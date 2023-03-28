揭開關鍵評論網的品牌再設計心路歷程：為什麼我們需要一個新的logo？

大家好，我是關鍵評論網媒體集團的視覺設計總監高嘉宏（Loso），主要負責打磨這次關鍵評論網（TNL）十週年的品牌再設計，而這個過程中許許多多的火花與反思我想很值得好好紀錄。接下來我們會以「為什麼」、「怎麼做」以及最後「做了什麼」這幾個面向，娓娓道來這段品牌再設計的心路歷程，希望讓大家能夠更了解我們新logo的設計理念和想法。

除了心臟依然跳動，更重要的是活出未來。為什麼我們需要一個新的Logo？

現在大家所熟悉的Logo，是從2013年開始跳動的世界脈搏、社會脈動，是我們剛剛成立一家「網路媒體」時，我們認為一家媒體的責任：「讓大家看到正在發生的事情」。10年之前的心電圖隨著劇變的世界跳著跳著，邁入一個漸漸靠近科技奇點，但仍發生戰爭，追求真理的同時卻也持續面對依然出現許多陰謀論的詭譎時代。傳播事件本身，像是拿著沒有指引的地圖，資訊密密麻麻，卻沒有方向，有感於此的我們責無旁貸，我們想要做那條大眾通往下個目的地的路徑，我們想要說出屬於未來10年的時代宣言。

先向外再向內。在萬千選擇中我們怎麼找到方向？

「在翻騰的洪流中，媒體憑藉什麼坦然屹立？」這是草擬時代宣言時，最初也最難的問題。設計團隊起初先羅列了幾個符合品牌未來的關鍵字，如百年品牌、多元觀點、包容力、世代交集等等，以此為起點向外探尋，擴展可能性的邊界，在圖形、概念、想法、感受上我們先各自發展無數的敘事，再藉由每次的提案會議集思廣益、自我辯證，不斷在天馬行空與實際執行之間拉扯並平衡，共識也愈來愈明確。

Photo Credit：關鍵評論網 一張又一張的草圖是累積的證明

在密密麻麻的草圖足跡中我們凝聚了4個大方向，分別為：

權威的信賴感與對資訊識讀的風骨。

對多元的聚焦與開放包容。

事件的方方面面與意見的交會交集。

以及媒體識讀向外又向內的過程。

每一個logo都有綻放的可能，只是最終我們還是選定一款在理念以及應用層面都更能符合品牌走向的設計來全力灌溉。

Photo Credit：關鍵評論網 大家看得出哪個是哪個嗎？

我們的時代宣言在視野之外，在想法之間

媒體讓大眾看到正在發生的事，但好的媒體應該更進一步讓大眾看到在這些事件「之外」的影響，以及這些影響「之間」的連結，這是接下來TNL希望帶給大眾的感受，也是品牌始終不變的核心「多元觀點刺激你的想法，不同聲音拓寬你的視野」。我們希望說的是：

從網路新聞媒體出發，來到今日的TNL已不僅以News作為唯一的素材，而是多面向、多媒介的與讀者一起探尋世界的真實樣貌。在大眾視野之外的灰色，我們做照亮的燈火；在正反想法之間的距離，我們做連結的橋樑。我們不只是新聞鏡頭，TNL所代表的，是那些難以觸及的地方，是那些發揮正向影響力的時刻。 「視野之外，想法之間」，都有我們 TNL。

形狀的靠近、顏色的沈澱，我們怎麼設計新的logo-mark？

像是經典的花瓶與人臉，完形心理學，或者說負空間（negative space）這樣的手法是一種需要依靠觀者的大腦才得以完整其意義的設計方式，如同媒體的存在有賴於讀者參與其中的良好關係。所以我們依循這個方法，試著將大家最為熟悉的N藏在T跟L之間，字母的型態採用大面積的色塊感受來建構，平衡大膽開創與紮實穩重這兩個特點。而三角形除了俐落的幾何感強烈，富有現代氛圍之外，更是擷取了萬花筒中折射鏡片所獲得的元素，象徵我們一直都是擁抱多元，相信以不同角度就能看見事物繽紛與精彩。

