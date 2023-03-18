上野千鶴子對話北大三才女：如果女權的答案是「結不結婚都一樣」，那我們在説什麼廢話呢？
我們想讓你知道的是
B站深諳女權主義是流量密碼，卻又不願意給女權主義正名；為了更順暢地消費一個「正能量」化的女權主義，就需要「消毒」所有關於它的「反動」危險因子，於是選了三個總是圍著自己的私生活打轉的主流已婚女性，設計了一套止步於自洽、自我承認、自我和解，實則異常自戀的問題，就一點不出所料了。
文：米米亞娜
近日，北大畢業的三名女性採訪了日本知名女性學教授上野千鶴子，她們推出的B站影片《北大宿舍聊天x上野千鶴子｜只要自由地活著，怎麼樣都可以》引爆了女權社群，網上迅速罵聲一片。
縱觀負面評論，大家的不滿主要在於，面對一個在女權主義方向頗有建樹和聲望的學者，三個「高知」女性提出的問題竟然如此淺薄，像是沒有做過功課一樣，諸如問上野不結婚「是因為被男性傷害過嗎」的問題更是到了冒犯的程度。而作為已婚女性，她們也全程將對女權主義的討論侷限在個人的婚戀上，而非一些更有公共性、批判性的話題，顯得浪費了上野這樣的專家。其中，作為主採訪人的UP主「全嘻嘻」，説到自己在談論婚育話題的時候，遭遇了「女權鄙視鏈」，自稱「有瑕疵的女權主義者」，並表現出想要從上野那裡尋求認同的姿態，招來了女權博主們最多的火力。
在一則微博留言裡，署名為「完顏豬妖」的評論者認為，以一種功利心態進入婚姻當然是她們的自由，但是讓人不適的是，「她們偏偏一定要以『女權主義』為自己的選擇的生活作註腳、下定義。」
「以蔡全嘻嘻為代表的幾位女性在這場對話中呈現出一種可疑的貪婪。貪婪到迫切要讓最文明的文化層面也認同自己的生活是『正確』且『高尚』的。貪婪到必須把自己的『婚姻策略』包裝成一種『進步』。」
精英的恐弱：用「營銷」「策劃」論免責，打造女人為完美受害者
如果熟悉網絡女權的「反婚反育」文化和背後的語境，應該更能理解這個影片為何讓很多女權主義者深感冒犯。之後全嘻嘻被網友們扒出了更多的「黑歷史」，包括她的網名曾冠了「夫姓」，叫「蔡全嘻嘻」；她曾經的影片提到，老公婚後性生活頻率需求與她不一致因而想去「購買性服務」（這個説法被批評為「美化嫖娼」）而她因此反省自己；還聊到老公答應丁克又反悔，她擔心老公出軌於是生孩子綁定老公等等，引發了持續的「群嘲」。全嘻嘻也不得不發微博做出變相道歉，承認自己的「落後」、「無知」、「愚笨」。
但是，製造這些「雷點」多少有欲加其罪的嫌疑，搞成網暴也就一夕之間，實在不值得跟風。
全嘻嘻過往的影片節目內容，很多是圍繞私人生活的話題，和她這次的採訪風格一致，可説庸俗而又乏味——所謂的「主流」，其實沒什麼挖掘的價值。但是在其中一期聊「性別困境」的節目中，全嘻嘻對女權和一些性別議題的思考似乎並不那麼糟糕，還頭頭是道地聊到了反思特權和共情弱勢。
所以，呂頻説她們「傻乎乎」，我覺得剛合適。她們就像年少時班上成績好、性格好、人緣好的女孩子，一路順風順水但中規中矩，沒吃過什麼大虧，和社會也沒大過不去，學習、工作、結婚生子一步都不落下。三十出頭就成為了副總裁和主管——可談吐之間的心智深度竟只相當於二十出頭時的我。她們的人生是流水線上下來的，自然會用流水線的思維理解女權。彷彿女權主義是一塊賜給現代女性的新式牌坊，是可以贏回來裝點門楣的。
女權群裡一個群友提到，她覺得這三個人有一些「優等生困境」：「因為長期答卷考分獲得價值的這個通路走習慣了，現在覺得，自己在婚戀、女權方面也要交滿分卷。」
我有同感，認為這還是一種精英意識作祟——「我不但要事業要家庭要自我實現，我還要進步的感覺，要社會影響力，要自己也是個受到承認的女權主義者。」這種「我什麼都想要」、「我什麼都輸不起」的心態，如果放在如今中國這樣一個遍地不正義、不平等的環境裡去審視，可説不僅是傲慢無知，而是一種凸顯道德失能的平庸之惡了。
但是，B站選擇了她們本身就説明很多問題。一些博主爆出「內幕」稱，影片實際上是B站和某出版社聯合策劃的對談活動，是為了宣傳上野的新書。在活動前期，出版社編輯曾在某女性社區為這個策劃徵集給上野的問題，強調希望「破圈」，並且在影片上線之後邀請其他博主進行推廣，其營銷用的標籤集中在「戀愛腦」、「婚姻」、「女性成長」、「原生家庭」、「情感」等熱詞上，唯獨沒有「女權主義」或「女性主義」。
B站深諳女權主義是流量密碼，卻又不願意給女權主義正名；為了更順暢地消費一個「正能量」化的女權主義，就需要「消毒」所有關於它的「反動」危險因子，於是選了三個總是圍著自己的私生活打轉的主流已婚女性，設計了一套止步於自洽、自我承認、自我和解，實則異常自戀的問題，就一點不出所料了。
以此為基礎，又有人質疑——全嘻嘻在採訪上野時表現出的愚鈍，都是為了引爆流量而精心設計的，她的「新世相副總裁」身份被拎出來證明其是營銷方面的老手；實際上，這個曾經在大學時期寫過很多「關注社會議題」，有「反叛意識」和「獨立思考能力」文章的「學霸」，不可能真的是個軟弱的「嬌妻」。
對全嘻嘻的動機的揣測是無法證實的，但它微妙顯露出網絡女權社群在批評這樣一個女性時的焦慮——首先焦慮的當然是「女人為難女人」，其次是，一個如此優秀的女性怎麼還會困在婚姻裡打轉呢？她一定是演出來的。她是狡猾的、是厲害的、甚至是可惡的，她玩弄了我們所有人，她賺得盆滿缽滿，她「贏了」，但是她絕不可能卑微地糾結於婚姻裡那些真實的煩惱。
然而，怎麼不可能呢？這不恰好説明，哪怕是上位階層的女性，在婚姻體制裡照樣摸爬滾打、一地雞毛嗎？ 來自「女權主義者」的輿論竟然也在變相掩蓋女權的議題，通過誇張地放大全嘻嘻的能動性，為慕強的心態添磚加瓦。她們看上去是站在全嘻嘻的對立面，實際上跟她有如出一轍的「恐弱」焦慮。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。