄「備胎」，他在書中承認自己在青春期時因毒品和酒精烙下印記，並詳細描述了他與父親查爾斯三世國王和哥哥威廉的關係破裂。
許多媒體報導了這次訪談，哈利在其中告訴麥特：「在我這一生中，在我較年輕的時候，我當然曾感覺自己與其他家人略有不同。」
哈利提到已故母親戴安娜王妃（Princess Diana）說：「我在王室的框框裡感覺很奇怪，我知道我媽媽也有同樣的感覺，所以這對我來說很合理。」
哈利接著稱讚他的妻子梅根，說是她「拯救」了自己。
「我被困在這個世界，她來自另一個世界，並幫助我脫困。」哈利形容梅根「是一個不平凡的人」。
麥特曾經出版幾本有關於創傷、藥癮和疾病的書，在這次訪談中，他公開診斷哈利患有注意力缺失症（ADD）。
麥特總結哈利的生活，包括12歲喪母，後來在英國部隊中赴阿富汗服役，他說，哈利受到「很多創傷和痛苦」。
哈利和梅根因與王室不和，於2020年退出英國王室生活，目前居住美國加州。哈利並公開他對3歲愛子亞契（Archie）和1歲愛女莉莉貝（Lilibet）的養育方式。
他說：「我感到自己責任重大，不能將我小時候或長大後的任何創傷或負面經歷帶給小孩子。」
哈利又說，他與梅根一起努力，「要從我們自己的過去汲取教訓，別再重蹈那些錯誤，也許，漸能打破那種循環。」
在他的回憶錄中，哈利坦承他早些年經常吸食大麻，十幾歲時有幾次吸食古柯鹼，他說他「幾乎願意嘗試任何事以改變既定規則」。
他向麥特強調，古柯鹼「對我沒有任何作用」，但大麻「就不同了」。
據英國《聯合社》（Press Association）報導，哈利說：「這確實對我有幫助。」
在「備胎」一書中，哈利表示，有一次他和哥哥威廉為了梅根的事情吵架，哥哥揍了他，據說這事件讓哈利夫婦與其他王室高階成員之間的關係大大惡化。
目前尚不清楚這對自我放逐的夫婦，是否會參加國王查爾斯三世5月的加冕大典。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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