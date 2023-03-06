承襲經典再「勁」化！史上最輕adidas Ultraboost Light革命誕生！ 歡慶BOOST科技10周年！《Ultraboost致敬經典 十周年特展》限定登場 盧彥勳、林柏宏、雷理莎驚喜現身 感受極致經典傳奇！

2013年，adidas首度向全世界揭幕劃時代的BOOST中底科技，不僅掀起運動跑鞋的中底革命，接續更推出指標性的Ultraboost跑鞋；經歷十年淬鍊，adidas帶來全新革命性創新材質Light BOOST，打造出史上最輕的Ultraboost Light跑鞋！與上一代Ultraboost 22相比，不但中底減輕30%，回彈力增加4%，更進一步減少10%的碳足跡，助力跑者們感受「輕勁化，跑到飛」的升級腳感。

告別沉重步伐，Ultraboost Light超強輕「勁」化！

adidas Ultraboost Light將品牌經典BOOST中底科技再進化，一顆一顆能量膠囊所組成的中底，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量​，賦予極致緩震性、舒適度與腳感回饋​。

Light BOOST中底：相較以往BOOST重量，單位密度減輕30%，帶來前所未有的輕盈腳感。

L.E.P抗扭系統：優化L.E.P抗扭系統形狀，由X型轉為U型，能強化輔助中底，提升回彈性及穩定性，讓整體的回彈性增加到4%。

PRIMEKNIT+鞋面：使用PRIMEKNIT+針織面料，帶來極致的透氣性和舒適感，如襪子般貼合柔軟，為雙足提供穩定包覆。

Continental™馬牌橡膠大底：天然的高性能橡膠材質，實現穩固抓地，多方位應對不同天氣與路況。

碳足跡排放：與前一代相比，減少10%的碳足跡，延續adidas一直以來的永續理念，是雙輕盈又為地球減輕負擔的環保跑鞋。

photo credit : adidas

adidas Ultraboost Light推出多款配色，主打款「活力紅」以鮮明的橘紅色及淡藍色彰顯出活潑調性，而鞋側與鞋面的細節，仍保有Ultraboost的經典風格，其中女款更蒐集分析120萬名女性跑者的足部與步伐，進一步優化足跟、足弓以及腳背的支撐度與舒適度，研發出更貼合女性的鞋型設計；此次同步推出十周年限定配色「經典黑」，靈感來自於第一雙使用Boost科技的鞋款—Energy Boost，以黑色為基底，鞋側以螢光黃勾勒出鞋型，創造出流線感；男款更有低調百搭的全黑款式，女款另有清爽的白綠色鞋款，不但具舒適腳感，更能滿足日常穿著。

新生代男神林柏宏、亞洲球王盧彥勳、路跑女神雷理莎

一同回顧經典時光，向adidas Ultraboost致敬

為迎接《Ultraboost致敬經典 十周年特展》，adidas特別邀請新生代男神林柏宏、亞洲球王盧彥勳、路跑女神雷理莎擔任活動嘉賓，分享他們各自在戲劇圈、網球界、馬拉松上的奮鬥故事，也一起致敬十年經典。近期在電影與戲劇領域都表現亮眼的林柏宏，分享自己很喜歡Ultraboost DNA鞋款的外形，很適合當作日常休閒穿搭的百搭款，尤其是近幾年流行的運動休閒風格，搭配Ultraboost DNA演繹更為加分。私下有跑步習慣的他更表示已迫不及待穿上最新一代Ultraboost Light暢跑10公里，搶先感受超輕盈的跑步體驗！

而身為台灣網壇傳奇人物的盧彥勳，表示自己收藏不少雙Ultraboost，光是十周年特展的展出鞋款，自己就擁有好幾雙。多年過去，盧彥勳多次征戰國際舞台，贏得亞洲球王的稱號，而Ultraboost也成為adidas最經典的跑鞋之一，對於出席《Ultraboost致敬經典 十周年特展》擔任揭幕嘉賓，盧彥勳感到非常榮幸與感動，尤其是他腳上所穿的黑色Ultraboost Light十周年經典復刻版，與他十年前擁有第一款採用BOOST科技的鞋款為相同配色。

