【小說】瀟湘神《廢線彼端的人造神明》選摘：我們都是「神」的試用者，我不怕你！

文：瀟湘神

序 都市傳說之夜

台北的夜裡潛伏著黑暗——

不，不是隱喻，是物質性、純粹無瑕的黑；是光子被拒斥，無緣進入之處。人來人往的地方，玲瓏剔透的路燈或許能像發燙的流星碎片，將光潑灑到人們溫熱的臉上，從城市高處俯瞰，街道像發光的血管汩汩而動，磅礡的熱力或許給人一種黑暗都被驅離的錯覺，但就算是最明亮的街道，也有燈照不進去的地方。

譬如，只要設置路燈時稍不注意，就足以形成無人關注的死角。黑暗才是事物的「原貌」，混沌、無序才是自然狀態；在第一道光被點亮前，宇宙就是那樣，但人類的趨光性讓目光追逐光輝璀璨的事物，這才忽略了城市裡無處不在的黑暗。

不可視的黑暗，或許藏著不被光接受的邪惡生命，甚至黑暗本身就有生命；黑暗是可怕、陌生、危險的，人類不該停留。這不只是人類共通的恐懼，也是常識。

這位站在地下道中央的大學生也很清楚。

她從不接近黑暗。身為女性，她向來就被這樣教導。晚上不要一個人外出，不要走暗巷，一定要帶哨子、電擊棒。她聽過恐怖的傳說，有女孩子沒遵照這些規則，最後被殺了；所以她到這個年紀都戒慎警戒，不走暗巷，不離開光明，只走在最守規矩、光輝耀眼的大路上，她不可能主動走進黑暗。

所以她不懂這是怎麼回事。

這裡，是除了她以外，空無一人的幽暗地下道。

雖然有燈，但燈管相隔甚遠，光線極其微弱，細小的蟲子在燈管附近飛舞。漏水沿著天花板、牆面流下，在骯髒的磁磚地板上沉澱，那種暗赭色的堆積，遠看就像內臟皺褶，濕漉漉的水漬反射著破碎的燈，彷彿整個空間也被裂解——

自己是何時走進這地下道的？大學生暗忖。回家的路上，她有必要走地下道嗎？沒有。而且她不認識這個地下道，也沒有走進來的記憶。

恐懼襲來。

「這是哪裡？」

她朝著無人處喃喃自語。當然，沒有回應。大學生臉色變得難看，猛然回頭，發現自己在地下道正中間，但無論是前方、後方，盡頭都不是向上的階梯，而是往兩側的岔路；大概是朝不同方向的出口吧？學校附近也有這樣的地下道。

在前方不遠處，地下道的中段，有個向右的通道。但她不敢動、不敢接近。

⋯⋯不能待在這裡，要快點逃走！她腦中警報直響。既然剛剛面對前方，只要往回走，應該能回到她來的地方吧？她這麼想著，轉身往回。

然後愈走愈快，跑了起來。

啪、啪、啪，鞋子踩在略帶潮濕的地面上，讓聲音有些黏膩，迴蕩在無人的地下道，宛如追著她的怪物；地下道牆面繪滿滑稽的塗鴉，在昏暗的光線下讓人不安，雖然卡通人物張著誇張的笑臉，但遭天花板的漏水洗刷，它們像流淚般溶解。她到底為何在這？就連知道位置的地下道，她都不會在晚上進去了，何況是見都沒見過的陰森地下道？

大學生很快抵達地下道盡頭。無論左轉還是右轉，應該能看到不遠處的階梯才對；只要走上去，就能回到地面，回到原本的世界！但她望著兩邊的景色，不禁臉色發白。

沒有階梯。

盡頭兩端依然是長長的地下道，兩端的盡頭依然是岔路；地下道不是供行人避開車輛、穿越馬路的嗎？怎麼可能這麼長、這麼曲折？這時，她發現左側通道的盡頭有人影。

看到人，大學生原本激動地要揮手呼救，但她才剛抬手就覺得不對。

雖然距離遙遠，但她瞬間覺得對方眼熟——不，那只是一瞬間的想法。下一瞬間，她就感到了不協調。

那人好像也在對誰招手。

不是對自己，而是站在地下道盡頭，對著左側通道的方向招手。

她的動作跟大學生完全相同。

注意到這點，大學生停下手，慢慢做出把手舉高的動作——那人果然也擺出同樣動作。

一陣惡寒。

她升起不好的預感，緩緩轉頭看向左方，也就是自己奔跑過來的方向；果然，地下道中間，那個她剛剛沒接近的通道前方，站著一個人。那人雖面對自己，頭卻盯著通道，彷彿通道另一端有人。她害怕地轉向那人，對方果然也轉身，朝著通道的方向。

那人就是她，是她的「鏡射」。

大學生全身顫抖，不爭氣地發出哀鳴。這怎麼可能？太離奇、太超現實了！她不斷在心裡祈禱，呼喚某個名字——或許能拯救她的名字——但為何神不回應她的祈禱？難道這是神都無法介入的噩夢？

如果祈禱，神就會前來拯救，世界或許會和平點。不過在那之前，神或許要互相殘殺一番；畢竟世上這麼多人，願望彼此牴觸，最後能實現人們願望的，只有擊殺其他神、僅存的終極之神吧！

「碰！」她的左側突然發出巨響。大學生害怕驚呼。那是有人用力關門的聲音，音量之大，還讓回音在地下道持續了好幾秒！

接著是腳步聲，有誰正在接近。

——要求救嗎？

不。這情況極不對勁，不能輕舉妄動。她轉頭就逃。

但要怎麼逃？

這是「閉鎖的循環」。只要仔細思考就會發現，唯一稱得上出路的，就是剛剛傳來腳步聲的通道——她當然不可能過去。她不及細想，只想先藏起來，卻沒發現在這閉鎖的循環中，原本以為可以逃開的方向，其實正讓她跑向「腳步聲的來源」。

一無所覺的她奔向地下道盡頭，正要轉彎，巨大的手伸出來抓住她。她嚇得尖叫：「放開我！」

大學生用力掙扎，但那隻手就像鋼鐵般紋風不動，這不是譬喻，是真的完全不動，好可怕的力氣！仔細看，那不是人類的手。抓住她的怪物有兩公尺高，擁有人型，全身卻長滿深灰色的毛，臉像犬科動物般向前突出。大學生又推又踢，掙扎得更厲害，她自由的那隻手伸進側背包，尋找能保護她的東西。