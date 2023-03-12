【動畫】《終末的女武神》第二季：繼第一季「捧乳座椅」造成風潮，後續人神大戰有何看點？

文：素還真

（本文含有《終末的女武神》第二季劇透）

話說其實這一段戰鬥在我另外一篇文章中就已經分享劇情了，所以這一篇只是單純分享再一次觀看元劇情的動畫心得。

原本經營部落格都有點放水流的狀態，結果突然有一天我的〈 【漫畫】終末女武神：釋迦 vs. 零福二段變身 誰會贏？（雷）〉 流量突然爆炸，才讓我知道原來現在《終末的女武神》已經出了第二季啦。

《終末的女武神》確實是造成動漫流量的話題之一，不外乎就是第一季剛出現阿芙蘿黛蒂（女神維納斯）的捧乳座椅造成一陣風潮，另外就是戰鬥的風格也異常的拖延，以及有股魔性（難道是BGM？）。

圖片來源：《終末的女武神》 阿芙蘿黛蒂的捧乳座椅造成一陣風潮。

先前跟友人討論到這部作品的時候，他覺得這部作品他感到興趣缺缺，原因是現在的動畫作品對歷史的考究不是很透徹，可能很多謬誤的地方，而且人類還可以戰勝神明，讓他覺得有點荒謬。

也說到《鬼滅之刃》莫名其妙的崛起，讓他也是很莫名，不要說他我也是這樣覺得XD，當然《咒術廻戰》也是。

不過撇除掉這些當個無腦的觀眾來看《終末的女武神》這部作品，確實有可以讚賞的地方。

每個角色性格的塑造

第一次看是看完第一季立刻去追完漫畫最新進度，純粹是以看劇情為主，而知道劇情走向的現在，變成可以再看一次角色的內心變化。

海克力士 vs. 開膛手傑克

像是海克力士對上開膛手傑克這一戰，海克力士代表的是對眾生的大愛，第一次看漫畫的時候其實覺得這傢伙沒什麼大不了的，無論是名氣上比不過雷神索爾，實力上應該也比不過宙斯，出來好像沒什麼特別的看頭。

但海克力士打從內心的慈愛，是開膛手傑克從未看見過的。動畫中的開膛手傑克可以看見人的內心綻放的顏色，醜陋的人就散發出優越、忌妒、厭惡等等顏色，但海克力士卻始終散發出金色堅定的光芒，讓傑克打從心裡有點迷茫。

傑克本來打算親手了結海克力士之後看看會不會崩壞，但直到最後一刻依舊愛著人類，當然也愛著傑克，一切結束之後體會到前所未有的感受，過去性格扭曲的開膛手傑克彷彿改變了。

過去的傑克是一個可憐的人，生命當中最幸福就是擁有母親，但母親心裡的慈愛之光是假的，只是因為傑克的出生想跟著嫖客男人結婚的工具，雖然動畫中的傑克始終笑笑的，但殺了媽媽、殺了親生父親之後，已經開始墮落，而拯救他的就是海克力士。

我認為角色在劇中可以成長是一件值得表揚的事情，表示不是故事設計出來就只是讓人類和神對打而已。

圖片來源：《終末的女武神》 動畫中的開膛手傑克可以看見人的內心綻放的顏色，醜陋的人就散發出優越、忌妒、厭惡等等顏色。

濕婆 vs. 雷電為右衛門

接下來是印度濕婆神對上雷電為右衛門。

濕婆神的過去就是跟他的好搭當暴風神一起在印度眾神中戰鬥，最終戰勝了火神、水神、雷神，以及最後的焚天、毗濕奴，成為最後的印度神裡的巔峰，但最後依舊還是須跟他的好朋友暴風神一較高下，最終站上了一人頂點。

濕婆神在動畫中所代表的是對眾神的期望，為了不辜負眾神的依賴，所以在戰鬥中絕對會全力以赴。

人類方面則是日本相撲的傳奇雷電為右衛門，動畫中的雷電剛出生就無法站立，父母親非常的擔心，後來才知道原因是天生的肌肉實在太過於發達，導致骨頭沒有辦法承受，在後來一次次的訓練站立中，終於可以正常的站立和行走，不過卻是壓抑了自己的肌肉才能行動。

天生的強大導致雷電被同年齡的人懼怕，讓他非常沮喪自己的怪力，而媽媽的鼓勵改變了雷電的一生，天生的強大就是為了要幫助弱者的！於是這句話成為了雷電的信條，同時間因為火山爆發導致作物種植死掉了，他決定實踐自己能幫助別人的信念，並且前往府城學習相撲，為了幫助村子的人。

最終雷電為右衛門成為了超強的怪物， 254勝10負2分14預5無勝負 （引用一下維基百科XD）

圖片來源：《終末的女武神》 天生的強大導致雷電被同年齡的人懼怕，讓他非常沮喪自己的怪力，而媽媽的鼓勵改變了雷電的一生。

個人覺得相比動畫中的濕婆，雷電為右衛門的故事更為精彩，因為幫助別人的信念，也確實成為了最強的力士，也幫助村子帶來繁榮有東西可以吃，對上濕婆最終的結果輸掉感覺實在不是很好，濕婆純粹就只是打架狂而已，帶著同伴的那一份一起努力，實在不是很懂輸掉的神就可以支持對方，真的是日本動畫的詭異，輸掉就臣服轉而支持對方。

另外一方面，濕婆神是印度的三大神之一，在動畫中被雷電打掉好幾支手，導致印度方面集體炎上甚至下架女武神這部動畫，可以理解對自己信仰的神被畫成這樣的憤怒感受，不過這邊就可以看出《終末的女武神》一個問題，虛擬的創作會因為現實的因素影響結果。

圖片來源：《終末的女武神》 濕婆神是印度的三大神之一，在動畫中被雷電打掉好幾支手，導致印度方面集體炎上甚至下架女武神這部動畫。

人類對神其實跟現實脫鉤可以亂畫，像是《聖☆哥傳》這種的，但是又要寫到現實的元素在裡面，又想要畫出自己的故事內容，實際上會面臨非常大的壓力，像是後來的釋迦出場，不太可能會讓他輸吧？全世界多少佛教徒？確實贏了哈哈哈故意雷XD

唉，難怪我朋友會對這部作品有所批評，畢竟不敢得罪大宗教的人......

天上天下唯我獨尊

釋迦就不用說了，本來的形象變成一副痞子的樣子，世尊最有名的 「天上天下，唯我獨尊」，動畫中變成老子最屌，其他人都是廢物的傲慢型態，實在啼笑皆非XD

不過對上小零福的戰鬥中，帶到了過去跟他的因緣，還是演出了世尊帶領眾人的是心的富足，要自己去行、去做 才能得到，雖然貧窮，但是追隨他的人都很幸福和快樂。

這跟零福的主動吸收他人的不幸完全不同，只會讓他人不懂感恩，這一段釋迦的演出雖然跟現實有所差異，但還是有呈現出利益眾生的表現，還是很痞就是了。