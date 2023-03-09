德國專家：關於武漢實驗室洩漏COVID-19病毒的討論「純粹出於政治動機」

文：德國之聲中文網（德新社、法新社）

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲全球所有國家，提供有關COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情起源的所有訊息。他在3月3日對媒體表示，每個國家都應該和世衛組織以及國際科學界分享其有關疫情起源的訊息，這是「至關重要的」。

譚德塞強調，這並不是要找到什麼罪魁禍首，而是為了「更好地理解大流行的來源，並且在未來更好地預防和應對其它的流行病和瘟疫大流行。」

專家：沒有新的數據可以佐證實驗室洩漏的假設

專門研究人畜共通傳染病的德國專家雷恩德爾茨（Fabian Leendertz）認為，最近重新熱度飆升的有關新冠疫情可能起源於實驗室洩漏的討論，「純粹是出於政治動機」。

最近一段時間，美方表示新冠疫情「很可能」源自中國武漢病毒實驗室的一次洩漏事故，使得關於新冠起源的爭論再次成為關注焦點。聯邦調查局局長（FBI）瑞伊（Christopher Wray）本週二對福斯新聞台（Fox News）表示，「聯邦調查局已經評估了相當一段時間，這場疫情的起源很可能是武漢的一個潛在實驗室事件。」

獸醫學家雷恩德爾茨在接受《德新社》採訪時指出：「很遺憾，據我所知目前並沒有新的數據來加強實驗室洩漏假說的可靠性。它仍然是所有關於疫情起源的假設中可能性最低的一種。」這位獸醫學家也參與了WHO關於新冠起源的調查。

雷恩德爾茨認為，目前看來新冠病毒在武漢農貿市場傳染到人體的可能性是最大的，對此有著大量良好的科學依據。他強調，很有可能是一個中間宿主，將其從蝙蝠身上感染的新冠病毒（或者是變異前的新冠病毒），又傳染給了人類。

這個中間宿主很可能是在類似野生動物養殖場這樣的地方感染的，因為那裡存在高密度的昆蟲，也會吸引蝙蝠前來。「僅此一項就足以成為醜聞，也是中國政府不願意放開調查的原因。」因為長期以來，野生動物養殖場和對各種野生動物的捕獵和使用都受到批評，並且被視為危險做法。

譚德塞：WHO不會放棄起源調查

譚德塞3日表示，世界衛生組織「絕對不會放棄探尋新冠疫情起源的研究計劃」，並呼籲中國「分享透明的數據，進行必要的調查，並且分享調查結果。」

1日，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上駁回了美方的指控，並稱美方讓情報部門搞科學問題，本身就是將溯源問題政治化。 「美方再次翻炒實驗室洩漏論，抹黑不了中國，只會進一步拉低自身信譽」，毛寧說。

她還強調，新冠病毒極不可能從實驗室洩漏，是由中國和世衛組織（WHO）聯合專家小組實地走訪武漢相關實驗室，並同科研人員深入交流後得出的權威科學結論，準確反映在有關聯合研究報告中，得到了國際社會和科學界的廣泛認可。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航