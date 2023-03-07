TNL+ 2023/03/07,
社會

台灣是缺蛋還是缺便宜雞蛋？衷心期盼媒體不要扮演討糖者的打手

台灣是缺蛋還是缺便宜雞蛋？衷心期盼媒體不要扮演討糖者的打手
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

很多時候媒體或發聲者為了吸引目光，刻意誇張或極端化的評論，使得部分觀眾也跟著被挑弄情緒，似乎一部分發聲者就足以代表整體族群，真的是如此嗎？

近來社會上最廣受新聞媒體追蹤的事件，莫過於「蛋價」議題，這裡不定調「缺蛋」，正是因為台灣社會並不缺雞蛋，只是缺乏「便宜雞蛋」，更進一步來說，便宜雞蛋也未必真的有缺，只是在北部密集人口區能供應的有限，南部相對上就較無感。

然而新聞媒體為了抓住觀眾目光，一言以蔽之的用「缺蛋」來突顯事件，使得有些明明沒有過多需求的人們，因為受到媒體和大眾輿論的氛圍形塑，可能也會跟著「盲目搶蛋」，讓原本的供應量又變得更為緊縮，先前的衛生紙搶購事件不也是如此？

相信社會上多數人都明白，受到烏俄戰爭影響的原物料短缺及通貨膨脹，飼料價格的上漲自然是無法逃避，加上禽流感影響的雞隻減少，蛋價上漲本來就是可以理解的事情，因為國際上許多國家皆是如此。然而雞蛋供需的影響不像石油和用電那麼廣泛，與民眾的生活連結更沒有比油電來得高。

因此我對蛋價事件的看法，認為就讓他回歸市場機制即可，價格高就少吃，一段時間後自然會回歸市場供需的平衡，畢竟幾天不吃蛋的影響真的有限，政府在這件事情做任何決策都是多餘，畢竟政府過度干預市場經濟本來就不對。

重點來了，單純一件讓其回歸市場機制的事情，為什麼可以讓媒體和社會輿論發酵這麼久？當然站在媒體監督政府的立場，觀察時政以針砭政府雖然有其必要，但難道其中沒有議題炒作過頭的問題？很多時候媒體或發聲者為了吸引目光，刻意誇張或極端化的評論，使得部分觀眾也跟著被挑弄情緒，似乎一部分發聲者就足以代表整體族群，真的是如此嗎？

有些人或許只是不想隨著輿論情緒來隨意表態，但不說話並不代表默默認同；反之，如果說話想提出反對意見，有時也只是讓旁觀者更容易聚焦在意見誇張且端極的人，因為這時大家注意的只是對誰印象最深刻，而誰又最有話題性。

以自身在學校擔任教職的經驗，對於這類現象早已是見怪不怪，所以俗話說：「會吵的小孩有糖吃。」這還真的是千古不變的名言，隨手舉例校園時常看到的狀況，例如在班級事務的處理上，有時候要透過班會或共同場合來討論班務時，班上總是會存在幾個意見領袖，這裡所指的意見領袖不代表他最有能力，但在同儕之間卻是最有發聲權。

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