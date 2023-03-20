如何預防「阿茲海默症」和「額顳葉失智症」？你需要優質睡眠來清除Tau蛋白
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當Tau蛋白因為年紀、基因突變、疾病、或是大腦損傷時，讓大腦運作原理的高速公路網就會如電影場景般，一一崩壞。而正如電影裡的世界末日的場景般，當高速公路網崩塌到不可收拾的地步時，透過高速公路傳送營養與資訊過活的腦神經細胞就死掉了。這也是為什麼在流行美式足球（football）的國家中，早發型的失智症比例偏高。
好萊塢動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自去（2022）年春天發現有失語症的問題宣布息影後，前一陣子確定被確診罹患「額顳葉失智症」（frontotemporal dementia，簡稱FTD）。
大部分的人可能只知道阿茲海默症，但其實失智症不是只有阿茲海默症而已，FTD其實也是常見的早發型失智症之一，而這兩種類型的失智症其實有著歷史上的淵源，也有病理上的連結；Tau蛋白的異常堆積正如橋梁一般，連結了許多大腦退化疾病，包跨了阿茲海默症和FTD。
阿茲海默症是由德國醫師Alois Alzheimer在臨床上的發現與報導而命名，而FTD是先在1892年由Arnold Pick醫師統整臨床上的發現，並在這位德國醫師Alois Alzheimer的研究中，找到更進一步的大腦異常特徵。
Alois Alzheimer醫師也在他的研究中指明FTD與他在1911年發表的阿茲海默症，有很不一樣的臨床表現：通常阿茲海默症非常明顯的病徵是記憶力衰退，並且對時間、地點和人物的辨認出現問題；而FTD則以語言能力上的退化為顯著，且常有人格變化和喪失對行為的控制力。
換句話說，FTD的失智症患者在疾病發病早期時，他們的記憶和生活自理上比較不受影響，但因為額顳葉是大腦控制語言與行為重要的區域，所以額顳葉退化的FTD失智症患者這時常常會有說話變得不流暢、費力、命名困難等漸進性退化現象。在人格的變化上，FTD的失智症患者可能變得失去同情心、脾氣暴躁、反社會人格等。網路上FTD的科普文章多著重在這裡，有非常詳細的列表，這裡就不贅述了。
連結多種腦部重要疾病──什麼是Tau蛋白？
前面說到，Tau蛋白的異常堆積，在包含阿茲海默症和FTD等許多大腦退化疾病非常容易見到，那Tau蛋白究竟是什麼？這要從一點神經生物學的基礎說起。
大家都知道我們的大腦是非常複雜的網路，常常被比喻為橫縱交織、高低交錯高速公路網，而上面的車輛載者不同神經傳導物，必須在一定的出口離開交流道，或是從一號高速公路轉到二號高速公路，才能將神經傳導物在對的時間送到對的地方，保持大腦的正常運作。
當我們不好好睡覺時，或是缺乏睡眠時，高速公路上就會出現不必要的垃圾障礙物或是沒有保養的老爺車，擠塞原本應該通順的高速公路網，也就讓我們的思考變慢，記不住事情。喝酒嗑藥會讓載者不同神經傳導物車輛下錯高速公路，或是發生車禍，讓大腦功能下降，人也變得不像是平常的自己。
高速公路的路本身，在大腦的神經細胞裡，是由一種叫做「微管蛋白」（microtubule）的特殊細胞骨架組成。當微管蛋白不穩定時，讓大腦好好運作的高速公路網就會變得搖搖晃晃很不穩定。Tau蛋白就像是支撐高速公路骨架的橋樑一樣，當Tau蛋白因為年紀、基因突變、疾病、或是大腦損傷時，讓大腦運作原理的高速公路網就會如電影場景般，一一崩壞。而正如電影裡的世界末日的場景般，當高速公路網崩塌到不可收拾的地步時，透過高速公路傳送營養與資訊過活的腦神經細胞就死掉了。
這也是為什麼在流行美式足球（football）的國家中，早發型的失智症比例偏高。當大腦不斷地被撞擊，就增加了Tau蛋白脫離微管蛋白的機會，也就增加了腦神經死亡的機率。
脫離微管蛋白的Tau蛋白就像是樂高一樣，彼此會以勾狀的方式堆疊在一起。再說深一點，當Tau蛋白樂高一樣推起來時，最上面那層的Tau蛋白和最底層的Tau蛋白能量最高（亂度最低），為了降低能量達到安穩的狀態，最上面那層的Tau蛋白和最底層的Tau蛋白，會非常容易跟其他結構正確而不容易堆起來的Tau蛋白交互作用，並改變這些原本結構正確的Tau蛋白成為推積型的Tau蛋白。
這個特性讓Tau蛋白有越疊越多的趨勢，於是當疾病發展到後期時，病人大腦中有大量類澱粉瘢塊和神經纖維糾纏的病理（tauopathies）。
基因突變或是老化則是常常會改變Tau蛋白的結構 （在DNA層次或是後蛋白修飾層次），讓Tau蛋白容易脫離微管蛋白，且自己堆疊的黏度增高，於是就會透過前面所說的樂高原理，容易形成一坨Tau蛋白組成的推積物，沉澱在腦神經細胞中，進一步的增加腦神經的負擔，加速死亡。
進一步想，如果能有效抑制Tau蛋白組成的推積物或是沉澱在腦神經細胞中，是不是就能成為抵抗貌似不可逆的大腦退化疾病呢？完全就是這麼一回事。基因治療、免疫療法等現在火紅的生醫技術，就是希望能在在DNA層次或是後蛋白修飾層次上，阻止Tau蛋白推積和沉澱。 這些研究目前都還在臨床試驗中，未來性很高，但目前還沒有公認的療法問世。
把掉下來的Tau蛋白從大腦中清掉？你需要優質睡眠
作為具有睡眠、生理時鐘與大腦疾病研究背景的老王還是要提醒大家，千萬別小看了大腦在睡眠時，清除垃圾物的能力。把掉下來的Tau蛋白從大腦中清掉也是之一。舉個例子：
當實驗老鼠被限制該睡的時候不能睡時，實驗鼠的腦中的Tau蛋白是基礎值的兩倍；如果是以人為測驗對象還會看到這麼高的數據嗎？
在2019年發表的研究中，研究團隊測試了14位年齡介於30－60歲的受試者， 其中七位是能好好睡覺的控制組，另外七位為睡眠剝奪的實驗組。換句話說，在測試期間中，當控制組能好好睡上約6.7小時的時候，實驗組只有22分鐘。在這樣的情況下，研究團隊發現睡眠被剝奪的實驗組的腦脊液中的Tau蛋白，增加了超過50％。
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
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FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html