【小說】瀟湘神《廢線彼端的人造神明》選摘：我們都是「神」的試用者，我不怕你！
我們想讓你知道的是
《筷．鱷魚之夢》金車奇幻小說獎得主瀟湘神醞釀十年力作，竊盜、夢境、隱身、飛行、武神、醫療……共二十種力量——役使神明，實現願望！
文：瀟湘神
序 都市傳說之夜
台北的夜裡潛伏著黑暗——
不，不是隱喻，是物質性、純粹無瑕的黑；是光子被拒斥，無緣進入之處。人來人往的地方，玲瓏剔透的路燈或許能像發燙的流星碎片，將光潑灑到人們溫熱的臉上，從城市高處俯瞰，街道像發光的血管汩汩而動，磅礡的熱力或許給人一種黑暗都被驅離的錯覺，但就算是最明亮的街道，也有燈照不進去的地方。
譬如，只要設置路燈時稍不注意，就足以形成無人關注的死角。黑暗才是事物的「原貌」，混沌、無序才是自然狀態；在第一道光被點亮前，宇宙就是那樣，但人類的趨光性讓目光追逐光輝璀璨的事物，這才忽略了城市裡無處不在的黑暗。
不可視的黑暗，或許藏著不被光接受的邪惡生命，甚至黑暗本身就有生命；黑暗是可怕、陌生、危險的，人類不該停留。這不只是人類共通的恐懼，也是常識。
這位站在地下道中央的大學生也很清楚。
她從不接近黑暗。身為女性，她向來就被這樣教導。晚上不要一個人外出，不要走暗巷，一定要帶哨子、電擊棒。她聽過恐怖的傳說，有女孩子沒遵照這些規則，最後被殺了；所以她到這個年紀都戒慎警戒，不走暗巷，不離開光明，只走在最守規矩、光輝耀眼的大路上，她不可能主動走進黑暗。
所以她不懂這是怎麼回事。
這裡，是除了她以外，空無一人的幽暗地下道。
雖然有燈，但燈管相隔甚遠，光線極其微弱，細小的蟲子在燈管附近飛舞。漏水沿著天花板、牆面流下，在骯髒的磁磚地板上沉澱，那種暗赭色的堆積，遠看就像內臟皺褶，濕漉漉的水漬反射著破碎的燈，彷彿整個空間也被裂解——
自己是何時走進這地下道的？大學生暗忖。回家的路上，她有必要走地下道嗎？沒有。而且她不認識這個地下道，也沒有走進來的記憶。
恐懼襲來。
「這是哪裡？」
她朝著無人處喃喃自語。當然，沒有回應。大學生臉色變得難看，猛然回頭，發現自己在地下道正中間，但無論是前方、後方，盡頭都不是向上的階梯，而是往兩側的岔路；大概是朝不同方向的出口吧？學校附近也有這樣的地下道。
在前方不遠處，地下道的中段，有個向右的通道。但她不敢動、不敢接近。
⋯⋯不能待在這裡，要快點逃走！她腦中警報直響。既然剛剛面對前方，只要往回走，應該能回到她來的地方吧？她這麼想著，轉身往回。
然後愈走愈快，跑了起來。
啪、啪、啪，鞋子踩在略帶潮濕的地面上，讓聲音有些黏膩，迴蕩在無人的地下道，宛如追著她的怪物；地下道牆面繪滿滑稽的塗鴉，在昏暗的光線下讓人不安，雖然卡通人物張著誇張的笑臉，但遭天花板的漏水洗刷，它們像流淚般溶解。她到底為何在這？就連知道位置的地下道，她都不會在晚上進去了，何況是見都沒見過的陰森地下道？
大學生很快抵達地下道盡頭。無論左轉還是右轉，應該能看到不遠處的階梯才對；只要走上去，就能回到地面，回到原本的世界！但她望著兩邊的景色，不禁臉色發白。
沒有階梯。
盡頭兩端依然是長長的地下道，兩端的盡頭依然是岔路；地下道不是供行人避開車輛、穿越馬路的嗎？怎麼可能這麼長、這麼曲折？這時，她發現左側通道的盡頭有人影。
看到人，大學生原本激動地要揮手呼救，但她才剛抬手就覺得不對。
雖然距離遙遠，但她瞬間覺得對方眼熟——不，那只是一瞬間的想法。下一瞬間，她就感到了不協調。
那人好像也在對誰招手。
不是對自己，而是站在地下道盡頭，對著左側通道的方向招手。
她的動作跟大學生完全相同。
注意到這點，大學生停下手，慢慢做出把手舉高的動作——那人果然也擺出同樣動作。
一陣惡寒。
她升起不好的預感，緩緩轉頭看向左方，也就是自己奔跑過來的方向；果然，地下道中間，那個她剛剛沒接近的通道前方，站著一個人。那人雖面對自己，頭卻盯著通道，彷彿通道另一端有人。她害怕地轉向那人，對方果然也轉身，朝著通道的方向。
那人就是她，是她的「鏡射」。
大學生全身顫抖，不爭氣地發出哀鳴。這怎麼可能？太離奇、太超現實了！她不斷在心裡祈禱，呼喚某個名字——或許能拯救她的名字——但為何神不回應她的祈禱？難道這是神都無法介入的噩夢？
如果祈禱，神就會前來拯救，世界或許會和平點。不過在那之前，神或許要互相殘殺一番；畢竟世上這麼多人，願望彼此牴觸，最後能實現人們願望的，只有擊殺其他神、僅存的終極之神吧！
「碰！」她的左側突然發出巨響。大學生害怕驚呼。那是有人用力關門的聲音，音量之大，還讓回音在地下道持續了好幾秒！
接著是腳步聲，有誰正在接近。
——要求救嗎？
不。這情況極不對勁，不能輕舉妄動。她轉頭就逃。
但要怎麼逃？
這是「閉鎖的循環」。只要仔細思考就會發現，唯一稱得上出路的，就是剛剛傳來腳步聲的通道——她當然不可能過去。她不及細想，只想先藏起來，卻沒發現在這閉鎖的循環中，原本以為可以逃開的方向，其實正讓她跑向「腳步聲的來源」。
一無所覺的她奔向地下道盡頭，正要轉彎，巨大的手伸出來抓住她。她嚇得尖叫：「放開我！」
大學生用力掙扎，但那隻手就像鋼鐵般紋風不動，這不是譬喻，是真的完全不動，好可怕的力氣！仔細看，那不是人類的手。抓住她的怪物有兩公尺高，擁有人型，全身卻長滿深灰色的毛，臉像犬科動物般向前突出。大學生又推又踢，掙扎得更厲害，她自由的那隻手伸進側背包，尋找能保護她的東西。
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。