被譽為路跑女神的雷理莎，經常可在各大馬拉松賽事中看見她的身影，她分享在田徑這條路上也曾有低潮，後來重新找回運動的初衷，就像BOOST科技突破自我不斷升級。雷理莎也很滿意最新推出的Ultraboost Light，因為跑者最在意的就是跑鞋重量，Ultraboost Light相較前一代減輕30%重量，且回彈力增加4%，非常適合熱愛跑步的她，且新一代Ultraboost Light跑鞋更貼合女性的腳型設計，鼓勵更多女性一同加入跑步的行列。

快找出鞋櫃裡的Ultraboost！

至adidas指定門市體驗Ultraboost Light 享限量禮

為讓消費者體驗史上最輕Ultraboost Light，即日起至三月底邀請擁有Ultraboost的消費者回娘家，凡穿著任一款Ultraboost鞋款，於adidas直營門市購買全新Ultraboost Light，即可獲得限量「耳機運動專屬防丟繩」！另外，只要試穿最新Ultraboost Light，體驗極致輕盈腳感，即可獲得限量「多功能質感掛扣」，有機會贏得Ultraboost Light新鞋乙雙！不讓門市專美於前，即日起至3月7日，在Facebook或Instagram依活動規定並公開分享穿著Ultraboost的照片及喜歡該鞋的理由，同樣有機會贏得Ultraboost Light新鞋乙雙！

adidas《Ultraboost 致敬經典 十周年特展》

地點：adidas Brand Center信義品牌概念店(台北市信義區松壽路18號)

日期：3/3-4/6

adidas《ULTRABOOST 致敬經典 回饋活動》

指定直營門市活動

經典限定回娘家：即日起至3月底，穿著任一款Ultraboost鞋款至adidas直營門市購買Ultraboost Light, 即可獲得限量「耳機運動專屬防丟繩」。(數量有限，送完為止)

經典進化體驗：即日起至3月底，至adidas指定直營門市試穿全新Ultraboost Light, 即可獲得限量「多功能質感掛扣」並可掃描活動QR Code，有機會獲得全新Ultraboost Light！(抽獎每人限參加乙次 / 贈禮數量有限，送完為止)

社群活動

經典體驗分享：3/1-3/7 公開於Facebook或Instagram上傳穿著任一Ultraboost鞋款照片，並分享喜歡該鞋的理由，再#Ultraboost致敬經典，就有機會贏得全新Ultraboost Light新鞋乙雙！(詳細活動辦法請以官方帳號貼文內容為準)

【指定活動門市 】

北部：信義Brand Center、信義遠東A13-adidas SP、信義新光A8-adidas SP、忠孝門市-SP、台北站前新光-adidas SP、台北忠孝SOGO-adidas SP、台北101運動時尚門市、台北統一時代-adidas SP、台北復興SOGO-adidas SP、台北天母SOGO-adidas SP、台北京站-adidas SP、南西新光三館-adidas SP、南西新光-adidas SP、南西門市-SP、西門門市-SP、西寧門市-SP、板橋大遠百-adidas SP、南港潤泰-adidas SP、中壢SOGO-adidas SP

中部：綠園道門市-SP、台中廣三-adidas SP、台中中友-SP、台中大遠百-adidas SP、台中新光-adidas SP

南部：高雄左營新光-adidas SP、高雄新光-adidas SP、高雄漢神巨蛋-adidas SP、高雄漢神-adidas SP、義享天地-adidas SP

adidas Ultraboost Light系列已於全台門市及官方購物網站上市，欲瞭解更多相關資訊請詳見adidas官方購物網站與官方粉絲專頁：https://www.adidas.com.tw/、https://www.instagram.com/adidas_tw/、https://www.facebook.com/adidasRunningTW/