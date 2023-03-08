幫你做 vs. 幫你整理：比ChatGPT更好用的「日常有感AI應用服務」正在浮現

行銷專家Seth Godin在最近的這篇短文中提到：如果不考慮隱私問題（或是獲得同意），可以靠AI整理人脈資料庫（簡單的形式就是通訊錄）、並且分析出其中的關聯，讓使用者可以問「我的朋友之中，有誰認識在XX公司工作的人」之類的問題。

其實我從2018年到現在，已經寫過好幾篇文章講這個題目：

所謂「有感AI」，主要的條件在於（這是我的定義）： 消費者能直接感受到AI的協助

能將原本繁瑣或費工的日常事務做得更好，明顯節省使用者的時間

不一定要是影像處理這類的大量運算工作，而是一般工作者需要日常反覆進行的作業

為消費者在大量資訊中快速找出最快的消費路徑 ～〈科技產業的下一隻金雞母……可能就在這裡〉

（有興趣的話，請依照網址順序閱讀）

「日常有感AI」

雖然已經寫了這幾篇來討論「日常有感AI應用服務」的可能性，但還是想再次強調的是，雖然AI現在的對話和繪圖功能已經可用、而且在持續進步，但未來的生根發展和競爭優勢，還是必須靠AI與這類日常應用的深度結合。

我更期待的，是這些「AI日常應用」的誕生；因為它們能做的不是「幫你做你不會的事情」，而是「在你已經會／正在做的事情／已經擁有的資料」之中，挖掘出更多寶藏。

上述的「幫你做」和「幫你整理」兩件事，以現在的定義來說其實是兩種不太一樣的AI應用；前者是所謂的「生成式AI」（Generative AI），可以幫你做出原本不存在的圖文，後者則是在已有的資料中模仿人類小秘書的方式，找出資料之間的關聯，只是它不會累。

但即使是生成式AI，仍然需要大量的學習資料作為基礎，而不是真的能無中生有。如果從這個角度來看，它跟「幫你整理」的AI沒有太大差異，都是所謂的「弱AI」（相對於有自我知覺的「強AI」）。

等到有一天，你可以問電腦「我住在台北的朋友之中，最近有誰可能正在日本玩」（通訊錄內容＋社群媒體公開資料連結分析），然後發訊息請他幫忙帶東西回來；或是「我的Facebook朋友之中，有誰是在XX公司工作」（Facebook＋LinkedIn公開資訊比對）時，大概就是我在想的樣子了。

自訂模型

今天看到的網友貼文：

OpenAI開放使用者用自定的資料集微調機器人了。在GPT-3的模型上，可以餵食你的資料，並且自己訓練： 比方說回答產品或服務的資訊、協助客戶排除問題，或是直接讓機器人提供您的專業服務。 這是他們微調機器人的介紹頁面。 我覺得這是企業或一般人透過實做了解「什麼是AI」的很好學習：第一步，就是先準備一個高品質的標記好的資料集，而且數量要夠大。 沒有資料集，那AI就跟你的事業沒有關係。

截圖自OpenAI官方部落格

這是我覺得比現在常見玩法更棒的應用，也是我說的「日常有感AI應用服務」的開始。

對於企業而言，這個機制會很有用，例如餵進去幾年份的產品資料，讓AI幫忙做彙整，然後回答顧客以自然語言詢問的產品問題；如果餵進大量會計傳票資料，還可以幫忙產生報表、做各種財務預測、甚至抓帳勾稽，那就更好了。

重點是，這些動作理論上都是在公司內部的資料集之中執行，相對比較安全、也容易根據自己的需求定義，也就是圖中所謂的fine-tuning（依照需求微調）。

對於一般個人來說，我們大多沒有已經標準化（normalize）、或是標記好的資料可以餵（根據報導，目前有些AI學習資料是在低薪地區以大量人力預先處理的），資料量也很小，所以自己弄模型並不實際。

「日常AI」的開始

所以，這時候又要回到先前說的「與日常服務結合」這個方向了。

即使是一般人，手上也可能有幾年、或十幾年份的行事曆、通訊錄、以及email資料，這些量應該足以用來訓練一個小模型；而且因為這些資料多半是在Google、iCloud、或是Outlook等服務上，以資料庫的方式存在，所以沒有上述的標準化等問題，技術難度就不那麼高了。

不過這就不算是自己的模型了，而是這些廠商將AI加進服務之中，變成在限定範圍（你的帳號）中可以使用的功能；例如你可以問Gmail「王小明去年七月那封談版稅的信中，提到的數字是多少」、或是問行事曆「上次跟陳小美見面到現在已經多久了？幫我在三月中找個時間再約一下」之類的。

這些應用的排列組合（例如叫email服務串行事曆、把資料丟去專案管理工具，讓AI幫你找空檔、甚至抓問題），未來的空間是無可限量的。這個發展對於日常工作和生活的助益、以及對未來的影響，我覺得比跟ChatGPT聊天大多了。

本文經傅瑞德的硬派行銷塾授權轉載，原文發表於此，點此訂閱電子報，定期接收最新內容

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航