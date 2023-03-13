看懂電動車將稱王的市場訊號，動力電池公司需要哪三種關鍵人才？

文：李旭弘（一個理工門外漢，卻一路走在電動車浪潮的風口浪尖上。大跨度歷練消費電子、工業電腦、電動車、儲能等產業，見證台灣車企自主品牌的由盛轉衰，最後投入電動車固態電池的市場開拓，冷靜剖析市場趨勢，熱情推動市場發展，現擔任輝能科技戰情室經理及綠學院綠色帶路人）

如果你在業界工作多年，有些資歷，可能有這樣的經驗吧，一位野心勃勃的老闆找你成立或加入新事業單位（BU），你興沖沖地去了，頭幾年還算不錯，雖然公司各事業單位相互掣肘，但仍有老闆力挺，老闆還大張旗鼓辦了不少記者會或發新聞稿以明心志。

但是幾年之後，若新BU有些績效，公司內一幫老臣就開始覬覦、想要把自己安排進來；若新BU沒有績效，老臣就會向老闆進言，公司本業比較重要不應該亂投資，久了之後老闆也扛不住了，就把新BU關門大吉，你也因此得再找工作。

如果你是一位野心勃勃的老闆，想要找人幹點新事業，你花了半年找到資歷不錯的人才，他表現地相當積極進取，展現出很強的動機想要轉換跑道到新興產業，也明白新事業的風險性，但幾個月後就來跟你提離職，說他能力不足，然後開始說外面還有其他薪水更高的工作或事業等著他。

人才指責老闆不是伯樂，老闆指責人才不是千里馬，這兩種情況我們都見多了！老闆不清楚他要找什麼樣的人才，人才把承諾當市場的豬肉秤斤論兩買賣，這種新事業成功的機率就跟買樂透中頭獎差不多！

大爭之世，凡有血氣，必有勝心。既然已經看懂了電動車將稱王的市場訊號，也已經從〈七層開箱電動車動力電池系統〉中看出落點就是電池公司，如何轉型找團隊？如何轉職找位子？具備什麼背景或專業的最容易成功？我們認為最有機會是下面這四種人（公司）：

電子五哥，包含資通訊的研發人：台灣從過往半導體乃至資通訊產業發展的歷程中，培養了無數IC設計、機電整合、模組製造、系統整合的公司與人才，正好對應了當前電動車與儲能所需的車電通訊晶片、電動車動力系統開發、電池模組組裝所需的能力 傳統產業的從業人員：傳統產業早期從事機電整合的相關人員，投入電動車更能發揮三電整合的能力技術；如早期飛宏從事通訊產品的充電器產品開發，投入電動車充電產品之後，股價大漲七倍，正是從傳統產業轉入電動車產業發展的成功案例，傳統產業機電整合人員的能力只要稍加訓練，即可投入電動車相關產業發展 產業分析產業規劃人員：傳統產業分析規劃的技能包括產業鏈分析、市場規模分析、競爭者分析等技能，皆可應用於電動車產業分析，隨著電動車產業每年10%至20%的高速成長，及早卡位，更可洞悉整個產業的歷史結構變化，甚至找到創業的機會 投資分析人員：投資分析人員需蒐集、分析及評估有關經濟、市場及公司狀況等資料，以作為高階經理人投資參考。綜觀未來，電動車是不可逆的大趨勢，作為投資分析人員，厭倦了低成長低報酬的環境，更應該投身於高成長、具長期投資性的電動車產業發展，甚至找到各種投資機會

動力電池公司需要的三種關鍵人才

接著，我們來看什麼樣的公司組織架構設計，可以最大程度提高打擊率。下圖是一間健康的電池公司關鍵部門需要的人才標配，電池公司可以做動力電池及儲能電池，兩者需要的技術特性稍有不同，因此組織架構設計也會稍有不同，我們今天先談動力電池，以後有機會我們再寫一文談儲能電池的組織架構設計。

灰色底的是大部分電池公司都已經配備的人才，橘色底的是大部份公司缺乏的人才，我們認為其中有三種人才最關鍵：

作者提供 一間健康的電池公司關鍵部門需要的人才

動力電池公司需要的第一種關鍵人才：專案主管

台灣有能力當專案主管好好開發的人實在太少了，因為大部分電池公司的訓練都是快快快，就算他們知道應該怎麼做，實務上也沒幾個人真的踏實跑過一輪新產品開發階段該經歷的所有事情。基礎研究不足，會落入方向的錯誤；戰略研究不足，會落入選擇的錯誤。

要成為一個好的專案主管，除了要熟悉電池產業鏈上下游、對電池各項零組件成本有一定的了解之外，對外要達成客戶的需求，對內要主導新產品開發流程的制定，並依據流程完成產品開發及量產。另外要注意的是，電池設計開發的初期，採購和生產部門就必須參與到專案裡，否則最後成本和生產都可能成為瓶頸。

動力電池公司需要的第二種關鍵人才：系統工程師

系統工程師就像是建築師，他必須要先掌握電池設計的需求，知道什麼是重要的、什麼是次要的，必須要有能力提出設計規格來呼應產品規格，確認無誤後才能分下去給團隊成員往下進行任務。一件事在開始的階段欠缺「大才」擘劃，一大堆「小才」成天在公司裡轉來轉去瞎忙，庸庸碌碌而已。

要成為一個好的系統工程師，需要具備的能力為熟悉動力電池模組BMS系統及周邊電路開發設計，能夠規劃並執行鋰電池模組之電路設計開發，還要負責電路圖繪製、PCB Layout/Review、PCB送洗／PCBA打樣、電路分析除錯／Re-work等各項工作。

動力電池公司需要的第三種關鍵人才：演算法工程師

演算法工程師負責提供架構讓軟體工程師寫程式。台灣的模擬分析能力很弱，比較強的只有在基礎研發和小量生產階段，研發跑得比較快是優勢，但是往往基礎沒做好。整天趕著賣產品，一直重覆設計新產品，一個人當三個人用，造成最大的後患就是過往急著開發的產品驗證不足，需要一直投入資源維護或是設計變更，在工作量變大的惡性循環下，人才很快就跑光或死光啦！

電池公司通常是啟動開發後二到三個月要看樣品，然後要準備投入生產，整個開發階段大概半年到九個月。組織標配不足，所以前期分析根本沒有能力好好進行，後期驗證也沒有踏實去做。這種狀況是很危險的，因為沒有花時間分析，於是拚的都是經驗和運氣，運氣最後都不好，弄了半天還是得重做，最後花更多的成本和時間。

要成為一個好的演算法工程師，除了要能夠協助蒐集電芯實驗中各項實驗基礎數據如電芯發熱量、電性能（OCV & ID, IC）、DCIR、溫度、SOC等外，更要進行建構電池的ECM（Equivalent Circuit Model）的大數據分析。此外，此工作需要負責運用機器學習演算法，搭配ECM電池模型，做到實時監測、診斷、維護、估算及預測，進而發展MATLAB Simulink/Simscape做模型設計，導入電池管理系統的開發。

看起來很包山包海嗎！？正是因為夠具挑戰性，才適合你大膽探索，歡迎填寫志願表，讓我們更了解你的血氣！

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航