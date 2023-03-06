台灣歌仔戲藝師陳美雲逝世享壽72歲，文化部長哀悼將頒贈旌揚狀

歌仔戲藝師陳美雲於4日辭世，享壽72歲。消息一出，另藝文界大感不捨，眾多好友發文弔念，而文化部長史哲則深表哀悼，文化部也將頒發旌揚狀。

陳美雲1951年出生於屏東，為歌仔戲著名小生。6歲隨賣藥團演出，7歲入拱樂社，10歲獲地方戲劇比賽「最佳童星獎」，18歲走紅，於台視、中視歌劇團演出電視歌仔戲《七俠五義》、《三國演義》、《楊金花掛帥》等。

到了1979年，陳美雲28歲之際，成立了「陳美雲歌劇團」，數十年來帶領團隊多次於地方戲曲比賽獲獎，並開外台戲班之先鋒，往公演場邁進，推出《南國春秋》、《陳三五娘》、《山伯英台》等大型舞台公演，亦廣受好評；1995年演出兩岸實驗劇《李娃傳》，受推崇為台灣歌仔戲唱腔之代表；2000年以《刺桐花開》為台灣歌仔戲現代化揭開新頁。

在演出之外，近年更於大稻埕戲苑開班授課，推廣歌仔戲薪傳不遺餘力。陳美雲藝師歷經內、外台、廣播、電視歌仔戲各時期，實為台灣歌仔戲的重要代表人物。

Photo Credit: 陳美雲歌劇團提供 陳美雲

而「陳美雲歌劇團」經營的粉絲專頁，在4日晚間10點13分，發文表示，「我們團長今晚8：15分左右因步履失穩，滑倒，就再沒醒過來，她自仙遊去了⋯大家都很不捨後續情況等家屬確定後再向各位師友們報告。」

之後也陸續於粉絲專頁發文，提及「相信在天上的團長會感恩入行唱戲以來，一路支持與鼓勵她的眾師友、戲迷們。老師一定也會告訴戲迷們要繼續支持咱的歌仔戲。」引起廣大歌仔戲迷的弔念以及懷念。

至於文化部則於隔日發布消息，文化部長史哲深表哀悼並表示，陳美雲藝師嗓音甜美、唱腔細膩婉轉，在歌仔戲界眾小生中風格特出，因身懷深厚的「腹內」活戲功夫，而能跨越行當，無懼挑戰任何角色，如歌仔戲界的活字典。感念陳美雲藝師一生奉獻於歌仔戲藝術，保存「內台戲」特有的傳統歌仔戲精髓，文化部將頒發旌揚狀。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航