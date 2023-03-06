【藝遊嚮導】3/7-3/13：明華園《東海鍾離》、「動靜光影」雲門影展、金旋音樂節，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
明華園最新力作《東海鍾離》，看孫翠鳳飾演漢鍾離和白鹿鳴大談浪漫人獸戀！法國影后伊莎貝雨蓓2度來台，將在台中國家歌劇院演出契訶夫最後一部劇作《櫻桃園》。今年適逢雲門50週年，《動靜光影》影展特選5部亞洲電影，跨域延伸雲門舞作與影像藝術。凱特布蘭琪橫掃全球影展之作《TÁR塔爾》，看她如何為這個量身訂做的角色在一年內學會說德語，並流暢地彈鋼琴！
【表演藝術】
名稱｜明華園總團《東海鍾離》
時間｜2023/03/11（六） - 2023/03/12（日）
地點｜衛武營國家藝術文化中心歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）
備註｜本活動為售票活動
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編導陳勝國：「《東海鍾離》想談的是『抉擇』，東漢將領鍾離權經過聖賢、神仙的度化，要上蓬萊或不上蓬萊，最後必須由他自己做決定，身為凡夫俗子的我們何嘗不是如此？」
明華園總團最新力作《東海鍾離》由國家文藝獎劇作家陳勝國擔任編導，傳統戲劇無敵小生孫翠鳳主演，描述漢鍾離成仙的故事，為明華園藝術家族代表性的「八仙傳奇系列」作品之最終章。
天庭之上，東華帝君獲諸神舉薦，將成為登上蓬萊仙島的第二位神仙，孔子傳玉帝聖旨卻遭東華帝君斷然拒絕，卻見聖旨背後寫著「捉李代桃破雲霧，本是鍾離樑一株，是五是二君自選，師度徒來徒度師」東華靈光乍現認定漢將鍾離權是最佳的替代人選，於是，東華千方百計接近鍾離權，費盡唇舌欲度他成仙，卻屢遭鍾離權驅趕，東華是否能順利度化鍾離？ 其身後的青龍劍已經暗喻⋯⋯。
邁向創團百年，明華園總團藝術家族為臺灣傳統藝術傳承投注心力，積極培養新生代表演人才，《東海鍾離》由孫翠鳳領銜主演，新生代演員陳昭賢、李郁真、陳昭婷、陳子豪、晨翎、姜琬宜等聯合主演，為傳統戲劇注入新活力。
名稱｜2023 NTT Arts NOVA亞維儂藝術節╳提亞戈．羅提吉斯《櫻桃園》
時間｜2023/03/10（五） - 2023/03/12（日）
地點｜臺中國家歌劇院大劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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《櫻桃園》講述一個世界的盡頭，但羅提吉斯選擇製作一齣關於人生的劇作，讓你儘管心碎卻仍因他意想不到的視野感到驚艷。
經過漫長的巴黎流亡生活，柳泊芙回到那座即將被變賣還債的祖產莊園與家人重聚。面對社會變遷的大浪潮，柳泊芙一家卻顯得焦躁不安，他們在憂鬱中守舊、緬懷過往榮光，曾為農奴的羅巴金憑自身努力成為商人，最終買下莊園，彷彿宣告新時代來臨之必然；屢獲各大影展肯定的法國傳奇影后伊莎貝．雨蓓飾演主角柳泊芙，她的悲喜擺盪牽動著劇情走向與觀眾情緒。
葡萄牙籍鬼才導演提亞戈．羅提吉斯（Tiago Rodrigues）受亞維儂藝術節之邀，詮釋俄國大文豪契訶夫最後一部劇作《櫻桃園》，藉擅長的極簡風格搭建出元素極少的舞台，讓演員、劇情與文本成為全劇核心，他打破舞台鏡框讓演員彷如直接與觀眾對話，live band樂手也融入劇情當中，成為以音樂當對白的演員；在他為演出設定的「活潑的快板（allegro vivace）」節奏下，共同探索契訶夫筆下「無可避免的變革」，與變革帶來的巨大挑戰和心中焦慮，並試圖挖掘新世界中蘊含的希望。
