上野千鶴子對話北大三才女：如果女權的答案是「結不結婚都一樣」，那我們在説什麼廢話呢？

文：米米亞娜

近日，北大畢業的三名女性採訪了日本知名女性學教授上野千鶴子，她們推出的B站影片《北大宿舍聊天x上野千鶴子｜只要自由地活著，怎麼樣都可以》引爆了女權社群，網上迅速罵聲一片。

縱觀負面評論，大家的不滿主要在於，面對一個在女權主義方向頗有建樹和聲望的學者，三個「高知」女性提出的問題竟然如此淺薄，像是沒有做過功課一樣，諸如問上野不結婚「是因為被男性傷害過嗎」的問題更是到了冒犯的程度。而作為已婚女性，她們也全程將對女權主義的討論侷限在個人的婚戀上，而非一些更有公共性、批判性的話題，顯得浪費了上野這樣的專家。其中，作為主採訪人的UP主「全嘻嘻」，説到自己在談論婚育話題的時候，遭遇了「女權鄙視鏈」，自稱「有瑕疵的女權主義者」，並表現出想要從上野那裡尋求認同的姿態，招來了女權博主們最多的火力。

在一則微博留言裡，署名為「完顏豬妖」的評論者認為，以一種功利心態進入婚姻當然是她們的自由，但是讓人不適的是，「她們偏偏一定要以『女權主義』為自己的選擇的生活作註腳、下定義。」

「以蔡全嘻嘻為代表的幾位女性在這場對話中呈現出一種可疑的貪婪。貪婪到迫切要讓最文明的文化層面也認同自己的生活是『正確』且『高尚』的。貪婪到必須把自己的『婚姻策略』包裝成一種『進步』。」

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如果熟悉網絡女權的「反婚反育」文化和背後的語境，應該更能理解這個影片為何讓很多女權主義者深感冒犯。之後全嘻嘻被網友們扒出了更多的「黑歷史」，包括她的網名曾冠了「夫姓」，叫「蔡全嘻嘻」；她曾經的影片提到，老公婚後性生活頻率需求與她不一致因而想去「購買性服務」（這個説法被批評為「美化嫖娼」）而她因此反省自己；還聊到老公答應丁克又反悔，她擔心老公出軌於是生孩子綁定老公等等，引發了持續的「群嘲」。全嘻嘻也不得不發微博做出變相道歉，承認自己的「落後」、「無知」、「愚笨」。

但是，製造這些「雷點」多少有欲加其罪的嫌疑，搞成網暴也就一夕之間，實在不值得跟風。

全嘻嘻過往的影片節目內容，很多是圍繞私人生活的話題，和她這次的採訪風格一致，可説庸俗而又乏味——所謂的「主流」，其實沒什麼挖掘的價值。但是在其中一期聊「性別困境」的節目中，全嘻嘻對女權和一些性別議題的思考似乎並不那麼糟糕，還頭頭是道地聊到了反思特權和共情弱勢。

所以，呂頻説她們「傻乎乎」，我覺得剛合適。她們就像年少時班上成績好、性格好、人緣好的女孩子，一路順風順水但中規中矩，沒吃過什麼大虧，和社會也沒大過不去，學習、工作、結婚生子一步都不落下。三十出頭就成為了副總裁和主管——可談吐之間的心智深度竟只相當於二十出頭時的我。她們的人生是流水線上下來的，自然會用流水線的思維理解女權。彷彿女權主義是一塊賜給現代女性的新式牌坊，是可以贏回來裝點門楣的。

女權群裡一個群友提到，她覺得這三個人有一些「優等生困境」：「因為長期答卷考分獲得價值的這個通路走習慣了，現在覺得，自己在婚戀、女權方面也要交滿分卷。」

我有同感，認為這還是一種精英意識作祟——「我不但要事業要家庭要自我實現，我還要進步的感覺，要社會影響力，要自己也是個受到承認的女權主義者。」這種「我什麼都想要」、「我什麼都輸不起」的心態，如果放在如今中國這樣一個遍地不正義、不平等的環境裡去審視，可説不僅是傲慢無知，而是一種凸顯道德失能的平庸之惡了。

但是，B站選擇了她們本身就説明很多問題。一些博主爆出「內幕」稱，影片實際上是B站和某出版社聯合策劃的對談活動，是為了宣傳上野的新書。在活動前期，出版社編輯曾在某女性社區為這個策劃徵集給上野的問題，強調希望「破圈」，並且在影片上線之後邀請其他博主進行推廣，其營銷用的標籤集中在「戀愛腦」、「婚姻」、「女性成長」、「原生家庭」、「情感」等熱詞上，唯獨沒有「女權主義」或「女性主義」。

B站深諳女權主義是流量密碼，卻又不願意給女權主義正名；為了更順暢地消費一個「正能量」化的女權主義，就需要「消毒」所有關於它的「反動」危險因子，於是選了三個總是圍著自己的私生活打轉的主流已婚女性，設計了一套止步於自洽、自我承認、自我和解，實則異常自戀的問題，就一點不出所料了。

以此為基礎，又有人質疑——全嘻嘻在採訪上野時表現出的愚鈍，都是為了引爆流量而精心設計的，她的「新世相副總裁」身份被拎出來證明其是營銷方面的老手；實際上，這個曾經在大學時期寫過很多「關注社會議題」，有「反叛意識」和「獨立思考能力」文章的「學霸」，不可能真的是個軟弱的「嬌妻」。

對全嘻嘻的動機的揣測是無法證實的，但它微妙顯露出網絡女權社群在批評這樣一個女性時的焦慮——首先焦慮的當然是「女人為難女人」，其次是，一個如此優秀的女性怎麼還會困在婚姻裡打轉呢？她一定是演出來的。她是狡猾的、是厲害的、甚至是可惡的，她玩弄了我們所有人，她賺得盆滿缽滿，她「贏了」，但是她絕不可能卑微地糾結於婚姻裡那些真實的煩惱。

然而，怎麼不可能呢？這不恰好説明，哪怕是上位階層的女性，在婚姻體制裡照樣摸爬滾打、一地雞毛嗎？ 來自「女權主義者」的輿論竟然也在變相掩蓋女權的議題，通過誇張地放大全嘻嘻的能動性，為慕強的心態添磚加瓦。她們看上去是站在全嘻嘻的對立面，實際上跟她有如出一轍的「恐弱」焦慮。