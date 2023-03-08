TNL+ 2023/03/08,
政治

小三通半套式復航反映「綠中央」與「藍地方」分歧，民進黨陷入「離島又離心」困境

小三通半套式復航反映「綠中央」與「藍地方」分歧，民進黨陷入「離島又離心」困境
金門823砲戰紀念碑｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

台灣社會由於受到「烏克蘭情境效應」衝擊，高達七成以上民眾認為兩岸應加強對話與交流。「抗中保台」路線不是台灣社會的主流思維，依據民意調查顯示最多僅有二成左右。推動「和中保台」路線，實需要兩岸交流及合作邁向正常化、規範化及健康化。

兩岸小三通自2023年1月7日復航，實施「金馬地區居民春節交通專案」，滿足金門鄉親與在地陸配春節返鄉團圓的需求。隨後行政院在2月7日宣布，推動小三通常態化，截至2月24日止，金廈與金泉兩條航線已累積入出境6894人次。2月24日金門縣政府表示，小三通審核程序再簡化，自3月1日起金門籍居民持身分證正本及護照或金馬證等有效證件，即可當日現場購票與搭船。

至於非金門籍的配偶（含陸配）、直系血親、陸生等身分，同步簡化身分審核作業時間，由原本提前3天調整為2天的上午11點。儘管程序有所簡化，然仍屬專案式、階段式、小規模式開放。「小三通」實施迄今為止已歷經22年，然因近三年受疫情衝擊，民進黨當局單方面宣布停航，在三個離島縣地方政府及民意壓力下，幾乎高達七成以上支持度贊成重啟恢復「小三通」。

是否全面恢復「小三通」，凸顯台灣社會複雜政治生態

今（2023）年1月7日民進黨當局單方面宣布半套式復航，然目前運作至2月6日截止。究竟階段式、專案式、半套式措施，是否會被停止或維持現專案運作模式；或者符合更廣泛民意需求，推動恢復原有小三通規模，頗引發外界關注及討論。

「小三通」春節專案結束前，陸委會主委邱太三2月2日指出，「專案」已沒有在方案裡面，後續「會更往前走」。對於「小三通」能否進一步「常態化」的宣布時程，則宣稱「這幾天就要做確認，這幾天會盡速做參考，常態化是方案之一」。事實上，是否全面恢復「小三通」決策，正凸顯出台灣社會複雜政治過程。

首先，維持「半套式」措施雖利於繼續推動「抗中保台」路線，卻悖離台灣社會主流民意。民進黨當局宣稱將重新檢討兩岸「小三通」的復航對策，台灣許多媒體已關注到，最後可能仍「維持當前的半套模式」，評估難全面復航，認為民進黨當局因操作維持現狀只做「半套式」措施，最符合其「反中」、「抗中」戰略思維；若全面恢復「小三通」，則不利於其繼續推動「抗中保台」路線。

新內閣陳建仁仍屬蔡英文人馬，儘管蔡英文因去（2022）年底九合一地方選舉失利，引咎辭職民進黨黨主席，但透過政府領導人身份依然完全主控各政府部門，尤其是衛生福利部長薛瑞元等人，也並不會捨棄陳時中既往保守反制路線，故全面復航可能性不大。一旦民進黨當局提出維持現在專案式、階段式、半套式措施，恐悖離廣大民意取向。將近七成以上民意，支持全面開放小三通議題。

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Photo Credit: GettyImages
蔡英文於去（2022）年地方選舉投票畫面

其次，一旦「小三通」仍維持「半套式」交流，這不利於民進黨新任主席賴清德所推動「和平保台」路線。台灣民眾期待兩岸關係解凍，春暖花開時節來臨；各界人士和輿論紛紛發聲，呼籲早日恢復兩岸人員往來正常化、兩岸各領域交流合作常態化。各界普遍要求，民進黨當局別再以疫情為借口阻擋兩岸交流，盡快撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的障礙。賴清德作為黨主席及台灣副領導人，在地方選舉後提出調整兩岸論述及倡議「和平保台」路線，更需要較為寬鬆及和緩兩岸關係環境。

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