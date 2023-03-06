土耳其AKUT搜救隊感念台灣馳援：能獲各位協助救災我們深感榮幸；衛福部賑災捐款專戶破11億，開放至3/6止

土耳其AKUT感念台灣馳援：能獲各位協助救災我們深感榮幸

（中央社）百年強震2月初重挫土敘。土耳其AKUT搜救隊主席感念台灣「鬥志高昂」的搜救隊搶進救援，「能獲各位協助救災，我們深感榮幸」。土耳其進入重建階段，將需國際社會支持。

一個月前的今天，系列強震於土耳其、敘利亞民眾仍在熟睡時來襲，造成5萬多人喪生。台土同屬地震帶國家，土耳其地牛劇烈翻身，台灣同感揪心，快速出動130名搜救隊員、5隻搜救犬挺進災區救援，更再次與「老戰友」土耳其「搜索救援協會」（AKUT）攜手救出一名受困女性。

AKUT主席阿克韋爾迪（Zeynep Yosun Akverdi）近日接受《中央社》訪問時表示，台土情誼深厚。台灣發生921地震時，AKUT就在現場救災，如今土耳其東部民眾遭逢巨變，「你們也在這裡」。

她形容台灣搜救隊在艱困的情況下仍鬥志高昂，「能獲各位協助救災，我們深感榮幸」。

阿克韋爾迪於台灣921地震後不久加入AKUT。談起與台灣的情誼，她回憶，1999年8月，土耳其伊茲米特（Izmit）遭規模7.6地震襲擊，造成約1萬8000人喪生。當時仍是小型非政府組織的AKUT投入救災，也因此讓整個團隊更具經驗。台灣緊接著發生了類似的災難，AKUT迅速抵台救援。

921強震發生後，土耳其政府和民間共組36人團隊，包括17名AKUT成員。一行人隔天抵台，並於震後50小時救出一名生還者。

強震震撼土耳其，各國物資及捐款紛紛湧入。美國提供近新台幣26億元的人道援助。台灣除了百人搜救團前往前線協助搜救，在大後方的民間力量也不可忽視。衛福部賑災專戶迄今湧入超過19.8萬筆、逾新台幣11.1億餘元善款；也有民眾上AKUT頁面進行小額捐款。

「這筆捐款對我們來說非常重要」，阿克韋爾迪說。

AKUT旗下有3000名志工，為成為更專業的救災組織，必須自籌預算。她指出，台灣的捐款將投入成立兩座大型訓練中心，分別位於伊斯坦堡外及土耳其南部。訓練中心落成後，AKUT將與台灣救援隊進行聯訓，互訪切磋。

她指出，救援技術正在快速發展，其中一項是於廢墟中定位生還者，「我們可以交流相關資訊」。

台灣與土耳其都走過許多毀滅性的災難，未來仍無法避免。阿克韋爾迪指出，地震發生前無從預測，所以需要做好準備。據她所知，台灣建築結構更完善、更堅實，或許能成立一些如AKUT的非政府組織，或訓練更多志工投入搜救作業。

「大眾意識也很重要」，她說。在救援隊抵達災點前，超過90%的搜救作業是由居民完成，因此災區民眾需要知道震後如何進行急救，這也是她對土耳其民眾宣導的內容。

「AKUT多年來收集的資訊會不斷延伸拓展，我們有責任將其傳遞給下一個世代。」

如今土耳其正緊鑼密鼓進行重建，台灣可提供何種協助？阿克韋爾迪說：「事實上，各位已經幫了土東的人民。」

她表示，土耳其災區的教育系統待重建，也需打造更抗震的建築結構。無論是由政府、非政府組織或人民自發推動復原，都需要很長的時間，也需國際支持資金，以及於建築和其他相關領域提供技術支援。

台灣搜救隊完成階段性任務後已經撤離，慈濟團隊仍於哈泰省（Hatay）及加濟安泰普省（Gaziantep）等災區援助物資，4000多戶家庭受益。志工胡光中回想日前一名災民感念台灣陪伴之情抱著慈濟團隊痛哭，讓他相當揪心。

他3日對《中央社》表示，慈濟主要以土國政府提供的名單，援助最需要、最脆弱的災民。而救災將近一個月，最大的挑戰不是克服低溫或中斷的交通，而是找到名單上的人。

他指出，即使不少受災家庭向有關單位登記，但是許多人已前往阿達那省（Adana）及尚勒烏爾法省（Sanliurfa）等災情相對較不嚴重的地點，以解決眼下的兒童教育中斷問題。未來一個多月，慈濟將續留災區，持續依據受災家庭人數進行額度不同的物資卡及毛毯發放。

Photo Credit: 消防署提供 via 中央社 土耳其南部與敘利亞接壤地區發生規模7.8強震，死傷慘重，台灣搜救隊第一梯次成員8日挺進土國災區阿德亞曼，獲CNN報導，也首次以非認證國家名義建立分區指揮協調中心。（消防署提供）

土耳其賑災捐款破11億，衛福部專戶開放至3/6止

（中央社）強震重創土耳其、敘利亞，台灣愛心援助不斷，6日是衛福部賑災專戶開放捐款最後一天，統計至1日下午5時，累計湧入超過19.8萬筆、逾新台幣11.1億餘元善款。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區2月6日發生規模7.8強震，造成嚴重死傷。衛福部開放土耳其地震捐款專案的帳戶帳號，包括台灣銀行、四大超商等管道，捐款期間自2月7日起至3月6日止，賑災專戶收到的捐款，將全數交由外交部作為土耳其賑災使用。

四大超商門市，即7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK．go，捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」。

金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」，或是透過郵政劃撥方式，帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

BANK NAME：MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.（BANK ADDRESS : NO.100, CHI-LIN RD. TAIPEI CITY, TAIWAN）