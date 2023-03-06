2023/03/06,
藝文

台灣歌仔戲藝師陳美雲逝世享壽72歲，文化部長哀悼將頒贈旌揚狀

台灣歌仔戲藝師陳美雲逝世享壽72歲，文化部長哀悼將頒贈旌揚狀
陳美雲老師一身活戲好功夫，獲獎無數｜Photo Credit: 陳美雲歌劇團提供

我們想讓你知道的是

台灣歌仔戲的重要代表人物陳美雲藝師，於4日離世，引起各界的不捨與弔念，而文化部感念陳美雲藝師一生奉獻於歌仔戲藝術，保存「內台戲」特有的傳統歌仔戲精髓，將頒發旌揚狀。

歌仔戲藝師陳美雲於4日辭世，享壽72歲。消息一出，另藝文界大感不捨，眾多好友發文弔念，而文化部長史哲則深表哀悼，文化部也將頒發旌揚狀。

陳美雲1951年出生於屏東，為歌仔戲著名小生。6歲隨賣藥團演出，7歲入拱樂社，10歲獲地方戲劇比賽「最佳童星獎」，18歲走紅，於台視、中視歌劇團演出電視歌仔戲《七俠五義》、《三國演義》、《楊金花掛帥》等。

到了1979年，陳美雲28歲之際，成立了「陳美雲歌劇團」，數十年來帶領團隊多次於地方戲曲比賽獲獎，並開外台戲班之先鋒，往公演場邁進，推出《南國春秋》、《陳三五娘》、《山伯英台》等大型舞台公演，亦廣受好評；1995年演出兩岸實驗劇《李娃傳》，受推崇為台灣歌仔戲唱腔之代表；2000年以《刺桐花開》為台灣歌仔戲現代化揭開新頁。

在演出之外，近年更於大稻埕戲苑開班授課，推廣歌仔戲薪傳不遺餘力。陳美雲藝師歷經內、外台、廣播、電視歌仔戲各時期，實為台灣歌仔戲的重要代表人物。

歌仔戲藝師陳美雲辭世
Photo Credit: 陳美雲歌劇團提供
陳美雲

而「陳美雲歌劇團」經營的粉絲專頁，在4日晚間10點13分，發文表示，「我們團長今晚8：15分左右因步履失穩，滑倒，就再沒醒過來，她自仙遊去了⋯大家都很不捨後續情況等家屬確定後再向各位師友們報告。」

之後也陸續於粉絲專頁發文，提及「相信在天上的團長會感恩入行唱戲以來，一路支持與鼓勵她的眾師友、戲迷們。老師一定也會告訴戲迷們要繼續支持咱的歌仔戲。」引起廣大歌仔戲迷的弔念以及懷念。

至於文化部則於隔日發布消息，文化部長史哲深表哀悼並表示，陳美雲藝師嗓音甜美、唱腔細膩婉轉，在歌仔戲界眾小生中風格特出，因身懷深厚的「腹內」活戲功夫，而能跨越行當，無懼挑戰任何角色，如歌仔戲界的活字典。感念陳美雲藝師一生奉獻於歌仔戲藝術，保存「內台戲」特有的傳統歌仔戲精髓，文化部將頒發旌揚狀。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。