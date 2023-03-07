2023/03/07,
國際

蕭茲訪美幾個小時就離去，卻具有相當重要的跨大西洋戰略意義

蕭茲訪美幾個小時就離去，卻具有相當重要的跨大西洋戰略意義
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德國總理蕭茲任內第二次訪美只逗留了幾個小時，但是卻具有相當重要的戰略意義。過去一段時間，關於蕭茲和拜登在如何援助烏克蘭和對華政策等方面存在分歧的討論很多，而這次會晤則是對外彰顯跨大西洋團結的時刻。

文：德國之聲中文網（法新社、路透社）

華盛頓和柏林之間已經很久沒有這樣頻繁地互相走動過了：不久前德國副總理、經濟部長哈貝克（Robert Habeck）剛剛訪美返回，外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）就接著飛到紐約，和美國盟友共同在聯合國會議上譴責俄羅斯的侵略戰爭。隨後，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也親自登上了飛往美國的專機。這是他在入主總理府之後第二次訪美。

雖然在蕭茲啟程之前，有關德國和美國在關於向烏克蘭輸送武器方面「互相拉扯」的議論就不絕於耳，但是在3月3日的雙邊會談中，兩位領導人還是再次重申了跨大西洋夥伴之間的團結。與此同時，雙方也就為烏克蘭提供更多支持達成了一致。

跨大西洋夥伴彰顯團結

「我們步調一致，共同努力為烏克蘭提供最重要的安全支持」，拜登（Joe Biden）表示。蕭茲則強調，德美之間的夥伴關係「確實處在一個非常好的狀態」。

之前外界猜測，柏林方面將美國拿出艾布蘭坦克作為德國提供豹2坦克的前提條件，迫使華盛頓同意將美國的主戰坦克給烏克蘭。但是在白宮接待蕭茲的時候，拜登卻是對這位德國總理讚不絕口。「奧拉夫，我要好好感謝你強大而穩固的領導。我這話絕對是認真的。你帶來了巨大的改觀。」

對於德國在提高國防預算和告別對俄羅斯能源的依賴方面作出的「歷史性改變」，拜登也予以了充分讚賞。

蕭茲則表示，和美方之間的合作非常順利。他強調，在去年戰爭爆發之後，雙方在支持烏克蘭方面始終「協調行動」，這一點非常重要。

在會後發表的聯合聲明中，德美雙方一致強調，針對俄羅斯的制裁措施「只要有必要就會一直持續下去」。

《法新社》指出，拜登和蕭茲至今在為烏克蘭提供戰鬥機方面始終持拒絕態度。

在對華政策上的分歧

在閉門會談中，雙方應該也討論了其它議題，比如美國方面對於中國可能向俄羅斯提供武器的擔憂。與在烏克蘭問題上表現出的團結一致相比，德美兩國在對華政策方面存在根本性的分歧。拜登政府對中國採取了日益強硬的路線，並且致力於實行更多的經濟制裁；然而蕭茲則希望採取觀望態度，並且寄希望於中國決定不為俄羅斯提供武器。而且中國至今仍然是德國最重要的貿易夥伴。

這次兩位領導人在會晤之後沒有按照慣例共同召開記者會。蕭茲在白宮僅僅逗留了一個半小時不到，就匆匆離開。

對於西方再次追加對烏軍援，莫斯科方面回應稱，這「不會對戰事結果帶來決定性的影響」。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同時也強調，「很顯然，這會讓衝突持續的時間更長，也給烏克蘭民眾帶來悲傷的後果」。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九


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