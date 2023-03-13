看懂電動車將稱王的市場訊號，動力電池公司需要哪三種關鍵人才？
我們想讓你知道的是
從這張組織圖，可以看出電池公司關鍵部門需要的人才標配，灰色底的是大部分電池公司都已經配備的人才，橘色底的是大部份公司缺乏的人才，我們認為其中有三種人才最關鍵：
文：李旭弘（一個理工門外漢，卻一路走在電動車浪潮的風口浪尖上。大跨度歷練消費電子、工業電腦、電動車、儲能等產業，見證台灣車企自主品牌的由盛轉衰，最後投入電動車固態電池的市場開拓，冷靜剖析市場趨勢，熱情推動市場發展，現擔任輝能科技戰情室經理及綠學院綠色帶路人）
如果你在業界工作多年，有些資歷，可能有這樣的經驗吧，一位野心勃勃的老闆找你成立或加入新事業單位（BU），你興沖沖地去了，頭幾年還算不錯，雖然公司各事業單位相互掣肘，但仍有老闆力挺，老闆還大張旗鼓辦了不少記者會或發新聞稿以明心志。
但是幾年之後，若新BU有些績效，公司內一幫老臣就開始覬覦、想要把自己安排進來；若新BU沒有績效，老臣就會向老闆進言，公司本業比較重要不應該亂投資，久了之後老闆也扛不住了，就把新BU關門大吉，你也因此得再找工作。
如果你是一位野心勃勃的老闆，想要找人幹點新事業，你花了半年找到資歷不錯的人才，他表現地相當積極進取，展現出很強的動機想要轉換跑道到新興產業，也明白新事業的風險性，但幾個月後就來跟你提離職，說他能力不足，然後開始說外面還有其他薪水更高的工作或事業等著他。
人才指責老闆不是伯樂，老闆指責人才不是千里馬，這兩種情況我們都見多了！老闆不清楚他要找什麼樣的人才，人才把承諾當市場的豬肉秤斤論兩買賣，這種新事業成功的機率就跟買樂透中頭獎差不多！
大爭之世，凡有血氣，必有勝心。既然已經看懂了電動車將稱王的市場訊號，也已經從〈七層開箱電動車動力電池系統〉中看出落點就是電池公司，如何轉型找團隊？如何轉職找位子？具備什麼背景或專業的最容易成功？我們認為最有機會是下面這四種人（公司）：
- 電子五哥，包含資通訊的研發人：台灣從過往半導體乃至資通訊產業發展的歷程中，培養了無數IC設計、機電整合、模組製造、系統整合的公司與人才，正好對應了當前電動車與儲能所需的車電通訊晶片、電動車動力系統開發、電池模組組裝所需的能力
- 傳統產業的從業人員：傳統產業早期從事機電整合的相關人員，投入電動車更能發揮三電整合的能力技術；如早期飛宏從事通訊產品的充電器產品開發，投入電動車充電產品之後，股價大漲七倍，正是從傳統產業轉入電動車產業發展的成功案例，傳統產業機電整合人員的能力只要稍加訓練，即可投入電動車相關產業發展
- 產業分析產業規劃人員：傳統產業分析規劃的技能包括產業鏈分析、市場規模分析、競爭者分析等技能，皆可應用於電動車產業分析，隨著電動車產業每年10%至20%的高速成長，及早卡位，更可洞悉整個產業的歷史結構變化，甚至找到創業的機會
- 投資分析人員：投資分析人員需蒐集、分析及評估有關經濟、市場及公司狀況等資料，以作為高階經理人投資參考。綜觀未來，電動車是不可逆的大趨勢，作為投資分析人員，厭倦了低成長低報酬的環境，更應該投身於高成長、具長期投資性的電動車產業發展，甚至找到各種投資機會
動力電池公司需要的三種關鍵人才
接著，我們來看什麼樣的公司組織架構設計，可以最大程度提高打擊率。下圖是一間健康的電池公司關鍵部門需要的人才標配，電池公司可以做動力電池及儲能電池，兩者需要的技術特性稍有不同，因此組織架構設計也會稍有不同，我們今天先談動力電池，以後有機會我們再寫一文談儲能電池的組織架構設計。
灰色底的是大部分電池公司都已經配備的人才，橘色底的是大部份公司缺乏的人才，我們認為其中有三種人才最關鍵：
動力電池公司需要的第一種關鍵人才：專案主管
台灣有能力當專案主管好好開發的人實在太少了，因為大部分電池公司的訓練都是快快快，就算他們知道應該怎麼做，實務上也沒幾個人真的踏實跑過一輪新產品開發階段該經歷的所有事情。基礎研究不足，會落入方向的錯誤；戰略研究不足，會落入選擇的錯誤。
要成為一個好的專案主管，除了要熟悉電池產業鏈上下游、對電池各項零組件成本有一定的了解之外，對外要達成客戶的需求，對內要主導新產品開發流程的制定，並依據流程完成產品開發及量產。另外要注意的是，電池設計開發的初期，採購和生產部門就必須參與到專案裡，否則最後成本和生產都可能成為瓶頸。
動力電池公司需要的第二種關鍵人才：系統工程師
系統工程師就像是建築師，他必須要先掌握電池設計的需求，知道什麼是重要的、什麼是次要的，必須要有能力提出設計規格來呼應產品規格，確認無誤後才能分下去給團隊成員往下進行任務。一件事在開始的階段欠缺「大才」擘劃，一大堆「小才」成天在公司裡轉來轉去瞎忙，庸庸碌碌而已。
要成為一個好的系統工程師，需要具備的能力為熟悉動力電池模組BMS系統及周邊電路開發設計，能夠規劃並執行鋰電池模組之電路設計開發，還要負責電路圖繪製、PCB Layout/Review、PCB送洗／PCBA打樣、電路分析除錯／Re-work等各項工作。
動力電池公司需要的第三種關鍵人才：演算法工程師
演算法工程師負責提供架構讓軟體工程師寫程式。台灣的模擬分析能力很弱，比較強的只有在基礎研發和小量生產階段，研發跑得比較快是優勢，但是往往基礎沒做好。整天趕著賣產品，一直重覆設計新產品，一個人當三個人用，造成最大的後患就是過往急著開發的產品驗證不足，需要一直投入資源維護或是設計變更，在工作量變大的惡性循環下，人才很快就跑光或死光啦！
電池公司通常是啟動開發後二到三個月要看樣品，然後要準備投入生產，整個開發階段大概半年到九個月。組織標配不足，所以前期分析根本沒有能力好好進行，後期驗證也沒有踏實去做。這種狀況是很危險的，因為沒有花時間分析，於是拚的都是經驗和運氣，運氣最後都不好，弄了半天還是得重做，最後花更多的成本和時間。
要成為一個好的演算法工程師，除了要能夠協助蒐集電芯實驗中各項實驗基礎數據如電芯發熱量、電性能（OCV & ID, IC）、DCIR、溫度、SOC等外，更要進行建構電池的ECM（Equivalent Circuit Model）的大數據分析。此外，此工作需要負責運用機器學習演算法，搭配ECM電池模型，做到實時監測、診斷、維護、估算及預測，進而發展MATLAB Simulink/Simscape做模型設計，導入電池管理系統的開發。
看起來很包山包海嗎！？正是因為夠具挑戰性，才適合你大膽探索，歡迎填寫志願表，讓我們更了解你的血氣！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
我們想讓你知道的是
「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html