台灣是缺蛋還是缺便宜雞蛋？衷心期盼媒體不要扮演討糖者的打手
我們想讓你知道的是
很多時候媒體或發聲者為了吸引目光，刻意誇張或極端化的評論，使得部分觀眾也跟著被挑弄情緒，似乎一部分發聲者就足以代表整體族群，真的是如此嗎？
近來社會上最廣受新聞媒體追蹤的事件，莫過於「蛋價」議題，這裡不定調「缺蛋」，正是因為台灣社會並不缺雞蛋，只是缺乏「便宜雞蛋」，更進一步來說，便宜雞蛋也未必真的有缺，只是在北部密集人口區能供應的有限，南部相對上就較無感。
然而新聞媒體為了抓住觀眾目光，一言以蔽之的用「缺蛋」來突顯事件，使得有些明明沒有過多需求的人們，因為受到媒體和大眾輿論的氛圍形塑，可能也會跟著「盲目搶蛋」，讓原本的供應量又變得更為緊縮，先前的衛生紙搶購事件不也是如此？
相信社會上多數人都明白，受到烏俄戰爭影響的原物料短缺及通貨膨脹，飼料價格的上漲自然是無法逃避，加上禽流感影響的雞隻減少，蛋價上漲本來就是可以理解的事情，因為國際上許多國家皆是如此。然而雞蛋供需的影響不像石油和用電那麼廣泛，與民眾的生活連結更沒有比油電來得高。
因此我對蛋價事件的看法，認為就讓他回歸市場機制即可，價格高就少吃，一段時間後自然會回歸市場供需的平衡，畢竟幾天不吃蛋的影響真的有限，政府在這件事情做任何決策都是多餘，畢竟政府過度干預市場經濟本來就不對。
重點來了，單純一件讓其回歸市場機制的事情，為什麼可以讓媒體和社會輿論發酵這麼久？當然站在媒體監督政府的立場，觀察時政以針砭政府雖然有其必要，但難道其中沒有議題炒作過頭的問題？很多時候媒體或發聲者為了吸引目光，刻意誇張或極端化的評論，使得部分觀眾也跟著被挑弄情緒，似乎一部分發聲者就足以代表整體族群，真的是如此嗎？
有些人或許只是不想隨著輿論情緒來隨意表態，但不說話並不代表默默認同；反之，如果說話想提出反對意見，有時也只是讓旁觀者更容易聚焦在意見誇張且端極的人，因為這時大家注意的只是對誰印象最深刻，而誰又最有話題性。
以自身在學校擔任教職的經驗，對於這類現象早已是見怪不怪，所以俗話說：「會吵的小孩有糖吃。」這還真的是千古不變的名言，隨手舉例校園時常看到的狀況，例如在班級事務的處理上，有時候要透過班會或共同場合來討論班務時，班上總是會存在幾個意見領袖，這裡所指的意見領袖不代表他最有能力，但在同儕之間卻是最有發聲權。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21