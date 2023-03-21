2023/03/21,
環境

網購包裝減量7/1上路：「大箱裝小物」恐挨罰，環團籲提高循環袋箱使用率

網購包裝減量7/1上路：「大箱裝小物」恐挨罰，環團籲提高循環袋箱使用率
Photo Credit: 環境資訊中心 / 陳昭宏

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對於網購包裝減量新制，環保團體多呼籲再加強，像是由於網購包材普遍較輕，多數網購包裹本就符合規定，這樣的規範幾乎沒有管制作用，此外即使降低包材「平均重量」，業者持續銷售，廢棄物總量還是會增加，達到源頭減量才是根本做法。

環境資訊中心記者 陳昭宏報導

網購業者注意，今年7月起，用大箱寄送小物恐將挨罰。

環保署於2023年2月16日公告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，除網購紙箱、塑膠破壞袋、緩衝氣泡袋須含一定比例再生料外，也祭出「包裝重量比例」規範，要求業者減輕包裝重量。環保團體則指出，重量比例規定、逐年減重目標只能治標，不易促使源頭減量，「循環袋、箱才是根本做法」，呼籲中央提高循環袋箱使用率。

網購包裝減量7月上路，「大箱裝小物」恐挨罰

環保署16日公告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，自今年7月1日起，業者透過網路販售寄送的商品都必須符合包裝限用規定。網購包材（如紙箱、塑膠破壞袋、緩衝包材）若為紙類，須至少含90%再生紙，塑膠則須含25%以上再生料。PVC材質則全面禁用，如市面上常見不透明、具延展性的絕緣、封箱膠帶。

環保署也祭出包裝重量比例限制，以「包材和商品總重」佔包材總重比例規範，針對不同重量的商品，分別不得超過40%（0.25~1公斤）、30%（1~3公斤）、15%（達3公斤）。不過這項限制只針對資本額超過5000萬元、或店取據點超過300家的中、大型業者。

資本額超過1.5億元、或店取據點超過500家的「大型業者」，環保署則要求達到「包材減重」和「循環袋（箱）使用」兩目標。包材重量平均值要在2024、2025、2026年分別達到較基準年（2019~2023年任選一年）減25%、30%、35%；循環箱則要達到2%、8.5%、15%使用率。

此外，商品使用原箱、循環袋、循環箱出貨，或重量低於250公克者，都不受「包裝重量比例」規範。

減「重」難減「量」，環團籲提高循環袋箱使用率

民眾消費習慣改變，2021年我國網購銷售額攀升至4303億元。環保署統計，2021年全台約耗用2.2億個網購包裝，產生約5萬公噸包裝廢棄物，2030年預估將翻倍。

對於網購包裝減量新制，環保團體多呼籲再加強，台灣環境資訊協會議題中心專案經理曾子郡表示，網購包材普遍較輕，多數網購包裹本就符合規定，「這樣的規範，幾乎沒有管制作用」。綠色和平也發布聲明指出，環保署雖要求大型業者逐年降低包材「平均重量」，但業者持續銷售，廢棄物總量還是會增加，「要達到源頭減量，（提高使用）循環袋、箱才是根本做法。」

綠色和平補充，環保署2019年曾公布「網購包裝減量指引」，當時針對試行業者設下「2022年底達10%循環袋（箱）使用率」目標，正式法制卻降至2024年達到2%使用率，和當初目標相差太多。

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Photo Credit: 環境資訊中心 / 陳昭宏
環保團體認為，要達到網購包裝源頭減量，提高循環箱袋使用率材是根本作法。圖為循環箱袋歸還據點

排除個人賣家，網購平台抽查不合格最高罰15萬

環保署表示，這次管制對象包括大型網購平台（如MOMO、東森、PCHOME、蝦皮商城等）與擁有電商官網或專屬APP提供下單的業者，網購平台上的個人賣家並不在限制範圍內。

根據中央社報導，新制7月上路後，將先宣導、由地方政府稽查，稽查重點是業者有無「自主管理」規劃；若業者無相關規劃，就會抽查貨物。若包裝材料或重量比例不符規定，將處新台幣3~15萬元罰鍰。

環保署回收基管會執行秘書王嶽斌在去（2022）年12月的公聽會上指出，公告上路第一年，會先鎖定發貨中心抽查樣品，以樣品平均值認定有無違規；第二年才會開始在網購平台隨機下單抽查，以單件包裹認定有無違規。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀


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