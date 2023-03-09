德國專家：關於武漢實驗室洩漏COVID-19病毒的討論「純粹出於政治動機」
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近日來關於新冠疫情可能源於武漢實驗室的討論再次升溫，德國專家指出，並沒有新的數據來加強實驗室洩漏假說的可靠性。它仍然是所有關於疫情起源的假設中可能性最低的一種。與此同時，世衛組織總幹事譚德塞強調不會放棄疫情起源調查。
文：德國之聲中文網（德新社、法新社）
世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲全球所有國家，提供有關COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情起源的所有訊息。他在3月3日對媒體表示，每個國家都應該和世衛組織以及國際科學界分享其有關疫情起源的訊息，這是「至關重要的」。
譚德塞強調，這並不是要找到什麼罪魁禍首，而是為了「更好地理解大流行的來源，並且在未來更好地預防和應對其它的流行病和瘟疫大流行。」
專家：沒有新的數據可以佐證實驗室洩漏的假設
專門研究人畜共通傳染病的德國專家雷恩德爾茨（Fabian Leendertz）認為，最近重新熱度飆升的有關新冠疫情可能起源於實驗室洩漏的討論，「純粹是出於政治動機」。
最近一段時間，美方表示新冠疫情「很可能」源自中國武漢病毒實驗室的一次洩漏事故，使得關於新冠起源的爭論再次成為關注焦點。聯邦調查局局長（FBI）瑞伊（Christopher Wray）本週二對福斯新聞台（Fox News）表示，「聯邦調查局已經評估了相當一段時間，這場疫情的起源很可能是武漢的一個潛在實驗室事件。」
獸醫學家雷恩德爾茨在接受《德新社》採訪時指出：「很遺憾，據我所知目前並沒有新的數據來加強實驗室洩漏假說的可靠性。它仍然是所有關於疫情起源的假設中可能性最低的一種。」這位獸醫學家也參與了WHO關於新冠起源的調查。
雷恩德爾茨認為，目前看來新冠病毒在武漢農貿市場傳染到人體的可能性是最大的，對此有著大量良好的科學依據。他強調，很有可能是一個中間宿主，將其從蝙蝠身上感染的新冠病毒（或者是變異前的新冠病毒），又傳染給了人類。
這個中間宿主很可能是在類似野生動物養殖場這樣的地方感染的，因為那裡存在高密度的昆蟲，也會吸引蝙蝠前來。「僅此一項就足以成為醜聞，也是中國政府不願意放開調查的原因。」因為長期以來，野生動物養殖場和對各種野生動物的捕獵和使用都受到批評，並且被視為危險做法。
譚德塞：WHO不會放棄起源調查
譚德塞3日表示，世界衛生組織「絕對不會放棄探尋新冠疫情起源的研究計劃」，並呼籲中國「分享透明的數據，進行必要的調查，並且分享調查結果。」
1日，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上駁回了美方的指控，並稱美方讓情報部門搞科學問題，本身就是將溯源問題政治化。 「美方再次翻炒實驗室洩漏論，抹黑不了中國，只會進一步拉低自身信譽」，毛寧說。
她還強調，新冠病毒極不可能從實驗室洩漏，是由中國和世衛組織（WHO）聯合專家小組實地走訪武漢相關實驗室，並同科研人員深入交流後得出的權威科學結論，準確反映在有關聯合研究報告中，得到了國際社會和科學界的廣泛認可。
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延伸閱讀
- 《華爾街日報》：美國能源部改口推斷COVID-19「最有可能源於中國實驗室洩漏」
- FBI研判COVID-19疫情可能源自中國實驗室外洩，馬斯克轉發遭《環球時報》開嗆：是在砸中國的鍋嗎？
- 【專訪】前美國副國安顧問博明：中共願意犧牲全球公衛，只為了鞏固自己的政權
- 美參院調查報告：COVID-19疫情可能源自武漢研究所事故；中方駁斥，堅持WHO研究結論
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。