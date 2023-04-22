2023/04/22,
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小資族、投資大戶股利所得報稅如何省荷包？合法節稅攻略全解析

小資族、投資大戶股利所得報稅如何省荷包？合法節稅攻略全解析
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我們想讓你知道的是

小資族透過存股領股息，除可望放大收入，還可有感減稅，專家表示，若納稅義務人適用的綜所稅率為5%，可利用股利合計金額8.5%計算可抵減稅額，申報時創造3.5個百分點的節稅空間。

（中央社）去年證券商新開戶數達109萬戶，其中40歲以下族群占比逾6成，成為台股新動能，不論繳出何種投資成績單，均牽動今年5月報稅方式，如何運用股利「合併計稅」、「分開計稅」二選一擇優適用機制，透過情境試算，解析合法節稅攻略。

所謂「合併計稅」，安永執業會計師楊建華說明，股利和其他綜合所得合併計算稅額，並按「股利所得金額乘以8.5%」，計算可抵減稅額，每一申報戶的抵減稅額，以新台幣8萬元為限。

如果採取「分開計稅」，股利以28%分開計算應納稅額，再與其他綜合所得計算的應納稅額合併報繳。

年薪百萬元以下 股利所得申報眉角

楊建華指出，若為小資上班族，綜合所得稅率為5%至30%者，建議採取合併計算股利所得稅較有利；不過，建議民眾仍要實際計算後，才知道哪種方式最能省荷包。

舉例來說，單身上班族黃小姐，薪資所得90萬元、股利所得10萬元。

選擇合併計稅，黃小姐綜合所得淨額計算方式為100萬元減掉免稅額9.2萬元、標準扣除額12.4萬元、薪資扣除額20.7萬元。綜合所得淨額為57.7萬元，適用綜所稅率級距為12%，扣掉累進差額3.92萬元，抵稅前應繳納約3萬40元；不過，10萬元股利所得可抵減8.5%、即8500元；最終，黃小姐須繳納約2萬1540元。

若黃小姐採分開計稅，薪資所得90萬元扣掉免稅額9.2萬元、標準扣除額12.4萬元、薪資扣除額20.7萬元，綜合所得淨額為47.7萬元，適用課稅級距為5%，應納稅額為2萬3850元；10萬元股利所得要以28%分開計算，須繳2.8萬元；兩者合計5萬1850元。

由此可見，對單身上班族黃小姐來說，採「合併計稅」方式，才能聰明合法省稅。

綜所稅率5%小資族 投資理財創造節稅空間

小資族透過存股領股息，除可望放大收入，還可有感減稅，楊建華表示，若納稅義務人適用的綜所稅率為5%，可利用股利合計金額8.5%計算可抵減稅額，申報時創造3.5個百分點的節稅空間。

舉例來說，單身上班族張先生，薪資所得60萬元、股利所得5萬元。

綜合所得淨額計算方式為65萬元減掉免稅額9.2萬元、標準扣除額12.4萬元、薪資扣除額20.7萬元。綜合所得淨額為22.7萬元，適用綜所稅率級距為5%，應繳納約1萬1350元；5萬元股利所得可抵減8.5%、即4250元；張先生的應納稅額為7100元。

不過，如果張先生沒有投資，薪資所得60萬扣除免稅額9.2萬元、標準扣除額12.4萬元、薪資扣除額20.7萬元，綜合所得淨額為17.7萬元，適用綜所稅率也是5%，應繳納8850元。

也就是說，張先生理財投資，有了股利收入，要繳的稅反而少1750元。

投資大戶、股利豐厚退休族群 聰明報稅心法

單身大戶李小姐，薪資所得500萬元、股利所得1000萬元。

假設選合併計稅，李小姐的綜合所得淨額為1457.7萬元，適用課稅級距為40%，扣掉累進差額86.4萬元，抵稅前應繳納約496萬6800元，1000萬元股利所得上限可抵減8萬元，最後李小姐須繳納488萬6800元。

若改採分開計稅，李小姐綜合所得淨額為457.7萬元，適用課稅級距為40%，扣掉累進差額86.4萬元，應繳納約96萬6800元；1000萬元股利所得以28%分開計算應納稅額為280萬元；兩者合計約376萬6800元。

因此，對單身大戶李小姐來說，採分開計稅方式較優。楊建華說明，李小姐無論選擇股利合併或分開計稅，適用的綜所稅率都是40%，但若選擇分開計稅，等同將股利所得獨立於其他綜合所得，以28%計稅，申報上相對有利。

高股利所得分開計稅 列舉捐贈節稅效益縮水

從企業主及高股利所得人士角度來看，KPMG執業會計師洪銘鴻指出，股利所得一旦選擇分開計稅， 依現行所得稅法規定，這筆股利所得並非計入綜合所得稅總額計算，因此如果大股東主要所得以股利所得為主，有習慣捐贈固定的財團法人對象，將使可列舉扣除捐贈上限金額大幅縮水。

舉例說明，王董事長每年綜合所得總額3000萬元，其中包含股利所得總額2800萬元，股利所得併入綜合所得稅累進課稅時，王董事長每年都會捐贈幾個財團法人（基金會）全年合計共600萬元，捐贈列舉扣除上限剛好是600萬元（綜合所得總額20%為限），節稅效益為240萬元（600萬元×適用稅率40%）。

如果在股利所得分開計稅之下，雖然全年的所得總額同樣是3000萬元，分配股利2800萬、按28%稅率分開計算稅額，則綜合所得總額僅有200萬元，捐贈財團法人的列舉扣除上限僅40萬元（綜合所得總額20%為限），節稅效益只有4.8萬元 （40萬元×適用稅率12%）。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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