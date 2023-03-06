邱國正證實洽談美軍彈藥存放台灣，專家：增強台灣防衛持續力與韌性

立委江啟臣今（6）日詢問國防部長邱國正，美方是否將原置於南韓、日本、菲律賓的儲備彈藥，改存放到台灣？邱國正表示，這也正在談當中。至於哪一類（彈藥）最多？邱國正說，他不便公開說明。

立委江啟臣今日在立法院外交國防委員會質詢，提到中共動武的態勢比以前強烈，美軍會不會把在東亞的彈藥裝備庫存放到台灣，例如原本放在日本、韓國、菲律賓的，會不會增加放到台灣？國防部長邱國正面回應，「這個正在談當中」。

邱國正強調，平常就有在做存放彈藥的檢討，也在做戰備盤點，彈藥存放不管有無國外兵器和裝備來，自己都要檢討。很多事情的規範都在戰備整備的範疇，不用等到美軍介入後才要討論。

不過江啟臣追問哪一類的彈藥存放會最多？邱國正低調回應，「這個再私下跟委員做說明」。

至於過去與美國的軍事交流從聯兵提升至營兵層級，台美未來軍事交流是否可能在台灣設置軍事顧問團？邱國正指出，目前沒有這種考慮，也沒有聽到這種作為，但兩邊的交流仍不斷進行。

美軍在台存放彈藥的意義？學者：可能認為有必要來台灣進駐

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲接受《關鍵評論網》訪問時表示，美軍在世界盟國存放彈藥武器的概念冷戰時期就有了，稱為「供應盟軍戰備儲備」（war reserve stocks for allies），是指美國防部提供盟軍的作戰物資儲備，包括彈藥、裝備、備件與後勤物資等，以作為戰爭備發時加速生產或再補給前的應急運用。

美軍在印度洋迪亞哥嘉西亞島有預置船艦（Maritime Prepositioning Force, MPF），在歐洲有陸軍預置儲備（Army prepositioned stocks, APS），也包括南韓、日本的庫存。

蘇紫雲指出，美軍感覺中共有能力封鎖台灣，補給將有風險，所以在兩三年前提出在台設置彈藥庫的構想，以增強台灣的防衛持續力與韌性。美國國會去（2022）年通過「2023國防授權法」，裡面就授權美國總統撥款授權美軍將美國海外的彈藥庫存送到台灣囤儲，這個是供美軍使用，再來就是在台灣儲備彈藥、零件等正規裝備，這個是我國國軍可以使用的，目的皆是在台建立「區域應變的軍備庫」。

美軍在台可能囤儲的彈藥，蘇紫雲認為可能包含各種精準飛彈，包括空對空飛彈、海軍反艦飛彈，還有陸軍用的戰車砲、榴彈砲，或者如F-16戰機等重要零組件。

拜登政府上週甫通過對台第9次軍售，賣給台灣300枚F-16V掛載飛彈與相關設備，蘇紫雲表示軍售是給我國國軍使用，但這次與美方在談建置倉庫是「給美國自己用的」，含義上是美軍可能認為有必要直接來台灣進駐，這是財產上的區隔，彈藥庫仍是美軍的財產；但蘇紫雲也指出，因為台灣買的是美國裝備，規格都一樣，必要時美軍彈藥可提供給國軍使用，都是通用的。

中國今年軍費增加7.2%、達6.86兆新台幣，邱國正表示，中共軍費增加不止今年，歷年來都在增加，但今年特別強調的是中共在為未來動武準備當中。邱國正說，中共動武的態勢比以前強烈，台海周邊機艦運行狀況每日大概10架左右，如果有什麼議題的時候會「數量加倍」，逾越中線的共軍機艦，幾乎都有，不一定在海峽中線上，有時在南北端，試圖常態運作。邱國正坦言，中國正在等待「師出有名」的理由。

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核稿編輯：翁世航