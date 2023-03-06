土耳其AKUT搜救隊感念台灣馳援：能獲各位協助救災我們深感榮幸；衛福部賑災捐款專戶破11億，開放至3/6止
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強震震撼土耳其，各國物資及捐款紛紛湧入。美國提供近新台幣26億元的人道援助。台灣除了百人搜救團前往前線協助搜救，在大後方的民間力量也不可忽視。衛福部賑災專戶迄今湧入超過19.8萬筆、逾新台幣11.1億餘元善款；也有民眾上AKUT頁面進行小額捐款。
土耳其AKUT感念台灣馳援：能獲各位協助救災我們深感榮幸
（中央社）百年強震2月初重挫土敘。土耳其AKUT搜救隊主席感念台灣「鬥志高昂」的搜救隊搶進救援，「能獲各位協助救災，我們深感榮幸」。土耳其進入重建階段，將需國際社會支持。
一個月前的今天，系列強震於土耳其、敘利亞民眾仍在熟睡時來襲，造成5萬多人喪生。台土同屬地震帶國家，土耳其地牛劇烈翻身，台灣同感揪心，快速出動130名搜救隊員、5隻搜救犬挺進災區救援，更再次與「老戰友」土耳其「搜索救援協會」（AKUT）攜手救出一名受困女性。
AKUT主席阿克韋爾迪（Zeynep Yosun Akverdi）近日接受《中央社》訪問時表示，台土情誼深厚。台灣發生921地震時，AKUT就在現場救災，如今土耳其東部民眾遭逢巨變，「你們也在這裡」。
她形容台灣搜救隊在艱困的情況下仍鬥志高昂，「能獲各位協助救災，我們深感榮幸」。
阿克韋爾迪於台灣921地震後不久加入AKUT。談起與台灣的情誼，她回憶，1999年8月，土耳其伊茲米特（Izmit）遭規模7.6地震襲擊，造成約1萬8000人喪生。當時仍是小型非政府組織的AKUT投入救災，也因此讓整個團隊更具經驗。台灣緊接著發生了類似的災難，AKUT迅速抵台救援。
921強震發生後，土耳其政府和民間共組36人團隊，包括17名AKUT成員。一行人隔天抵台，並於震後50小時救出一名生還者。
強震震撼土耳其，各國物資及捐款紛紛湧入。美國提供近新台幣26億元的人道援助。台灣除了百人搜救團前往前線協助搜救，在大後方的民間力量也不可忽視。衛福部賑災專戶迄今湧入超過19.8萬筆、逾新台幣11.1億餘元善款；也有民眾上AKUT頁面進行小額捐款。
「這筆捐款對我們來說非常重要」，阿克韋爾迪說。
AKUT旗下有3000名志工，為成為更專業的救災組織，必須自籌預算。她指出，台灣的捐款將投入成立兩座大型訓練中心，分別位於伊斯坦堡外及土耳其南部。訓練中心落成後，AKUT將與台灣救援隊進行聯訓，互訪切磋。
她指出，救援技術正在快速發展，其中一項是於廢墟中定位生還者，「我們可以交流相關資訊」。
台灣與土耳其都走過許多毀滅性的災難，未來仍無法避免。阿克韋爾迪指出，地震發生前無從預測，所以需要做好準備。據她所知，台灣建築結構更完善、更堅實，或許能成立一些如AKUT的非政府組織，或訓練更多志工投入搜救作業。
「大眾意識也很重要」，她說。在救援隊抵達災點前，超過90%的搜救作業是由居民完成，因此災區民眾需要知道震後如何進行急救，這也是她對土耳其民眾宣導的內容。
「AKUT多年來收集的資訊會不斷延伸拓展，我們有責任將其傳遞給下一個世代。」
如今土耳其正緊鑼密鼓進行重建，台灣可提供何種協助？阿克韋爾迪說：「事實上，各位已經幫了土東的人民。」
她表示，土耳其災區的教育系統待重建，也需打造更抗震的建築結構。無論是由政府、非政府組織或人民自發推動復原，都需要很長的時間，也需國際支持資金，以及於建築和其他相關領域提供技術支援。
台灣搜救隊完成階段性任務後已經撤離，慈濟團隊仍於哈泰省（Hatay）及加濟安泰普省（Gaziantep）等災區援助物資，4000多戶家庭受益。志工胡光中回想日前一名災民感念台灣陪伴之情抱著慈濟團隊痛哭，讓他相當揪心。
他3日對《中央社》表示，慈濟主要以土國政府提供的名單，援助最需要、最脆弱的災民。而救災將近一個月，最大的挑戰不是克服低溫或中斷的交通，而是找到名單上的人。
他指出，即使不少受災家庭向有關單位登記，但是許多人已前往阿達那省（Adana）及尚勒烏爾法省（Sanliurfa）等災情相對較不嚴重的地點，以解決眼下的兒童教育中斷問題。未來一個多月，慈濟將續留災區，持續依據受災家庭人數進行額度不同的物資卡及毛毯發放。
土耳其賑災捐款破11億，衛福部專戶開放至3/6止
（中央社）強震重創土耳其、敘利亞，台灣愛心援助不斷，6日是衛福部賑災專戶開放捐款最後一天，統計至1日下午5時，累計湧入超過19.8萬筆、逾新台幣11.1億餘元善款。
土耳其東南部與敘利亞接壤地區2月6日發生規模7.8強震，造成嚴重死傷。衛福部開放土耳其地震捐款專案的帳戶帳號，包括台灣銀行、四大超商等管道，捐款期間自2月7日起至3月6日止，賑災專戶收到的捐款，將全數交由外交部作為土耳其賑災使用。
四大超商門市，即7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK．go，捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」。
金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」，或是透過郵政劃撥方式，帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。
國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。
BANK NAME：MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.（BANK ADDRESS : NO.100, CHI-LIN RD. TAIPEI CITY, TAIWAN）
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。