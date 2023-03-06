2023/03/06,
社會

台籍漁船「新長發88號」釣魚台海域翻覆：1名印尼籍船員死亡，尚有6人失聯

台籍漁船「新長發88號」釣魚台海域翻覆：1名印尼籍船員死亡，尚有6人失聯
我國籍漁船新長發88號。Photo Credit: 漁業署 提供

我們想讓你知道的是

海委會主委管碧玲今（6）日於臉書證實，我國瑞芳籍漁船不幸翻覆，因為案發位置屬日本搜救責任區，日方已派機、艦前往搜救；日方在早上尋獲1具大體，目前仍有6人失聯，管碧玲強調，日方與我方海巡、互助的漁船，都在持續搜尋中，不放棄希望，期待能有奇蹟。

我國籍漁船「新長發88號」在釣魚台海域附近翻覆，上面包括1名台籍船員及6名印尼籍船員，船艙內發現一具遺體，身份為印尼籍船員。我外交部表示，國家搜救中心已聯絡事發附近我國漁船前往協尋，海巡署及日本海上保安廳也緊急派船前往搜救。

漁業署於3月5日接獲國家搜救指揮中心通報，日方於釣魚台東南方約41浬海域發現我國新北市籍「新長發88號」漁船（CT4-2677）翻覆，漁業署洽請海巡署派艦前往搜救，並請附近海域作業漁船協尋船員。

漁業署說明，我國籍「新長發88號」漁船於今年2月27日由基隆八斗子漁港出海作業，船上共7名船員（1名台籍及6名印尼籍），漁業署接獲通報後即協調附近海域作業之「魚OO號」漁船前往協尋，並請海巡署派遣艦艇前往搜救，「魚OO號」漁船昨（5）日下午3點多抵達現場發現翻覆船體，並開始於附近海域搜救，海巡署連江艦亦於昨日晚間9點抵達案發海域搜救失蹤人員。

海委會主委管碧玲今日於臉書證實，因為案發位置屬日本搜救責任區，日方已派機、艦前往搜救；日方繼昨天由潛水人員在水下搜尋生還者無所獲之後，今天再派水下作業人員於船艙搜尋，結果國搜中心通報，日方在早上尋獲1具大體，後證實大體為印尼籍船員。

管碧玲表示，尋獲大體的消息令人憂傷，目前大體收容於日方巡視船，日方已聯繫海巡署「連江艦」協助接駁大體；海巡署已請國搜中心洽日方提供照片，以利提供船主及家屬指認身分，全案循搜救計畫作業，全力進行中。

目前仍有6人失聯，管碧玲強調，日方與我方海巡、互助的漁船，都在持續搜尋中，不放棄希望，期待能有奇蹟。

外交部表示，我國籍延繩釣漁船「新長發88號」疑似在黃尾嶼附近海域翻覆，外交部獲報後已立即指示我國駐日本代表處及駐那霸辦事處協處，我國國家搜救中心已聯絡事發附近我國漁船前往協尋，海巡署及日本海上保安廳在接獲通報後也已緊急派船前往搜救。

基隆區漁會理事長簡建輝上午接受媒體聯訪表示，漁船2月27日深夜11點51分從八斗子漁港出港，船上包括63歲潘姓船長和6名印尼籍船員，原預計今天返港，但船長3月1日下午與杜姓船主通話後就失聯。

這是近日第三起漁船事故，我國高雄籍「聯昇發」漁船（CT4-2896）於2月23日遭通報失聯，模里西斯當局2月26日證實，於模國海域尋獲「聯昇發」漁船翻覆船體，惟現場並未發現16名船員蹤跡，漁業署持續協調模國當局及附近海域作業之我國籍船隻協尋失蹤船員。

漁業署另表示，我國籍「昇豐128號」（CT3-5369）鮪釣漁船本年2月18日於太平洋公海失聯，我國及美國等案發海域鄰近國家相關單位持續進行搜救，海巡署亦派艦自菲律賓北方海域往南搜索。

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核稿編輯：翁世航


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