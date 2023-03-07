名導杜琪峯在柏林影展發表的反極權言論，如何側寫了當下香港電影人處境？
我們想讓你知道的是
這次發言放在當下香港語境中，卻是極好的文本，尤其是杜琪峯的那個自我修正，把「香港」改成「全世界」，那到底是有意為之的表演，還是認真的自我修正呢？這大概是翻譯再好，都不能讓世界觀眾立即明白的事。
文：匡翹
2023年的柏林影展，最終由法國紀錄片《Sur l’Adamant》（中譯：堅毅之旅）贏得金熊獎，而「評審特別獎」則由「柏林學派」（Berlin Schule）的代表導演克里斯蒂安（Christian Petzold）憑《Roter Himmel》（中譯：紅色天空）取得。
在德國的傳媒報導中，除了對得獎電影的報導，聚焦的還是對俄羅斯的讉責。俄國入侵烏克蘭剛好一年，柏林地鐵中播放的新聞，可以看到介紹西恩潘（Sean Penn）聯合執導的烏克蘭紀錄片《Superpower》，以及有評審成員在探訪柏紅色巿政府廳時，在簽名冊上寫上「Fuck Putin 4ever」。當然，對伊朗、阿富汗、 敍利亞、土耳其等國的關注，也是主辦單位的重心。這是柏林影展的一貫定位，除了關心德國的本土電影，也在政治議題比較開放，但通常只限於針對極權小國，俄羅斯的狀況是例外，因為反俄已成為歐洲的共識。
這與華文媒體的報導重心大相徑庭。例如説，范冰冰現身紅地毯，那當然是佔不上德國媒體的版面。還有的是今年評審之一的香港導演杜琪峯，在開幕記者招待會的發言，就在香港的社群網路上廣為流傳。在國際影展中，各地傳媒按地區需要各取所需，本是平常事，但杜琪峯的發言及在華語地區的後續發展，卻從電影角度，側寫了香港的時代面貌。
錯解問題的必要
杜琪峯説了什麼呢？在記者招待會中，他與今屆的其他評審一起接受訪問。他先是説全球的電影都變差了，他看電影時的世界，好像漸漸消失。然後又一名記者繼續發問，記者問到：「為什麼電影院（Cinema）不死？在一個黑房之中，看著巨大螢幕的觀影經驗時，到底有何特別？」那是沒有指定回答對象的發問，老實説也只是近年影展中的老套問題，就是記者引導電影人表達對電影院的愛，本身這問題，應該是聚焦於串流電影對電影院、甚至電影形式的影響，但選擇用廣東話回答這問題的杜琪峯，其答案卻似另有所指。
「我覺得電影永遠站在前鋒、永遠在前面。當如果有極權的時候，人民失去自由的時候，電影通常都是首當其衝，在好多地方都是這樣，一定想先停你的文化。電影的文化，是直接入audience入面的。所以獨裁者通常對付的，一定是電影。」杜琪峯説，然後是他發言最堪玩命的一段，「我覺得香港，no，sorry，」他一笑，然後修正，「我想全球爭取自由的國家與人民，都要支持電影，因為它是為你發聲的。」 然後，翻譯人員再把杜琪峯的發言譯成英語。
杜琪峯是評審中唯一使用英語翻譯的一位。當然他也能理解英語，那從他聽到Francine Maisler説《Top Gun》能將觀眾重新帶到戲院的發言時，臉上不否可否還自顧自開水喝的行徑中可知。他説廣東話，該是他覺得講廣東話最能表達自己的感受，而且，那也可能關乎其發言的收聽對象。
香港的聽眾，多有批評翻譯拙劣，未能譯出杜琪峯發言的精髓。這種凡事先批評執行不善的傾向，可以説是香港人的共性之一，表過不談。但這次發言放在當下香港語境中，卻是極好的文本，尤其是杜琪峯的那個自我修正，把「香港」改成「全世界」，那到底是有意為之的表演，還是認真的自我修正呢？這大概是翻譯再好，都不能讓世界觀眾立即明白的事。
中國式的審查與紅線
那個國際社會欠缺瞭解的語境，是香港正處於建立新制度的混沌階段。香港過去發生過的事，在柏林不算無人知曉，但早已不是關注重點，也不太會有人知道，到底香港當下正在發生什麼事。在香港法庭的「立場新聞案」，媒體人被控告煽動罪，而該媒體有作者引用卡夫卡的《審判》，都成為主控官的證據之一。四十七人案中，香港大量民主派人士，因為自行舉辦香港立法會的初選而被控「串謀顛覆國家政權」罪，而他們所做的事，在《港區國安法》實施前，都不過是常態。
於是，如果杜琪峯在前香港國安法時代，以同樣方法修正自己説法，那可能真的純粹想修正，又或是一種嘲諷，但來到今日，其不再可笑的恐懼感，其實在各個領域確實地影響著香港人。在這種「新常態」下，因為香港人普遍不瞭解中國內地的「邏輯」與「紅線」，當他們有機會因為言行而入罪，許多人選擇的是過猶不及地自我審查。而像《立場新聞》的總編輯鍾沛權在庭上的抗辯，又或是杜琪峯有意無意的發言，都碰到香港人當下的恐懼，但另一方面，大家又都在等待這些言論或行為，到底是否會被視為犯錯，從而希望瞭解新的紅線在哪。
當然，那也可能只是獲得瞭解紅線的幻覺。
要説了解紅線，如張藝謀這種大導演難道不了解嗎？結果，同樣也是柏林影展，2019年的張藝謀的《一秒鐘》，在首映前一天，因為「技術問題」而撤映。幾年後，張藝術的《滿江紅》又繼續能上映，而且賣個滿堂紅。 《一秒鐘》的靈感來源，是來自著名華裔作家嚴歌苓，而她因為説了一句「習近平是人販子」遭封殺，結果其名字在《一秒鐘》電影的相關內容都全部消失。即使後來《一秒鐘》在柏林的電影院能上映，而嚴歌苓也在電影院外示威，但那沒引起德國傳媒多大的關注。所謂紅線，本來就是流動的，其可恨之處也在其流動。
當年《一秒鐘》撤映，在柏林引起的關注也不多。畢竟官方的理由是「技術問題」，在德國的角度，要證明中國政府審查電影，那大多隻能算是間接證據，何況張藝謀又不是伊朗導演賈法爾（Jafar Panahi），賈法爾憑《Taxi》（中譯：出租車）在2015年奪得柏林影展金熊獎，這部電影是他在被伊朗政府以「危害國家安全」為名，禁拍電影二十年期間，偷偷在的士中拍攝並偷運出境，在柏林播放的。柏林影展從來只是一個平台，讓評審、電影人等可以藉此發聲，但最後為作品、言行付上代價的，往往都只是個人。 賈法爾後來的遭遇，又有多少人知道？
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。