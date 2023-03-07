2023/03/07,
健康

蛋蛋地圖大公開：買不到雞蛋可以去哪裡找？改吃鴨蛋營養會差很多嗎？

蛋蛋地圖大公開：買不到雞蛋可以去哪裡找？改吃鴨蛋營養會差很多嗎？
圖為高雄左營 民眾選購雞蛋。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

當雞蛋變得貴森森，能買到蛋即是福氣，但關於蛋你了解多少？在這One Egg難求的世代，好食課分享5個可吃到蛋的地方！也告訴你熱量有多少。

想吃蛋嗎？去找吧！蛋蛋地圖大公開

在哪裡？在哪裡？不要隱藏雞蛋啦！在這One Egg難求的世代，好食課Titan林世航營養師分享5個可吃到蛋的地方！也告訴你熱量有多少。

地點1：滷味攤

  • 滷蛋：一顆熱量94 kcal
  • 滷蛋白：一顆熱量24 kcal

地點2：小吃店

  • 蛋花湯：一小碗熱量約70 kcal
  • 皮蛋豆腐：半個豆腐+皮蛋一顆，熱量129 kcal

地點3：早餐店

  • 荷包蛋：早餐店阿姨油煎一煎，一顆熱量約110 kcal

地點4：拉麵店

  • 玉子燒：一條玉子燒含油含糖，熱量約245 kcal
  • 溏心蛋：一顆熱量96 kcal

地點5：超商

  • 茶葉蛋：一顆熱量約78 kcal
  • 茶碗蒸：一碗熱量82 kcal
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Photo Credit: 好食課

關於雞蛋六件事，你全都答對嗎？

在蛋荒的時候，一顆雞蛋變得貴森森，能買到蛋即是福氣，但關於蛋你了解多少？好食課Anna李宜樺營養師整理常見雞蛋六大迷思，一起檢測一下你是不是雞蛋達人吧！

Q1：紅殼比白殼營養？

蛋殼顏色主要差在雞隻品種，白殼蛋主要是由「來亨雞」生下的蛋，數量較多，而紅殼雞蛋則是伊莎、洛島紅等雞隻生下來的蛋，數量較少，所以價格較高，但與營養並無關係。

Q2：蛋黃越橘越營養？

蛋黃顏色與飼料成分有關，如果飼料中有胡蘿蔔素、玉米黃素等色素，蛋黃顏色就會比較橘，但主要蛋白質等營養並沒差太多。

Q3：吃生蛋比較營養？

生蛋拌飯、涮涮鍋拿肉沾生蛋液雖然好吃，但吃生蛋並沒有比較營養，反而因為生蛋白中含有白素（Avidin），會去影響生物素（維生素B7）的吸收，有可能會有掉髮危機。另外比起生蛋，煮熟的蛋白人體較易消化吸收，也可所以蛋還是煮熟比較好。

Q4：雞蛋要挑大顆的？

蛋的大小與雞年齡有關，初卵蛋會最小，而年齡越來越大，產道變寬，雞蛋也會變大顆，但殼薄品質也受影響，建議挑大小適中的即可。

Q5：蛋殼粗糙較新鮮？

過去常說雞蛋放久蛋殼會越光滑，但蛋殼粗糙也可能是因為母雞生病或年老導致蛋殼鈣質分佈不均，加上現在雞蛋多洗選蛋，所以要直接於購買時看是否新鮮，還是直接看產銷履歷會比較準。

Q6：蛋要先洗再冰？

如果是洗選蛋，直接冰冰箱即可，如果是非洗選蛋也切勿用清水沖洗，可稍微用擦手紙擦拭一下放至冷藏或於室溫儘速食用完畢即可。

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Photo Credit: 好食課

吃不到雞蛋，吃鴨蛋營養會差很多嗎？ 　　

你今天買到蛋了嗎？小編今天採買，還是有些超市沒看到蛋的蹤跡。有些粉絲敲碗問雞蛋、鴨蛋的營養有沒有差？除了熱量及脂質高外，鴨蛋有何好處？剛好昨天世航營養師受到採訪，其中有講到雞蛋和鴨蛋的差異，小編也整理資料分享給大家。

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Photo Credit: 好食課

本文經好食課授權刊登，原文刊載於此：出處1出處2出處3

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


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