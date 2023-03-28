揭開關鍵評論網的品牌再設計心路歷程：為什麼我們需要一個新的logo？
我們想讓你知道的是
我們會以為什麼、做什麼以及怎麼做這幾個面向，娓娓道來這段TNL品牌再設計心路歷程，歡迎一起來了解。
大家好，我是關鍵評論網媒體集團的視覺設計總監高嘉宏（Loso），主要負責打磨這次關鍵評論網（TNL）十週年的品牌再設計，而這個過程中許許多多的火花與反思我想很值得好好紀錄。接下來我們會以「為什麼」、「怎麼做」以及最後「做了什麼」這幾個面向，娓娓道來這段品牌再設計的心路歷程，希望讓大家能夠更了解我們新logo的設計理念和想法。
除了心臟依然跳動，更重要的是活出未來。為什麼我們需要一個新的Logo？
現在大家所熟悉的Logo，是從2013年開始跳動的世界脈搏、社會脈動，是我們剛剛成立一家「網路媒體」時，我們認為一家媒體的責任：「讓大家看到正在發生的事情」。10年之前的心電圖隨著劇變的世界跳著跳著，邁入一個漸漸靠近科技奇點，但仍發生戰爭，追求真理的同時卻也持續面對依然出現許多陰謀論的詭譎時代。傳播事件本身，像是拿著沒有指引的地圖，資訊密密麻麻，卻沒有方向，有感於此的我們責無旁貸，我們想要做那條大眾通往下個目的地的路徑，我們想要說出屬於未來10年的時代宣言。
先向外再向內。在萬千選擇中我們怎麼找到方向？
「在翻騰的洪流中，媒體憑藉什麼坦然屹立？」這是草擬時代宣言時，最初也最難的問題。設計團隊起初先羅列了幾個符合品牌未來的關鍵字，如百年品牌、多元觀點、包容力、世代交集等等，以此為起點向外探尋，擴展可能性的邊界，在圖形、概念、想法、感受上我們先各自發展無數的敘事，再藉由每次的提案會議集思廣益、自我辯證，不斷在天馬行空與實際執行之間拉扯並平衡，共識也愈來愈明確。
在密密麻麻的草圖足跡中我們凝聚了4個大方向，分別為：
- 權威的信賴感與對資訊識讀的風骨。
- 對多元的聚焦與開放包容。
- 事件的方方面面與意見的交會交集。
- 以及媒體識讀向外又向內的過程。
每一個logo都有綻放的可能，只是最終我們還是選定一款在理念以及應用層面都更能符合品牌走向的設計來全力灌溉。
我們的時代宣言在視野之外，在想法之間
媒體讓大眾看到正在發生的事，但好的媒體應該更進一步讓大眾看到在這些事件「之外」的影響，以及這些影響「之間」的連結，這是接下來TNL希望帶給大眾的感受，也是品牌始終不變的核心「多元觀點刺激你的想法，不同聲音拓寬你的視野」。我們希望說的是：
從網路新聞媒體出發，來到今日的TNL已不僅以News作為唯一的素材，而是多面向、多媒介的與讀者一起探尋世界的真實樣貌。在大眾視野之外的灰色，我們做照亮的燈火；在正反想法之間的距離，我們做連結的橋樑。我們不只是新聞鏡頭，TNL所代表的，是那些難以觸及的地方，是那些發揮正向影響力的時刻。
「視野之外，想法之間」，都有我們 TNL。
形狀的靠近、顏色的沈澱，我們怎麼設計新的logo-mark？
像是經典的花瓶與人臉，完形心理學，或者說負空間（negative space）這樣的手法是一種需要依靠觀者的大腦才得以完整其意義的設計方式，如同媒體的存在有賴於讀者參與其中的良好關係。所以我們依循這個方法，試著將大家最為熟悉的N藏在T跟L之間，字母的型態採用大面積的色塊感受來建構，平衡大膽開創與紮實穩重這兩個特點。而三角形除了俐落的幾何感強烈，富有現代氛圍之外，更是擷取了萬花筒中折射鏡片所獲得的元素，象徵我們一直都是擁抱多元，相信以不同角度就能看見事物繽紛與精彩。
藍色一直以來也代表了TNL，是人們記憶它的一大部分，「那個藍色方塊」、「藍色的N（其實是白色的）」、
「抓到了關鍵是藍的」。這次10週年的改版我們也重新思考了藍色究竟是一個什麼樣的顏色，傳遞了什麼樣的資訊以及溫度。
起初的藍色跟著趨勢，做出一個新興網路媒體的「新」與「科技」，放在當時的確是擺脫傳統媒體的沈重負擔，給人一股清爽的感受，然而歷經10個年頭，我們希望品牌給人的感覺可以是自然而然的一種內斂，藍色也應該隨之沈積，從清澈溪流匯成廣闊大海。所以最後我們將顏色調整得更加穩重，再輔以一個相對更沉一點的藍，一深一淺，是海多變的面貌，可平靜可波瀾。重點是：「包容一切可能」。
在內外之間，徜徉知識之海，這是我們對TNL做出的詮釋。
標準字的新標準，我們如何設計新的字型？
視覺設計師徐靖雯（Jing）專責本次的標準字設計，在logo-mark定調之後，字型重新設計之前，我們先釐清了舊有logo所遇到的問題。列舉出主要兩點有：
- 完整版logo的長度過長，導致在小尺寸應用時需要犧牲更多空間和留白，以維持識別性。這也意味著在易用性方面存在一些限制。
- 目前使用的中文字體灰度較高，中宮相較緊湊，這在小尺寸應用時容易出現識別度問題。
在解決上述問題的前提下，設計團隊配合此次logo-mark的設計風格，同步調整字體細節，使整個文字設計風格偏向現代、大氣。由於主標誌應用為中英文並行，且logo-mark本身為一個視覺感受較重的色塊，因此在整個標誌平衡上，團隊花了很多時間進行測試和調整，交叉比對每個細節的調整對整體感受的影響。
過程中我們邀請不同部門的團隊成員進行測試，在多次情境模擬中優化出最為恰當的標準字。
此外，除了基礎的藍色應用情境的標準字外，純黑及純白的標準字上都進行了細節上的調整。因為白色為膨脹色，視覺感受會比原本的粗度還要更粗，因此在黑底白字的應用裡，設計團隊將整個logo修細，使其視覺感受與基礎的藍色字體粗度一致。在白底黑字的版本中則反過來處理。
相約目的地
希望看到這裡的你，能認同我們對於品牌的未來想像，也希望你喜歡我們努力精煉才終於呈現在大家面前的設計。
10年對於品牌來說，可能只是一個不大不小的里程碑，但對於一起陪伴它成長的工作夥伴及讀者大眾，可能是從實習生變成新手爸爸媽媽的跨度。
TNL對於集團的所有夥伴來說，既是朋友又是小孩，我們理解它的潛力無窮、能量巨大，它也伴隨我們見證許多影響世界的重大時刻，下個10年不知道會是什麼樣子，但是可以確定的是，相信「多元觀點帶來更進步的社會」的人們，一定會愈來愈多，希望你我可以一起走到那個地方，看看更美好的世界。
期待相見，我們是TNL。
責任編輯：Joanna
核稿編輯：楊士範
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。