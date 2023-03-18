2023/03/18,
健康

《1分鐘肌肉扭轉伸展操》：關節不靈活的人很難瘦下來，五個動作讓你熱量消耗急速增加

《1分鐘肌肉扭轉伸展操》：關節不靈活的人很難瘦下來，五個動作讓你熱量消耗急速增加
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我們想讓你知道的是

在不容易活動的部位當中，有許多肌肉皆內含大量有利分解、消耗脂肪的粒線體，卻無法發揮作用。也就是說，在關節活動不靈活的影響下，原本應該被消耗掉的熱量不斷囤積，於是才會變成不容易瘦下來的體質。

文：今村匡子

關節活動不靈活的人，其實很難瘦下來

針對幾十名年紀約30至40幾歲，確實覺得不容易瘦下來的女性調查關節可動域後發現，可明顯區分成兩個族群，有一群人的動作可以維持在一般人的可動域，另一群人的動作則達不到一半。

而且在不容易活動的部位當中，有許多肌肉皆內含大量有利分解、消耗脂肪的粒線體，卻無法發揮作用。也就是說，在關節活動不靈活的影響下，原本應該被消耗掉的熱量不斷囤積，於是才會變成不容易瘦下來的體質。

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書籍介紹

本文摘錄自《1分鐘肌肉扭轉伸展操：一不小心就瘦下來了》，幸福出版

作者：今村匡子
譯者：蔡麗蓉

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✮超「有效」：1分鐘肌肉扭轉伸展操，一不小心就變瘦
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✮超「簡單」：不必限制飲食，甜食或炸物，全部都可以吃

【＃關節活動不靈活的人，很難瘦下來】

  • 肩胛骨不會動：會出現肩膀痠痛、駝背、四十肩的困擾，背部脂肪變厚實而且雙臂會變粗。
  • 脊椎不會動：容易出現腰痛、肩膀痠痛、背痛，肚子上會有一層游泳圈。
  • 髖關節不會動：造成臀部下垂，大腿外側結實，大腿內側全是橘皮組織。

做1分鐘肌肉扭轉伸展操，就能改善關節靈活度，打造易瘦體質。

【＃關節伸展開來，有助於身體粒線體活化】粒線體是什麼？ 粒線體為存在於細胞內的胞器，會在細胞中自由移動與改變形狀，提供細胞所需的能量，也與身體的代謝密切相關。

將身體深層的肌肉扭轉再伸展開來，這個動作能使粒線體增加，而粒線體有助於脂肪熊熊燃燒，所以就算什麼都不做，連睡夢中都能燃燒熱量。

【＃隨時隨地輕鬆做，任何體質都能找回變瘦得力量】

一個部位動作只要持續伸展1分鐘，不需要所有部位都連續進行，分開做也無妨。而且可以邊做其他事，邊進行1分鐘肌肉扭轉伸展操，請大家在想做的時間輕鬆愉快地持續做下去。

(幸福)1分鐘肌肉扭轉伸展操-立體書300
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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