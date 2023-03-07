名導杜琪峯在柏林影展發表的反極權言論，如何側寫了當下香港電影人處境？

文：匡翹

2023年的柏林影展，最終由法國紀錄片《Sur l’Adamant》（中譯：堅毅之旅）贏得金熊獎，而「評審特別獎」則由「柏林學派」（Berlin Schule）的代表導演克里斯蒂安（Christian Petzold）憑《Roter Himmel》（中譯：紅色天空）取得。

在德國的傳媒報導中，除了對得獎電影的報導，聚焦的還是對俄羅斯的讉責。俄國入侵烏克蘭剛好一年，柏林地鐵中播放的新聞，可以看到介紹西恩潘（Sean Penn）聯合執導的烏克蘭紀錄片《Superpower》，以及有評審成員在探訪柏紅色巿政府廳時，在簽名冊上寫上「Fuck Putin 4ever」。當然，對伊朗、阿富汗、 敍利亞、土耳其等國的關注，也是主辦單位的重心。這是柏林影展的一貫定位，除了關心德國的本土電影，也在政治議題比較開放，但通常只限於針對極權小國，俄羅斯的狀況是例外，因為反俄已成為歐洲的共識。

這與華文媒體的報導重心大相徑庭。例如説，范冰冰現身紅地毯，那當然是佔不上德國媒體的版面。還有的是今年評審之一的香港導演杜琪峯，在開幕記者招待會的發言，就在香港的社群網路上廣為流傳。在國際影展中，各地傳媒按地區需要各取所需，本是平常事，但杜琪峯的發言及在華語地區的後續發展，卻從電影角度，側寫了香港的時代面貌。

Photo Credit: GettyImages 2023年的柏林影展，也是俄國入侵烏克蘭剛好一年，烏克蘭總統澤倫斯基在開幕式上通過視頻連線向觀眾致辭

錯解問題的必要

杜琪峯説了什麼呢？在記者招待會中，他與今屆的其他評審一起接受訪問。他先是説全球的電影都變差了，他看電影時的世界，好像漸漸消失。然後又一名記者繼續發問，記者問到：「為什麼電影院（Cinema）不死？在一個黑房之中，看著巨大螢幕的觀影經驗時，到底有何特別？」那是沒有指定回答對象的發問，老實説也只是近年影展中的老套問題，就是記者引導電影人表達對電影院的愛，本身這問題，應該是聚焦於串流電影對電影院、甚至電影形式的影響，但選擇用廣東話回答這問題的杜琪峯，其答案卻似另有所指。

「我覺得電影永遠站在前鋒、永遠在前面。當如果有極權的時候，人民失去自由的時候，電影通常都是首當其衝，在好多地方都是這樣，一定想先停你的文化。電影的文化，是直接入audience入面的。所以獨裁者通常對付的，一定是電影。」杜琪峯説，然後是他發言最堪玩命的一段，「我覺得香港，no，sorry，」他一笑，然後修正，「我想全球爭取自由的國家與人民，都要支持電影，因為它是為你發聲的。」 然後，翻譯人員再把杜琪峯的發言譯成英語。

杜琪峯是評審中唯一使用英語翻譯的一位。當然他也能理解英語，那從他聽到Francine Maisler説《Top Gun》能將觀眾重新帶到戲院的發言時，臉上不否可否還自顧自開水喝的行徑中可知。他説廣東話，該是他覺得講廣東話最能表達自己的感受，而且，那也可能關乎其發言的收聽對象。

香港的聽眾，多有批評翻譯拙劣，未能譯出杜琪峯發言的精髓。這種凡事先批評執行不善的傾向，可以説是香港人的共性之一，表過不談。但這次發言放在當下香港語境中，卻是極好的文本，尤其是杜琪峯的那個自我修正，把「香港」改成「全世界」，那到底是有意為之的表演，還是認真的自我修正呢？這大概是翻譯再好，都不能讓世界觀眾立即明白的事。

Photo Credit: GettyImages 評審團成員出席柏林影展新聞發佈會

中國式的審查與紅線

那個國際社會欠缺瞭解的語境，是香港正處於建立新制度的混沌階段。香港過去發生過的事，在柏林不算無人知曉，但早已不是關注重點，也不太會有人知道，到底香港當下正在發生什麼事。在香港法庭的「立場新聞案」，媒體人被控告煽動罪，而該媒體有作者引用卡夫卡的《審判》，都成為主控官的證據之一。四十七人案中，香港大量民主派人士，因為自行舉辦香港立法會的初選而被控「串謀顛覆國家政權」罪，而他們所做的事，在《港區國安法》實施前，都不過是常態。

於是，如果杜琪峯在前香港國安法時代，以同樣方法修正自己説法，那可能真的純粹想修正，又或是一種嘲諷，但來到今日，其不再可笑的恐懼感，其實在各個領域確實地影響著香港人。在這種「新常態」下，因為香港人普遍不瞭解中國內地的「邏輯」與「紅線」，當他們有機會因為言行而入罪，許多人選擇的是過猶不及地自我審查。而像《立場新聞》的總編輯鍾沛權在庭上的抗辯，又或是杜琪峯有意無意的發言，都碰到香港人當下的恐懼，但另一方面，大家又都在等待這些言論或行為，到底是否會被視為犯錯，從而希望瞭解新的紅線在哪。

當然，那也可能只是獲得瞭解紅線的幻覺。

要説了解紅線，如張藝謀這種大導演難道不了解嗎？結果，同樣也是柏林影展，2019年的張藝謀的《一秒鐘》，在首映前一天，因為「技術問題」而撤映。幾年後，張藝術的《滿江紅》又繼續能上映，而且賣個滿堂紅。 《一秒鐘》的靈感來源，是來自著名華裔作家嚴歌苓，而她因為説了一句「習近平是人販子」遭封殺，結果其名字在《一秒鐘》電影的相關內容都全部消失。即使後來《一秒鐘》在柏林的電影院能上映，而嚴歌苓也在電影院外示威，但那沒引起德國傳媒多大的關注。所謂紅線，本來就是流動的，其可恨之處也在其流動。

當年《一秒鐘》撤映，在柏林引起的關注也不多。畢竟官方的理由是「技術問題」，在德國的角度，要證明中國政府審查電影，那大多隻能算是間接證據，何況張藝謀又不是伊朗導演賈法爾（Jafar Panahi），賈法爾憑《Taxi》（中譯：出租車）在2015年奪得柏林影展金熊獎，這部電影是他在被伊朗政府以「危害國家安全」為名，禁拍電影二十年期間，偷偷在的士中拍攝並偷運出境，在柏林播放的。柏林影展從來只是一個平台，讓評審、電影人等可以藉此發聲，但最後為作品、言行付上代價的，往往都只是個人。 賈法爾後來的遭遇，又有多少人知道？