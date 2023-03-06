邱國正證實洽談美軍彈藥存放台灣，專家：增強台灣防衛持續力與韌性
我們想讓你知道的是
學者表示，美軍在世界盟國存放彈藥武器的概念冷戰時期就有了，稱為「供應盟軍戰備儲備」，美軍在印度洋迪亞哥嘉西亞島有預置船艦，在歐洲有陸軍預置儲備，也包括南韓、日本的庫存。如今傳出台美商談在台建置彈藥庫，學者指出美軍感覺中共有能力封鎖台灣，補給將有風險，有必要增強台灣的防衛持續力與韌性。
立委江啟臣今（6）日詢問國防部長邱國正，美方是否將原置於南韓、日本、菲律賓的儲備彈藥，改存放到台灣？邱國正表示，這也正在談當中。至於哪一類（彈藥）最多？邱國正說，他不便公開說明。
立委江啟臣今日在立法院外交國防委員會質詢，提到中共動武的態勢比以前強烈，美軍會不會把在東亞的彈藥裝備庫存放到台灣，例如原本放在日本、韓國、菲律賓的，會不會增加放到台灣？國防部長邱國正面回應，「這個正在談當中」。
邱國正強調，平常就有在做存放彈藥的檢討，也在做戰備盤點，彈藥存放不管有無國外兵器和裝備來，自己都要檢討。很多事情的規範都在戰備整備的範疇，不用等到美軍介入後才要討論。
不過江啟臣追問哪一類的彈藥存放會最多？邱國正低調回應，「這個再私下跟委員做說明」。
至於過去與美國的軍事交流從聯兵提升至營兵層級，台美未來軍事交流是否可能在台灣設置軍事顧問團？邱國正指出，目前沒有這種考慮，也沒有聽到這種作為，但兩邊的交流仍不斷進行。
美軍在台存放彈藥的意義？學者：可能認為有必要來台灣進駐
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲接受《關鍵評論網》訪問時表示，美軍在世界盟國存放彈藥武器的概念冷戰時期就有了，稱為「供應盟軍戰備儲備」（war reserve stocks for allies），是指美國防部提供盟軍的作戰物資儲備，包括彈藥、裝備、備件與後勤物資等，以作為戰爭備發時加速生產或再補給前的應急運用。
美軍在印度洋迪亞哥嘉西亞島有預置船艦（Maritime Prepositioning Force, MPF），在歐洲有陸軍預置儲備（Army prepositioned stocks, APS），也包括南韓、日本的庫存。
蘇紫雲指出，美軍感覺中共有能力封鎖台灣，補給將有風險，所以在兩三年前提出在台設置彈藥庫的構想，以增強台灣的防衛持續力與韌性。美國國會去（2022）年通過「2023國防授權法」，裡面就授權美國總統撥款授權美軍將美國海外的彈藥庫存送到台灣囤儲，這個是供美軍使用，再來就是在台灣儲備彈藥、零件等正規裝備，這個是我國國軍可以使用的，目的皆是在台建立「區域應變的軍備庫」。
美軍在台可能囤儲的彈藥，蘇紫雲認為可能包含各種精準飛彈，包括空對空飛彈、海軍反艦飛彈，還有陸軍用的戰車砲、榴彈砲，或者如F-16戰機等重要零組件。
拜登政府上週甫通過對台第9次軍售，賣給台灣300枚F-16V掛載飛彈與相關設備，蘇紫雲表示軍售是給我國國軍使用，但這次與美方在談建置倉庫是「給美國自己用的」，含義上是美軍可能認為有必要直接來台灣進駐，這是財產上的區隔，彈藥庫仍是美軍的財產；但蘇紫雲也指出，因為台灣買的是美國裝備，規格都一樣，必要時美軍彈藥可提供給國軍使用，都是通用的。
中國今年軍費增加7.2%、達6.86兆新台幣，邱國正表示，中共軍費增加不止今年，歷年來都在增加，但今年特別強調的是中共在為未來動武準備當中。邱國正說，中共動武的態勢比以前強烈，台海周邊機艦運行狀況每日大概10架左右，如果有什麼議題的時候會「數量加倍」，逾越中線的共軍機艦，幾乎都有，不一定在海峽中線上，有時在南北端，試圖常態運作。邱國正坦言，中國正在等待「師出有名」的理由。
延伸閱讀
- 中國軍費年增7.2%高於經濟成長率，學者警告中共「強軍隊優於民生」恐步入「窮兵黷武」狀態
- 拜登政府九度對台軍售：提供300枚F-16V掛載飛彈與相關設備，「AGM-88B」與「AIM-120C」有多厲害？
- 拜登簽署《2023年度國防授權法案》：5年提供台灣100億美元軍援，呼籲美台聯合軍演、邀台參與2024年環太軍演
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
生成式AI應用即將落地！產業革新前夕，企業如何搶占先機？AWS「AI/ML人工智慧及機器學習解決方案日」免費研習熱烈報名中
