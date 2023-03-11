日本麥當勞廣告復刻天團「PUFFY」被炎上，品牌怎麼做才能避免行銷反效果？

日本麥當勞的宣傳最近走懷舊路線，日前因應三個亞洲新風味漢堡，油淋雞，担々肉，酸甜蝦等的上市，行銷上推出一個模仿PUFFY（帕妃）當年神曲「亞細亞的純真」重製MV廣告， 除了歌詞是套用漢堡的產品描述之外，旋律都跟原版歌曲一樣，服裝也是當年PUFFY的招牌服飾牛仔褲＋T恤。

上次看到PUFFY這個團體，也應該快是10年前的事了，日本麥當勞喚醒沉睡已久的回憶，看完廣告，特別是歌詞，還覺得蠻有創意的，至少很難忘記有油淋雞口味，也把消失已久的2000年代回憶拉回來。

本來以為這不就就是一個音樂廣告MV而已，但居然這個模仿PUFFY的廣告MV，在日本受到部分PUFFY世代粉絲的批判，覺得這個不是PUFFY！一個廣告居然會朝這個方向發展，應該是當初日本麥當勞所沒想到的。

俯瞰行銷宣傳史，類似日本麥當勞這樣的宣傳手法也不是第一次出現，為何這次消費者會有這樣的反應？在食品或是餐飲產業，其實運用類似這類，「復刻產品」、「移植產品」、「復活產品」，等手法也很普遍，等那應該要如何避免PUFFY事件發生在自己的產品上？

重現度的期待不要給太大

剛開始就讓顧客覺得不會是那麽像，不要給顧客多期待。

最近在食品產業常看到的植物肉就是不錯的案例，周圍朋友的經驗，植物肉再怎麽吃還是跟實際的肉片有差異，所以宣傳上如果寫「重現肉品的口感」之類的，給顧客太多期待，到時候反而會有反效果的風險，但如果是强調低膽固醇的宣傳方法，就可以轉移顧客的期待，到比較容易實現的產品特性。

過度期待，其實反而是不好的。

從命名下手

那具體要如何避免顧客的期待太高？即使用在宣傳的內容已經很小心了，但每一個顧客都能耐心的閱讀你的說明嗎？不容易。特別是現在以手機為主的宣傳管道，看前面幾個字後，手指一滑，就馬上到下一個頁面了。

有些日本餐飲業者會在命名階段做一些特別的設計，來避免顧客有不同方向的期待，日本就有米其林廚師推出叫做「ふつうのマヨネーズ」的產品。 「ふつう」= 普通，「マヨネーズ」= 美乃滋，產品名就叫做「普通的美乃滋」，如此命名，讓消費者看到產品名，就可以聯想這個是口味單純的產品，避免有其他與產品不符的想法。

其他的案例還有，無酒精啤酒，苦苦布丁，或是產品名内直接加入「迷你」等，在命名階段就置入產品訊息給顧客知道。

圖片卡通的呈現

最後一個常使用的就是以手繪圖片，漫畫，或是卡通等替代實體。

宣傳上用實體的照片，比方説人物或是產品，由於太具體了，很容易跟腦海中的原本產品做比較，但如果是用手繪圖片、漫畫、卡通等，由於只是輪廓上的意識呈現，即使被那出來相比，由於一個是實體，一個是輪廓，基礎不同，也很難比出什麽大差異來。

這次在日本麥當勞的MV裏面，在1分12秒的地方其實也出現了短暫的卡通的PUFFY橋段，那一段其實還蠻有一點之前的PUFFY風格。

剛剛測試，問了一下年輕的同事有聽過PUFFY嗎？同事說不認識PUFFY之外，想了一下還問：PUFFY是前幾天剛報到的外籍同仁嗎？

雖然PUFFY已經是前世代的產品，但一直到現在還是覺得應該很難再找到能超越PUFFY的團體了。所以或許不是日本麥當勞的MV有問題，而是PUFFY的門檻太高了。

本文經商社男的外食迷宮授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