《紐約時報》：美軍陸戰隊加緊模擬作戰，視中國為假想敵
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第3陸戰隊濱海團是美軍著眼海島與近岸作戰而成立，擁有特殊裝備與創新的自由，目標是開發新戰術，為美軍陸戰隊「如何在中國自家地盤打仗且贏得戰爭」的當務之急尋找解答。美軍陸戰隊司令柏格（David H. Berger）說：「我們必須忘掉以往受訓練的方式。」
（中央社）《紐約時報》報導，美軍陸戰隊去（2022）年3月在夏威夷成立的濱海作戰團近期在南加州投入10天演訓，測試五角大廈為未來可能與中國一戰提出的作戰概念，往後幾年將馬不停蹄操練。
報導將這次演訓形容為「捉迷藏的生死版本」，地點在加州巴斯托（Barstow）、彭德爾頓營（Camp Pendleton）、29棕櫚陸戰隊基地（Twentynine Palms）及聖克里門提島（San Clemente Island）的軍事基地，模擬不知名的太平洋島鏈。
美軍第3陸戰隊濱海團（Third Marine Littoral Regiment）從夏威夷投入南加州演訓，在模擬作戰中對抗具主場優勢且人數更多的第7團。
報導寫道，第3陸戰隊濱海團是美軍著眼海島與近岸作戰而成立，擁有特殊裝備與創新的自由，目標是開發新戰術，為美軍陸戰隊「如何在中國自家地盤打仗且贏得戰爭」的當務之急尋找解答。
29棕櫚基地距離海洋遙遠，但可供訓練面積約1200平方英里（約3108平方公里），比美軍陸戰隊所有其他訓練基地合計還多。模擬作戰雙方未使用實彈，除此之外幾乎沒有規則，評估人員從旁觀察、打分數，並把「陣亡」的部隊叫到一旁。
這是美軍第3陸戰隊濱海團成軍後面對最嚴酷的考驗，未來兩年，這支軍團將馬不停蹄操練，演訓數量是多數步兵團4至5倍。
美軍陸戰隊認為，未來的戰場將和2001年911恐怖攻擊事件後的戰爭很不同。現今敵軍與民用偵察衛星飛越頭頂，任何人只要打開小型無線電或手機，都可能被長程火箭與飛彈鎖定。因此，陸戰隊步兵往後在戰場上可能無法像20年前，時常每小時透過無線電回報指揮官。
美軍陸戰隊司令柏格（David H. Berger）說：「我們必須忘掉以往受訓練的方式。」
報導寫道，美中關係因北京對台咄咄逼人、企圖恫嚇日本、以偵察氣球侵犯美國領空、支持俄羅斯入侵烏克蘭等行為而惡化之際，美軍正在為太平洋島鏈未來可能爆發衝突預做準備。這項任務重要到包括柏格在內約6位將軍親自到場，觀察演訓結果。
柏格受訪提及中國海軍時說，中方師法美國海軍，以驅逐艦等軍艦護衛航空母艦的打擊群行動，每年都在擴大部署。
陸戰隊濱海團戰時可作為將敵軍位置回報給美國軍機、艦艇發動攻擊的偵察人手，正在學習如何布建感測器網，運用以往只提供給三星將領的機密監控技術偵測對講機、雷達和其他發射器產生的微幅電磁波動，找到敵軍位置。
第3陸戰隊濱海團人力配置有別於其他作戰單位。其他單位擁有3個各約800名陸戰隊員的步兵營；第3陸戰隊濱海團只有一個步兵營，另兩個營分別是一個正在測試新武器與戰術的防空營，及一個後勤營。這個團的通訊隊伍比一般團大超過一半，含有多名來自美軍陸戰隊特種作戰司令部（MARSOC）具實戰經驗的准尉。
美軍參謀認為，將來若與中國一戰，戰場可能在包含沖繩、台灣、延伸至馬來西亞且涵蓋南海爭議島嶼的第一島鏈。
柏格說，美軍陸戰隊屆時恐無法仰賴跨島重新補給，可能必須向當地居民購買糧食與燃料、淡化海水飲用、盡可能減少消耗軍需品。
美軍陸戰隊軍官為此在維吉尼亞州匡提科（Quantico）接受基礎訓練，學習如何捕捉、宰殺兔子等動物食用。這項技能通常只傳授給飛行員、特種部隊等遭敵軍俘虜風險高的士兵。
在29棕櫚陸戰隊基地，美軍第3陸戰隊濱海團成功運用小型無人機抵擋扮演敵軍的第7團攻勢，最終守住城池，被視為勝方。
美軍陸戰隊一直密切觀察俄烏戰爭中的無人機使用情況。柏格視察鄰近的亞利桑那州育馬（Yuma）一處軍用基地時，一名陸戰隊飛行員說，所屬單位正在評估反無人機技術，以免同袍有朝一日步上俄軍遭烏克蘭無人機攻擊後塵，變成短影音平台TikTok上的影片主角。
報導提到，美軍陸戰隊如投入西太平洋戰場，可能使用MQ-9「死神」（Reaper）武裝無人機及F-35戰鬥機可垂直起降的陸戰隊版本，這些武器都適合在海島作戰。
美軍第3陸戰隊濱海團在夏威夷與加州操練所學，都將讓預定2025年在日本沖繩成立的第12陸戰隊濱海團受益。美軍這支軍團的部署地將最接近延綿數千公里、曾是第二次世界大戰太平洋戰區的島鏈。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料