法國傳奇影后伊莎貝．雨蓓（Isabelle Anne Madeleine Huppert）飾演本劇女主角柳泊芙，她自1971年起演出超過100部電影，包括20部坎城影展競賽片。累計獲16次法國凱薩獎提名，並寫下2座法國凱薩獎影后、2座坎城影展影后、2座歐洲電影獎影后、威尼斯影展最佳女主角、金球獎劇情類電影最佳女主角獎等獲獎記錄。代表電影作品《她的危險遊戲》、《愛情未來》、《八美圖》、《鋼琴教師》等。
名稱｜2023TIFA 以色列L-E-V舞團《心碎蠻荒之旅》
時間｜2023/03/10（五） - 2023/03/12（日）
地點｜國家戲劇院（台北市中正區中山南路21之1號，愛國東路側）
備註｜本活動為售票活動
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愛已逝去 心已破碎
但生活仍在繼續 失去的會得到弭平
心碎蠻荒之旅終將痊癒
——節錄自柳原漢雅《渺小一生》（Hanya Yanagihara, Little Life）
以色列編舞家莎倫．伊爾（Sharon Eyal）以迷幻暗黑的風格，在持續的身體脈動與感性漩渦中，將為愛煎熬的歷程轉化為舞作狂熱的能量，反芻心碎的赤裸與震顫。
由Dior創意總監瑪莉亞．嘉西亞．基烏里（Maria Grazia Chiuri）量身打造獨特舞衣，搭配電子音樂將民謠吉他、拉丁樂及非洲節奏融入極具爆發力的舞蹈。邀請你隨著舞者在愛與失去、傷害與破碎的身體語彙中，看見親密關係中的起伏擺盪，穿越一場私密心靈的療癒之旅。
伊爾為國際舞壇備受矚目的以色列編舞家。1990年至2008年，她長期與以色列巴希瓦現代舞團（Batsheva Dance Company）合作，擔任助理藝術總監和駐團編舞家。2005年開始與蓋伊．貝哈爾（Gai Behar）合作，並於2013年共同成立L-E-V舞團。L-E-V意為希伯來語中的「心臟」，與DJ電子音樂家Ori Lichtik及燈光設計Alon Cohen長期合作，創作出風格鮮明、不妥協、美麗且令人痴迷的舞蹈作品。
伊爾曾獲2004年以色列文化部青年編舞獎、2009年以色列蘭道舞蹈類表演藝術獎、2017年第12屆貝爾格萊德舞蹈節尤萬．齊爾洛夫獎、法國費朵拉2017年度芭蕾製作獎、法國舞蹈戲劇評論專業協會大獎，並於2023年獲頒法國藝術與文學勳章（Ordre des Arts et des Lettres）。
【展覽】
名稱｜動靜光影──雲門的電影對話
時間｜2023/03/04（六） - 2023/04/02（日）
地點｜國家電影及視聽文化中心（新北市新莊區文藝路2號）
備註｜本活動為售票活動
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國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚：「能夠與雲門舞集透過影展相互對話，透過影片的不同視角，也讓觀眾有另一種解讀雲門舞集舞作的機會。」
1973年雲門舞集創立，今年適逢50週年，國家電影及視聽文化中心攜手雲門舉辦「動靜光影──雲門的電影對話」影展，並邀請鴻鴻擔任策展人，選映五部國家、風格各異的電影，呼應雲門的經典舞作。
林懷民《流浪者之歌》⇌ 薩雅吉雷《大樹之歌》
林懷民《水月》⇌ 李滄東《生命之詩》
林懷民《關於島嶼》⇌ 高嶺剛《運玉義留》
鄭宗龍《定光》⇌ 蔡明亮《你的臉》
鄭宗龍《十三聲》⇌ 足立正生《斷食藝人》
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21