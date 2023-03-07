蕭茲訪美幾個小時就離去，卻具有相當重要的跨大西洋戰略意義

文：德國之聲中文網（法新社、路透社）

華盛頓和柏林之間已經很久沒有這樣頻繁地互相走動過了：不久前德國副總理、經濟部長哈貝克（Robert Habeck）剛剛訪美返回，外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）就接著飛到紐約，和美國盟友共同在聯合國會議上譴責俄羅斯的侵略戰爭。隨後，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也親自登上了飛往美國的專機。這是他在入主總理府之後第二次訪美。

雖然在蕭茲啟程之前，有關德國和美國在關於向烏克蘭輸送武器方面「互相拉扯」的議論就不絕於耳，但是在3月3日的雙邊會談中，兩位領導人還是再次重申了跨大西洋夥伴之間的團結。與此同時，雙方也就為烏克蘭提供更多支持達成了一致。

跨大西洋夥伴彰顯團結

「我們步調一致，共同努力為烏克蘭提供最重要的安全支持」，拜登（Joe Biden）表示。蕭茲則強調，德美之間的夥伴關係「確實處在一個非常好的狀態」。

之前外界猜測，柏林方面將美國拿出艾布蘭坦克作為德國提供豹2坦克的前提條件，迫使華盛頓同意將美國的主戰坦克給烏克蘭。但是在白宮接待蕭茲的時候，拜登卻是對這位德國總理讚不絕口。「奧拉夫，我要好好感謝你強大而穩固的領導。我這話絕對是認真的。你帶來了巨大的改觀。」

對於德國在提高國防預算和告別對俄羅斯能源的依賴方面作出的「歷史性改變」，拜登也予以了充分讚賞。

蕭茲則表示，和美方之間的合作非常順利。他強調，在去年戰爭爆發之後，雙方在支持烏克蘭方面始終「協調行動」，這一點非常重要。

在會後發表的聯合聲明中，德美雙方一致強調，針對俄羅斯的制裁措施「只要有必要就會一直持續下去」。

《法新社》指出，拜登和蕭茲至今在為烏克蘭提供戰鬥機方面始終持拒絕態度。

在對華政策上的分歧

在閉門會談中，雙方應該也討論了其它議題，比如美國方面對於中國可能向俄羅斯提供武器的擔憂。與在烏克蘭問題上表現出的團結一致相比，德美兩國在對華政策方面存在根本性的分歧。拜登政府對中國採取了日益強硬的路線，並且致力於實行更多的經濟制裁；然而蕭茲則希望採取觀望態度，並且寄希望於中國決定不為俄羅斯提供武器。而且中國至今仍然是德國最重要的貿易夥伴。

這次兩位領導人在會晤之後沒有按照慣例共同召開記者會。蕭茲在白宮僅僅逗留了一個半小時不到，就匆匆離開。

對於西方再次追加對烏軍援，莫斯科方面回應稱，這「不會對戰事結果帶來決定性的影響」。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同時也強調，「很顯然，這會讓衝突持續的時間更長，也給烏克蘭民眾帶來悲傷的後果」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九