小資族、投資大戶股利所得報稅如何省荷包？合法節稅攻略全解析
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小資族透過存股領股息，除可望放大收入，還可有感減稅，專家表示，若納稅義務人適用的綜所稅率為5%，可利用股利合計金額8.5%計算可抵減稅額，申報時創造3.5個百分點的節稅空間。
（中央社）去年證券商新開戶數達109萬戶，其中40歲以下族群占比逾6成，成為台股新動能，不論繳出何種投資成績單，均牽動今年5月報稅方式，如何運用股利「合併計稅」、「分開計稅」二選一擇優適用機制，透過情境試算，解析合法節稅攻略。
所謂「合併計稅」，安永執業會計師楊建華說明，股利和其他綜合所得合併計算稅額，並按「股利所得金額乘以8.5%」，計算可抵減稅額，每一申報戶的抵減稅額，以新台幣8萬元為限。
如果採取「分開計稅」，股利以28%分開計算應納稅額，再與其他綜合所得計算的應納稅額合併報繳。
年薪百萬元以下 股利所得申報眉角
楊建華指出，若為小資上班族，綜合所得稅率為5%至30%者，建議採取合併計算股利所得稅較有利；不過，建議民眾仍要實際計算後，才知道哪種方式最能省荷包。
舉例來說，單身上班族黃小姐，薪資所得90萬元、股利所得10萬元。
選擇合併計稅，黃小姐綜合所得淨額計算方式為100萬元減掉免稅額9.2萬元、標準扣除額12.4萬元、薪資扣除額20.7萬元。綜合所得淨額為57.7萬元，適用綜所稅率級距為12%，扣掉累進差額3.92萬元，抵稅前應繳納約3萬40元；不過，10萬元股利所得可抵減8.5%、即8500元；最終，黃小姐須繳納約2萬1540元。
若黃小姐採分開計稅，薪資所得90萬元扣掉免稅額9.2萬元、標準扣除額12.4萬元、薪資扣除額20.7萬元，綜合所得淨額為47.7萬元，適用課稅級距為5%，應納稅額為2萬3850元；10萬元股利所得要以28%分開計算，須繳2.8萬元；兩者合計5萬1850元。
由此可見，對單身上班族黃小姐來說，採「合併計稅」方式，才能聰明合法省稅。
綜所稅率5%小資族 投資理財創造節稅空間
小資族透過存股領股息，除可望放大收入，還可有感減稅，楊建華表示，若納稅義務人適用的綜所稅率為5%，可利用股利合計金額8.5%計算可抵減稅額，申報時創造3.5個百分點的節稅空間。
舉例來說，單身上班族張先生，薪資所得60萬元、股利所得5萬元。
綜合所得淨額計算方式為65萬元減掉免稅額9.2萬元、標準扣除額12.4萬元、薪資扣除額20.7萬元。綜合所得淨額為22.7萬元，適用綜所稅率級距為5%，應繳納約1萬1350元；5萬元股利所得可抵減8.5%、即4250元；張先生的應納稅額為7100元。
不過，如果張先生沒有投資，薪資所得60萬扣除免稅額9.2萬元、標準扣除額12.4萬元、薪資扣除額20.7萬元，綜合所得淨額為17.7萬元，適用綜所稅率也是5%，應繳納8850元。
也就是說，張先生理財投資，有了股利收入，要繳的稅反而少1750元。
投資大戶、股利豐厚退休族群 聰明報稅心法
單身大戶李小姐，薪資所得500萬元、股利所得1000萬元。
假設選合併計稅，李小姐的綜合所得淨額為1457.7萬元，適用課稅級距為40%，扣掉累進差額86.4萬元，抵稅前應繳納約496萬6800元，1000萬元股利所得上限可抵減8萬元，最後李小姐須繳納488萬6800元。
若改採分開計稅，李小姐綜合所得淨額為457.7萬元，適用課稅級距為40%，扣掉累進差額86.4萬元，應繳納約96萬6800元；1000萬元股利所得以28%分開計算應納稅額為280萬元；兩者合計約376萬6800元。
因此，對單身大戶李小姐來說，採分開計稅方式較優。楊建華說明，李小姐無論選擇股利合併或分開計稅，適用的綜所稅率都是40%，但若選擇分開計稅，等同將股利所得獨立於其他綜合所得，以28%計稅，申報上相對有利。
高股利所得分開計稅 列舉捐贈節稅效益縮水
從企業主及高股利所得人士角度來看，KPMG執業會計師洪銘鴻指出，股利所得一旦選擇分開計稅， 依現行所得稅法規定，這筆股利所得並非計入綜合所得稅總額計算，因此如果大股東主要所得以股利所得為主，有習慣捐贈固定的財團法人對象，將使可列舉扣除捐贈上限金額大幅縮水。
舉例說明，王董事長每年綜合所得總額3000萬元，其中包含股利所得總額2800萬元，股利所得併入綜合所得稅累進課稅時，王董事長每年都會捐贈幾個財團法人（基金會）全年合計共600萬元，捐贈列舉扣除上限剛好是600萬元（綜合所得總額20%為限），節稅效益為240萬元（600萬元×適用稅率40%）。
如果在股利所得分開計稅之下，雖然全年的所得總額同樣是3000萬元，分配股利2800萬、按28%稅率分開計算稅額，則綜合所得總額僅有200萬元，捐贈財團法人的列舉扣除上限僅40萬元（綜合所得總額20%為限），節稅效益只有4.8萬元 （40萬元×適用稅率12%）。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
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中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
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最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
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透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！