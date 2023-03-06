專訪大馬半導體產業協會主席王壽苔（二）：馬來西亞供應鏈成熟，但人才短缺成隱憂

本文接續自 專訪大馬半導體產業協會主席王壽苔（一）：大馬在美中科技戰下該如何自處？

2月21日吉隆坡，馬來西亞半導體產業協會主席王壽苔在該協會舉行的「2022年電子與電器產品（E&E）領域調查報告」發布記者會上，表達了對人才不足的擔憂。

根據這份調查報告，馬來西亞在電子與電器領域只有560名員工持有碩士或博士學位，僅佔總員工的0.3%，遠落後於台灣、美國和英國等國。報告也透露，65%的企業認為工程師是當前最缺的職位，其中有35%企業指人才短缺會導致公司營收減少。

王壽苔對這份報告的調查結果表示擔憂，他主張馬來西亞的產官學界應互相合作解決問題，包括提供獎學金給學生就工程系的碩博士學位，以提升馬來西亞半導體領域的競爭力，同時能放寬規定，允許在馬來西亞就讀工程系的外籍留學生，畢業後能留在當地工作。

過去幾年，因為疫情的關係影響了馬來西亞引入移工的程序，衝擊了各行各業的生產，使得半導體產業依賴移工的問題再浮上檯面。擺脫勞力密集的生產模式勢在必行，但同時高端人才的短缺，可能也是未來馬來西亞發展半導體產業的阻力。

半導體人才的培育與競爭

放眼看全球的半導體產業界，馬來西亞人才還是有一定的影響力。或許一些讀者會想到群聯電子創辦人潘健成，潘健成創業成功的例子，也反映了台灣培養了許多馬來西亞半導體人才，成為台灣半導體產業重要的生力軍。

除了潘健成，還有台大電機系畢業的彭樹根（曾任台積電製程整合副理、上海華力微電子研發總監，現為馬來西亞SilTerra執行長）。此外，曾放出豪言要收購高通（Qualcomm）的博通（Broadcom）執行長陳福陽（Hock Tan），也是出生於馬來西亞檳城的華人。

由此可見，馬來西亞並不缺半導體人才，但在產業環境、薪資待遇的因素下，面對了人才流失的問題。去年訪問馬來西亞IC設計公司SKYECHIP創辦人鄺瑞強時，他就提到本土人才流失到新加坡的問題，因為馬來西亞在稅務、薪資、移民政策上不如新加坡優渥。

近年潘健成也喊話，指半導體產業缺工程師希望引進或把更多外籍人才留在台灣工作，可見全球半導體人才的競爭激烈，無形中也對馬來西亞形成了壓力，而吸引了眾多馬來西亞留學生的台灣，自然也是馬來西亞在全球競逐人才的對手。

台灣半導體產業之所以能持續茁壯成長，重要的原因是在高等教育方面，投入了許多資源培育，如新竹的國立交通大學（現國立陽明交通大學）與國立清華大學，就為新竹的半導體產業園區培育了許多人才。

那在馬來西亞方面，半導體重鎮檳城州就有馬來西亞理科大學，也是馬來西亞科技產業重要的人才來源庫。王壽苔表示，馬來西亞的半導體公司有在和國內的大學合作，讓學校和學生知道什麼是業界需要的，才有人才持續投入產業，儘管如此，但依然面對著人才不足的問題。王壽苔指出，大概除了台灣、中國外，雖然多數國家政府都有針對電機工程的教育提供資助，但包括美國在內的多個國家都面臨修讀電機工程科系的學生人數正下降的問題。

「所以我們現在的努力是激勵更多的學生追求科學和工程，但這需要長期的時間才能見到成效」王壽苔說，他認為，短期的方法是必須吸引其他國家的人才，還有在海外的馬來西亞人才回流，儘管同時也面對各國都在搶人才的問題。

對於人才外流的現象，王壽苔認為，雖然無法阻止人才為追求更好的生活、待遇而往外走，但他還是希望最終人才都能回流貢獻所長，畢竟馬來西亞在全球半導體產業鏈的位置中還是有一席之地，也不乏許多與國際接軌的職缺，在母國發展還是有發揮才能的空間。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 圖為檳城島的峇六拜（Bayan Lepas）工業區，是馬來西亞半導體產業重鎮，包括Intel、AMD等企業都在此設廠。

大馬半導體產業應強化供應鏈

除了人才供應的挑戰，對於馬來西亞整體半導體產業該如何持續往前進，王壽苔強調該做的是強化在地的供應鏈。

王壽苔舉例，美國的英特爾（INTEL）、美光（MICRON）、晶圓設備廠「科林研發」（LAM RESEARCH）過去到馬來西亞投資時，也帶來了自己的供應商，相關供應鏈得以在此落地，因此他會希望外資的到來，能強化本土的供應鏈，不只是單一廠商來而已。王壽苔進一步說，如中國通富微電子與超微（AMD）合資成立的TF-AMD、韓國半導體檢查設備製造商D.I.公司，因看到馬來西亞半導體供應鏈健全，所以才會考慮投資馬來西亞。

半導體產業鏈方面，可分為前端（上游）的IC（積體電路）設計，中端（中游）的IC製造，以及後端（下游）的IC封裝測試，而馬來西亞半導體產業強項在於後端，多年的發展催生了本土的半導體公司，並在馬來西亞股票交易所（BURSA）掛牌上市，如外包封測服務廠（OSAT）有Inari Amertron、MPI、Gtronics和Unisem，還有半導體設備和服務供應商（ATE）的ViTrox、Pentamaster、Greatech、Mi Technovation和Frontken等。

由於投資中端的晶圓製造廠耗資不菲，因此馬來西亞目前並沒有足夠的本土晶圓廠，外資晶圓廠也不多，因此產業要往前進的話，就必須著眼在前端的IC設計領域。王壽苔說「我們正與政府緊密合作，鼓勵更多的公司進行IC設計的開發」。