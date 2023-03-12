TNL+ 2023/03/12,
心理

《關於我和鬼變成家人的那件事》：無論單身也好、有伴也好，你人生的課題並不會改變

《關於我和鬼變成家人的那件事》：無論單身也好、有伴也好，你人生的課題並不會改變
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

在《關於我和鬼變成家人的那件事》之中有一句台詞，「當同志婚姻通過的時候，我以為我們的關係就會持續到永遠。」對我而言，找到一起生活、一起變老的伴侶，本身其實太過浪漫了。重要的其實是，你能不能做好你自己、找回自己的重心。如果有餘力談戀愛，那也很好。但有很多的課題，並不是戀愛裡面才會浮現出來的。

今年二月份最吸睛的國片，莫過於《關於我和鬼變成家人的那件事》的故事了。

友人P和我提到，這段關係的主角之一，有許多她對於我們之間關係的投射，讓她很想邀請我陪她二刷，於是我就去了。

坦白說，當我發現這是鬼片的時候，其實還蠻害怕的。畢竟我是一個看到出殯的招魂旗、驗屍的冰櫃等場景會失眠的人。但我在觀影後發現，即便這部片有jump scare的片段，依然騙走了我不少的眼淚。

「當同志婚姻通過的時候，我以為我們的關係就會持續到永遠。」主角之一的毛毛在夕陽西下的台北橋河畔，對吳明翰說出了一句如此天真傻氣的話，雖然他以為他想要的是「找一個人一起生活，照顧彼此到老。」但當我們在關係裡說出了這樣的話，往往只是一廂情願。

是阿，當年同志婚姻公投未通過時，有一些同志朋友離開了人世間。但修訂了同性婚姻專法之後，同志有了結婚的權利，就代表他們一定會幸福嗎？

從這部電影看來，並不是這樣子的。在「是否被法律允許一起走到老」之外，還有更重要的是「世界上真的有誰，可以保證他們一輩子的關係都是穩定的呢？」

過去的心理學研究發現，一段關係無論交往多久，在半年內分手的機率都是42%。這個研究當然有可能有抽樣偏誤，但我會把重點擺在「要長久交往下去，重要的並不只有承諾，還有如何面對彼此關係的困境。」

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