Photo Credit：關鍵評論網 如何用兩者的靠近去平衡三者，是設計上的一大難題。

藍色一直以來也代表了TNL，是人們記憶它的一大部分，「那個藍色方塊」、「藍色的N（其實是白色的）」、 「抓到了關鍵是藍的」 。這次10週年的改版我們也重新思考了藍色究竟是一個什麼樣的顏色，傳遞了什麼樣的資訊以及溫度。

起初的藍色跟著趨勢，做出一個新興網路媒體的「新」與「科技」，放在當時的確是擺脫傳統媒體的沈重負擔，給人一股清爽的感受，然而歷經10個年頭，我們希望品牌給人的感覺可以是自然而然的一種內斂，藍色也應該隨之沈積，從清澈溪流匯成廣闊大海。所以最後我們將顏色調整得更加穩重，再輔以一個相對更沉一點的藍，一深一淺，是海多變的面貌，可平靜可波瀾。重點是：「包容一切可能」。

Photo Credit：關鍵評論網 從河變成海。

在內外之間，徜徉知識之海，這是我們對TNL做出的詮釋。

Photo Credit：關鍵評論網 經歷無數次的細節修調，感謝黃金比例，感謝自己的眼睛。

標準字的新標準，我們如何設計新的字型？

視覺設計師徐靖雯（Jing）專責本次的標準字設計，在logo-mark定調之後，字型重新設計之前，我們先釐清了舊有logo所遇到的問題。列舉出主要兩點有：

完整版logo的長度過長，導致在小尺寸應用時需要犧牲更多空間和留白，以維持識別性。這也意味著在易用性方面存在一些限制。

目前使用的中文字體灰度較高，中宮相較緊湊，這在小尺寸應用時容易出現識別度問題。

Photo Credit：關鍵評論網

在解決上述問題的前提下，設計團隊配合此次logo-mark的設計風格，同步調整字體細節，使整個文字設計風格偏向現代、大氣。由於主標誌應用為中英文並行，且logo-mark本身為一個視覺感受較重的色塊，因此在整個標誌平衡上，團隊花了很多時間進行測試和調整，交叉比對每個細節的調整對整體感受的影響。

過程中我們邀請不同部門的團隊成員進行測試，在多次情境模擬中優化出最為恰當的標準字。

Photo Credit：關鍵評論網 是的，每一個都不盡相同

此外，除了基礎的藍色應用情境的標準字外，純黑及純白的標準字上都進行了細節上的調整。因為白色為膨脹色，視覺感受會比原本的粗度還要更粗，因此在黑底白字的應用裡，設計團隊將整個logo修細，使其視覺感受與基礎的藍色字體粗度一致。在白底黑字的版本中則反過來處理。

Photo Credit：關鍵評論網 很多人以為白色版本只是更換顏色，其實背後有很多細節要調整，才可以維持一致的視覺感受。

相約目的地

關鍵10年 觀見未來

希望看到這裡的你，能認同我們對於品牌的未來想像，也希望你喜歡我們努力精煉才終於呈現在大家面前的設計。

10年對於品牌來說，可能只是一個不大不小的里程碑，但對於一起陪伴它成長的工作夥伴及讀者大眾，可能是從實習生變成新手爸爸媽媽的跨度。

TNL對於集團的所有夥伴來說，既是朋友又是小孩，我們理解它的潛力無窮、能量巨大，它也伴隨我們見證許多影響世界的重大時刻，下個10年不知道會是什麼樣子，但是可以確定的是，相信「多元觀點帶來更進步的社會」的人們，一定會愈來愈多，希望你我可以一起走到那個地方，看看更美好的世界。

期待相見，我們是TNL。



責任編輯：Joanna

核稿編輯：楊士範