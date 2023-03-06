2023/03/06,
印太

菲律賓計畫汰換老舊吉普尼，司機展開一週大罷工抗議影響生計

菲律賓計畫汰換老舊吉普尼，司機展開一週大罷工抗議影響生計
菲律賓的吉普尼，照片攝於2013年。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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由於菲律賓政府要求汰換老舊吉普尼，但新款吉普尼價格高昂，許多司機無力負擔，恐影響生計，吉普尼司機決定展開一週的罷工。根據官方計畫，要求在12月31日前，所有車齡15年以上的吉普尼必須汰舊換新。

（中央社）菲律賓政府基於安全考量，計劃汰換街頭常見的老舊吉普尼。然而工會指新吉普尼造價高昂，許多司機無力負擔，今天展開一週大罷工，盼政府採納建言，讓弱勢司機得以維持生計。

吉普尼（Jeepney）外形像加長型軍用吉普車，在大街小巷隨招隨停，是菲律賓民眾最常使用的公共交通工具之一。

菲律賓全國吉普尼司機及業者聯合會（PISTON）、公車雇員和勞工自由聯盟（Manibela）、反公共交通工具（PUV）汰換聯盟等團體今天集結，前往陸路運輸特許監管局（LTFRB）和吉普尼車站，抗議馬尼拉當局不顧司機生計，執意汰換老舊吉普尼。

菲律賓公車雇員和勞工自由聯盟主席瓦布威納（Mar Valbuena）在示威現場受訪表示，政府要求汰換車齡15年以上的老舊吉普尼，基本上司機們願意遵循政策，但政府所給的期限太短，司機難以配合，而且許多車齡15年以上的吉普尼仍然堪用，希望政府留給司機汰換老舊吉普尼的彈性空間。

另外，瓦布威納說，許多吉普尼車主都是個人，未隸屬任何公司，但新型吉普尼要價高昂，一般小車主根本無力負荷，加上特許經營權換照常常是選擇性的，許多小車主可能無法獲准換照，因此他呼籲司機們加入罷工行列，向政府表達心聲。

菲律賓學生基督教運動（SCMP）發表聲明說，政府汰換老舊吉普尼的計畫實際上是偏袒大企業，無視貧困司機生計和許多菲律賓人必須仰賴吉普尼這種廉價交通工具，籲請政府透過補貼和支持，改造在地吉普尼產業，以真正實現吉普尼產業現代化。

雖然吉普尼組織號召司機加入罷工行列，但今天在馬尼拉街頭，仍可見到不少吉普尼載送乘客。

吉普尼司機瑞西（Reynaldo Rece）告訴中央社，若工會組織要求他們罷工，他們會參與，但由於工會尚未給予明確指示，目前大家仍照平日行程載運乘客。

針對吉普尼司機罷工表達訴求，菲律賓陸路運輸特許監管局主席瓜迪茲（Teofilo Guadiz III）說，政府仍將依照原訂計畫，要求12月31日前，所有車齡15年以上的吉普尼必須汰舊換新。

至於罷工可能影響民眾通勤，瓜迪茲表示，已與地方政府部門協調，安排巴士和其他應變計畫，確保民眾都能順利通勤。

菲國鄉間超載吉普尼車輛
Photo Credit: 中央社
圖為一輛超載的老舊吉普尼行駛在菲國鄉間公路。（示意照片，非當事車輛）

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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