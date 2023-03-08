幫你做 vs. 幫你整理：比ChatGPT更好用的「日常有感AI應用服務」正在浮現
我們想讓你知道的是
當廠商將AI加進服務之中，未來你可以問Gmail「王小明去年七月那封談版稅的信中，提到的數字是多少」、或問行事曆「上次跟陳小美見面到現在已經多久了？幫我在三月中找個時間再約一下」之類。這些應用的排列組合，未來的空間是無可限量的。
行銷專家Seth Godin在最近的這篇短文中提到：如果不考慮隱私問題（或是獲得同意），可以靠AI整理人脈資料庫（簡單的形式就是通訊錄）、並且分析出其中的關聯，讓使用者可以問「我的朋友之中，有誰認識在XX公司工作的人」之類的問題。
其實我從2018年到現在，已經寫過好幾篇文章講這個題目：
而對於以「人」為中心的關係而言，包含網路帳號、傳訊名單、人際金流交易、實體地址定位、以及駕車／叫車導航、甚至個人IPv6位址的通訊錄，都應該是未來這一切「關係流」的基礎。
如果有個現成的系統，能夠聰明的從不同來源拉到這些資料（包過自己建立過的、以及其他來源的公開資訊），並且透過演算法、甚至AI，幫你整理出可以查詢的關聯、並且適時提醒你該做什麼，是不是很棒？
所謂「有感AI」，主要的條件在於（這是我的定義）：
- 消費者能直接感受到AI的協助
- 能將原本繁瑣或費工的日常事務做得更好，明顯節省使用者的時間
- 不一定要是影像處理這類的大量運算工作，而是一般工作者需要日常反覆進行的作業
- 為消費者在大量資訊中快速找出最快的消費路徑
（有興趣的話，請依照網址順序閱讀）
「日常有感AI」
雖然已經寫了這幾篇來討論「日常有感AI應用服務」的可能性，但還是想再次強調的是，雖然AI現在的對話和繪圖功能已經可用、而且在持續進步，但未來的生根發展和競爭優勢，還是必須靠AI與這類日常應用的深度結合。
我更期待的，是這些「AI日常應用」的誕生；因為它們能做的不是「幫你做你不會的事情」，而是「在你已經會／正在做的事情／已經擁有的資料」之中，挖掘出更多寶藏。
上述的「幫你做」和「幫你整理」兩件事，以現在的定義來說其實是兩種不太一樣的AI應用；前者是所謂的「生成式AI」（Generative AI），可以幫你做出原本不存在的圖文，後者則是在已有的資料中模仿人類小秘書的方式，找出資料之間的關聯，只是它不會累。
但即使是生成式AI，仍然需要大量的學習資料作為基礎，而不是真的能無中生有。如果從這個角度來看，它跟「幫你整理」的AI沒有太大差異，都是所謂的「弱AI」（相對於有自我知覺的「強AI」）。
等到有一天，你可以問電腦「我住在台北的朋友之中，最近有誰可能正在日本玩」（通訊錄內容＋社群媒體公開資料連結分析），然後發訊息請他幫忙帶東西回來；或是「我的Facebook朋友之中，有誰是在XX公司工作」（Facebook＋LinkedIn公開資訊比對）時，大概就是我在想的樣子了。
自訂模型
今天看到的網友貼文：
OpenAI開放使用者用自定的資料集微調機器人了。在GPT-3的模型上，可以餵食你的資料，並且自己訓練：
比方說回答產品或服務的資訊、協助客戶排除問題，或是直接讓機器人提供您的專業服務。
這是他們微調機器人的介紹頁面。
我覺得這是企業或一般人透過實做了解「什麼是AI」的很好學習：第一步，就是先準備一個高品質的標記好的資料集，而且數量要夠大。
沒有資料集，那AI就跟你的事業沒有關係。
這是我覺得比現在常見玩法更棒的應用，也是我說的「日常有感AI應用服務」的開始。
對於企業而言，這個機制會很有用，例如餵進去幾年份的產品資料，讓AI幫忙做彙整，然後回答顧客以自然語言詢問的產品問題；如果餵進大量會計傳票資料，還可以幫忙產生報表、做各種財務預測、甚至抓帳勾稽，那就更好了。
重點是，這些動作理論上都是在公司內部的資料集之中執行，相對比較安全、也容易根據自己的需求定義，也就是圖中所謂的fine-tuning（依照需求微調）。
對於一般個人來說，我們大多沒有已經標準化（normalize）、或是標記好的資料可以餵（根據報導，目前有些AI學習資料是在低薪地區以大量人力預先處理的），資料量也很小，所以自己弄模型並不實際。
「日常AI」的開始
所以，這時候又要回到先前說的「與日常服務結合」這個方向了。
即使是一般人，手上也可能有幾年、或十幾年份的行事曆、通訊錄、以及email資料，這些量應該足以用來訓練一個小模型；而且因為這些資料多半是在Google、iCloud、或是Outlook等服務上，以資料庫的方式存在，所以沒有上述的標準化等問題，技術難度就不那麼高了。
不過這就不算是自己的模型了，而是這些廠商將AI加進服務之中，變成在限定範圍（你的帳號）中可以使用的功能；例如你可以問Gmail「王小明去年七月那封談版稅的信中，提到的數字是多少」、或是問行事曆「上次跟陳小美見面到現在已經多久了？幫我在三月中找個時間再約一下」之類的。
這些應用的排列組合（例如叫email服務串行事曆、把資料丟去專案管理工具，讓AI幫你找空檔、甚至抓問題），未來的空間是無可限量的。這個發展對於日常工作和生活的助益、以及對未來的影響，我覺得比跟ChatGPT聊天大多了。
本文經傅瑞德的硬派行銷塾授權轉載，原文發表於此，點此訂閱電子報，定期接收最新內容
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
我們想讓你知道的是
現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門