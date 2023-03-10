2023/03/10,
司法

婦產科醫師手術前未盡告知義務導致患者不孕，為何法院判決無罪？

婦產科醫師手術前未盡告知義務導致患者不孕，為何法院判決無罪？
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

雖然醫療行為都必須仰賴醫師的專業判斷，但由於醫療行為所生的危險及後果都是由病患所承受，因此《醫師法》有規定醫師要向病人及其家屬告知病情、治療方法及後續症狀及風險等資訊，除非病患面臨死亡危險的緊急情況。

根據新聞報導，一名林姓女子指控婦產科權威醫師劉偉民，說劉在2004年幫她治療子宮肌瘤，未經過其同意就摘除她四分之三個子宮，導致其終身不孕。

而林女在2014年再度因卵巢腫瘤等問題向劉求診，結果劉在未告知手術後遺症的情況下就摘除她雙側卵巢，導致其提前進入更年期，因此提告《刑法》修正前之業務過失致重傷罪。

在手術前未盡到告知義務，醫師會有什麼責任嗎？法院是怎麼認定的呢？一起來看看。

手術前的告知義務

雖然醫療行為都必須仰賴醫師的專業判斷，但由於醫療行為所生的危險及後果都是由病患所承受，所以我國在《醫師法》第12條之1規定「醫師診治病人時，應向病人或其家屬告知其病情、治療方針、處置、用藥、預後情形及可能之不良反應」，要求醫師必須要向病人及其家屬告知病情、治療方法及後續症狀及風險等資訊。

在《醫療法》第63條、第64條及第81條也都有相關規定，除非有例外情況，不然醫師都應該盡到告知義務，並得到病人或家屬同意簽具同意書後才能進行侵入性的檢查與治療。

而所謂的例外情況，指的是像病患面臨死亡危險的緊急情況、若完整說明反而會對病患造成過大精神負擔而影響治療的情況、病患對治療內容已有充分知識、病患自己表示不用說明或治療方式屬一般常見、傷害輕微之情況。

法院：醫療風險與告知義務是兩回事

這樣看起來，如果醫師在手術前沒有盡到說明告知的義務，似乎就代表其醫療行為有所瑕疵。不過依據最高法院的看法，則是認為醫療過失之有無主要還是應該看診療行為有無出現「未遵循醫療準則之瑕疵」（最高法院101年度台上字第2637號判決）。

簡單來說，就算醫師未依規定先行對病人進行說明而侵害其醫療自主權，但只要醫師都依照正規的診療準則進行，醫師就仍然可以主張依《刑法》第22條「業務上正當行為」而阻卻違法。

反過來講，就算醫師有盡到告知義務並取得同意，但發生醫療上的瑕疵而導致病患死傷時，也不能主張「得被害人承諾」而阻卻違法。

對於林姓女子提告的案件，台北地方法院認為醫療的過程中本來就應該尊重醫師的專業判斷，不應該過度強調病患的醫療自主權，若一律將醫療的選擇權都交給不具專業知識的病患，可能會導致醫師採取防禦性醫療心態，不利於醫療行為進行。

既然經送衛福部鑑定後認定劉醫師的行為並未違反醫療常規，那也就沒有業務過失重傷害之問題，而判處無罪（2004年手術的部分則因逾告訴期間而不受理）。

許多人看完判決可能會想到，醫師未盡告知義務卻可以獲無罪判決，那《醫療法》跟《醫師法》的規定還有意義嗎？

這是因為上述提到的都是刑事的部分，若提起民事賠償，未盡告知義務的醫師還是有可能會因違反《民法》第184條第2項「違反保護他人之法律，致生損害於他人」之規定須負損害賠償責任。

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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