我們想讓你知道的是
近年AI技術不斷突破，誰可以更快掌握這股趨勢，即可掌握企業營運先機。AWS作為企業客戶信賴雲端服務供應商，即將於3月16日舉辦「AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日」，展示各行各業的AI／ML業務解決方案。
隨著數據科技不斷進步，人工智慧（AI）技術已逐漸成熟，無論是生產線、企業管理，甚至分析決策等方面都有所應用。到了2022年，人工智慧與機器學習（AI／ML）技術再次迎來巨大突破──機器被賦予了類似人類的思維模式，能夠自然對話、產出的「生成式人工智慧（Generative AI）」橫空出世。這不只代表機器能夠像大腦般運作，也意味著未來AI能夠幫助企業梳理資訊、分析數據，甚至有如真人般貢獻需要「創意」的生產力──無庸置疑，AI／ML正在醞釀下一波業務創新、驅動企業變革。換而言之，在這劃時代的關鍵時刻中，越快讓AI技術落地到企業的DNA，就越能掌握下個世代的營運先機！
生產力革命前夕：構建AI基礎設施，開啟人機合作想像
眼看AI技術成熟、即將跨入主流市場，仍在擔憂組織內部還沒準備好迎接企業運作革新嗎？別擔心，Amazon Web Services（AWS）台灣團隊將於3月16日（四）舉辦「AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日」，透過AWS專家群的分享與展示，帶您了解AI／ML趨勢脈動及技術概念，搭配精心挑選的客戶案例解析，打造最符合用戶需求的專屬模型。
深度解析AI趨勢、企業應用案例等精彩內容，量身打造專屬解決方案 高效能地進行產業創新與大幅節省營運成本
AWS深知，降低技術的使用門檻，是迎接每次生產力革命的一大前提，因此AWS致力將繁瑣的科技技術降維，打造協助企業的客製化工具，以強大的技術服務作為客戶的堅實後盾──即便企業缺乏AI／ML的專業人才，依然能夠藉由啟用AWS的AI／ML服務，大規模、高效能地進行產業創新、大幅節省營運成本。
在本次「AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日」中，AWS將舉辦多場的AI／ML主題講座，深度探討生成式AI (AIGC)發展、AI技術應用、務實產業解決方案、AI／ML創新技術等面向──其中，AWS也將邀請科技財經媒體-數位時代、1111 人力銀行、KKLab 等多家AWS知名企業客戶，分享AWS AI／ML技術如何幫助產業進行創新、優化業務的實際經驗，期待透過拆解技術、應用場景、決策等思考層面，協助與會者了解不同產業的AI／ML落地應用經驗，以及AI／ML技術服務解決方案如何優化業務營運效率、大幅降低數位轉型成本，及早實現創新的營運成果。
AI／ML技術應用範圍甚廣，無論您屬於哪一個行業類別，AWS的服務應用幾乎都能提供相對應的專業服務。例如透過ML技術支援的個人化服務，能客製化推薦，並提升電商、行銷領域客戶體驗的Amazon Personalize；或是預先裝載訓練完畢的機器學習模型，使用者只要選擇合適方案、導入數據，即可啟用客製化ML服務的Amazon SageMaker JumpStart等。相信無論科技業、媒體、製造業，還是服務業、零售業的從業者，都能在AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日中，瞭解機器學習的商業價值、掌握營運突破的商機、找到最佳數位轉型解決方案。
除此之外，AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日不但免費參與，凡完整參與並填寫會後問卷的參與者即可獲得AWS客製隨身杯 。
AI／ML人工智慧及機器學習 解決方案日－活動資訊
● 活動時間：2023年3月16日 | 8:30 AM - 5:00 PM
● 活動地點：台北國際會議中心－TICC（信義路五段1號）
● 參與方式：實體參與 (AWS將於一週前寄發活動通知)。
● 報名連結：https://tnlbs.pse.is/awsevent
● 課前準備：活動中，AWS講師將會分享如何透過AWS帳戶使用多種AI／ML免費方案，讓您於活動後直接應用到您的業務場景。為更好的參與效果，建議您活動前完成AWS帳號註冊，讓您在活動中可同步操作體驗、亦可現場與AWS專家諮詢 。
※ 若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。