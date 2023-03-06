【藝遊嚮導】3/7-3/13：明華園《東海鍾離》、「動靜光影」雲門影展、金旋音樂節，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜明華園總團《東海鍾離》

時間｜2023/03/11（六） - 2023/03/12（日）

地點｜衛武營國家藝術文化中心歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）

備註｜本活動為售票活動

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編導陳勝國：「《東海鍾離》想談的是『抉擇』，東漢將領鍾離權經過聖賢、神仙的度化，要上蓬萊或不上蓬萊，最後必須由他自己做決定，身為凡夫俗子的我們何嘗不是如此？」

明華園總團最新力作《東海鍾離》由國家文藝獎劇作家陳勝國擔任編導，傳統戲劇無敵小生孫翠鳳主演，描述漢鍾離成仙的故事，為明華園藝術家族代表性的「八仙傳奇系列」作品之最終章。

天庭之上，東華帝君獲諸神舉薦，將成為登上蓬萊仙島的第二位神仙，孔子傳玉帝聖旨卻遭東華帝君斷然拒絕，卻見聖旨背後寫著「捉李代桃破雲霧，本是鍾離樑一株，是五是二君自選，師度徒來徒度師」東華靈光乍現認定漢將鍾離權是最佳的替代人選，於是，東華千方百計接近鍾離權，費盡唇舌欲度他成仙，卻屢遭鍾離權驅趕，東華是否能順利度化鍾離？ 其身後的青龍劍已經暗喻⋯⋯。

邁向創團百年，明華園總團藝術家族為臺灣傳統藝術傳承投注心力，積極培養新生代表演人才，《東海鍾離》由孫翠鳳領銜主演，新生代演員陳昭賢、李郁真、陳昭婷、陳子豪、晨翎、姜琬宜等聯合主演，為傳統戲劇注入新活力。

名稱｜2023 NTT Arts NOVA亞維儂藝術節╳提亞戈．羅提吉斯《櫻桃園》

時間｜2023/03/10（五） - 2023/03/12（日）

地點｜臺中國家歌劇院大劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）

備註｜本活動為售票活動

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《櫻桃園》講述一個世界的盡頭，但羅提吉斯選擇製作一齣關於人生的劇作，讓你儘管心碎卻仍因他意想不到的視野感到驚艷。

經過漫長的巴黎流亡生活，柳泊芙回到那座即將被變賣還債的祖產莊園與家人重聚。面對社會變遷的大浪潮，柳泊芙一家卻顯得焦躁不安，他們在憂鬱中守舊、緬懷過往榮光，曾為農奴的羅巴金憑自身努力成為商人，最終買下莊園，彷彿宣告新時代來臨之必然；屢獲各大影展肯定的法國傳奇影后伊莎貝．雨蓓飾演主角柳泊芙，她的悲喜擺盪牽動著劇情走向與觀眾情緒。

葡萄牙籍鬼才導演提亞戈．羅提吉斯（Tiago Rodrigues）受亞維儂藝術節之邀，詮釋俄國大文豪契訶夫最後一部劇作《櫻桃園》，藉擅長的極簡風格搭建出元素極少的舞台，讓演員、劇情與文本成為全劇核心，他打破舞台鏡框讓演員彷如直接與觀眾對話，live band樂手也融入劇情當中，成為以音樂當對白的演員；在他為演出設定的「活潑的快板（allegro vivace）」節奏下，共同探索契訶夫筆下「無可避免的變革」，與變革帶來的巨大挑戰和心中焦慮，並試圖挖掘新世界中蘊含的希望。

法國傳奇影后伊莎貝．雨蓓（Isabelle Anne Madeleine Huppert）飾演本劇女主角柳泊芙，她自1971年起演出超過100部電影，包括20部坎城影展競賽片。累計獲16次法國凱薩獎提名，並寫下2座法國凱薩獎影后、2座坎城影展影后、2座歐洲電影獎影后、威尼斯影展最佳女主角、金球獎劇情類電影最佳女主角獎等獲獎記錄。代表電影作品《她的危險遊戲》、《愛情未來》、《八美圖》、《鋼琴教師》等。

名稱｜2023TIFA 以色列L-E-V舞團《心碎蠻荒之旅》

時間｜2023/03/10（五） - 2023/03/12（日）

地點｜國家戲劇院（台北市中正區中山南路21之1號，愛國東路側）

備註｜本活動為售票活動

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愛已逝去 心已破碎 但生活仍在繼續 失去的會得到弭平 心碎蠻荒之旅終將痊癒 ——節錄自柳原漢雅《渺小一生》（Hanya Yanagihara, Little Life）

以色列編舞家莎倫．伊爾（Sharon Eyal）以迷幻暗黑的風格，在持續的身體脈動與感性漩渦中，將為愛煎熬的歷程轉化為舞作狂熱的能量，反芻心碎的赤裸與震顫。

由Dior創意總監瑪莉亞．嘉西亞．基烏里（Maria Grazia Chiuri）量身打造獨特舞衣，搭配電子音樂將民謠吉他、拉丁樂及非洲節奏融入極具爆發力的舞蹈。邀請你隨著舞者在愛與失去、傷害與破碎的身體語彙中，看見親密關係中的起伏擺盪，穿越一場私密心靈的療癒之旅。

伊爾為國際舞壇備受矚目的以色列編舞家。1990年至2008年，她長期與以色列巴希瓦現代舞團（Batsheva Dance Company）合作，擔任助理藝術總監和駐團編舞家。2005年開始與蓋伊．貝哈爾（Gai Behar）合作，並於2013年共同成立L-E-V舞團。L-E-V意為希伯來語中的「心臟」，與DJ電子音樂家Ori Lichtik及燈光設計Alon Cohen長期合作，創作出風格鮮明、不妥協、美麗且令人痴迷的舞蹈作品。

伊爾曾獲2004年以色列文化部青年編舞獎、2009年以色列蘭道舞蹈類表演藝術獎、2017年第12屆貝爾格萊德舞蹈節尤萬．齊爾洛夫獎、法國費朵拉2017年度芭蕾製作獎、法國舞蹈戲劇評論專業協會大獎，並於2023年獲頒法國藝術與文學勳章（Ordre des Arts et des Lettres）。

【展覽】

名稱｜動靜光影──雲門的電影對話

時間｜2023/03/04（六） - 2023/04/02（日）

地點｜國家電影及視聽文化中心（新北市新莊區文藝路2號）

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國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚：「能夠與雲門舞集透過影展相互對話，透過影片的不同視角，也讓觀眾有另一種解讀雲門舞集舞作的機會。」

1973年雲門舞集創立，今年適逢50週年，國家電影及視聽文化中心攜手雲門舉辦「動靜光影──雲門的電影對話」影展，並邀請鴻鴻擔任策展人，選映五部國家、風格各異的電影，呼應雲門的經典舞作。

林懷民《流浪者之歌》⇌ 薩雅吉雷《大樹之歌》

林懷民《水月》⇌ 李滄東《生命之詩》

林懷民《關於島嶼》⇌ 高嶺剛《運玉義留》

鄭宗龍《定光》⇌ 蔡明亮《你的臉》

鄭宗龍《十三聲》⇌ 足立正生《斷食藝人》