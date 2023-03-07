【圖表】台灣蛋價持續上漲一年，背後成因有哪些？

受禽流感、飼料價格上漲影響，不只是台灣，自2022年起世界各國陸續傳出缺蛋及蛋價上漲的消息，且持續影響至今。中華民國蛋價委員會今（6）日公布雞蛋批發價格每台斤將調漲3元，再創下疫情以來新高，每台斤價格來到55元。

觀察過去幾年資料可以發現，每年農曆春節前後，都會出現短暫的雞蛋供應不足問題。台灣真的缺蛋嗎？背後原因又是什麼？透過本文整理，讓我們一起來探討。

台灣真的缺蛋嗎？今年至2月為止的每日產量確實較往年少

據農委會歷年資料，台灣每日雞蛋產量約9.3萬箱至12萬箱不等，近年因民眾飲食需求改變，每日產量也逐漸提升。根據農委會最新資料顯示，2021年台灣每人每年大約會吃下20公斤的蛋，相較10年前增加約3公斤的消費量，凸顯國人對雞蛋的需求逐漸提升。但截至今年2月份平均日產量僅11.2萬箱，換算雞蛋顆數約為2240萬顆，相較前3年至少2320萬顆產量確實較少。

農委會3月5日新聞稿指出，因為持續受氣候及禽流感疫病影響，雞隻育成及產蛋率下降且需求持穩，因此造成蛋價波動。

我們檢視過去幾年雞蛋價格變化，可以發現自2019年起，台灣曾經歷兩次價格波動較大的市場缺蛋潮。2019年初因氣候變化影響產蛋率，出現第一波價格波動，當時的產地價格曾來到每公斤59.8元，創下20年新高，但在農曆年後逐漸緩解。

第二波較大幅度的市場價格波動則是出現在2022年初，產地價格再攀升至56.6元，都市零售價格也攀升至76.3元，且一路水漲船高。農委會雖然在春節期間短暫祭出凍漲政策，並調度全台雞蛋分配試圖解決市場供需失衡問題，但這波「蛋荒」仍持續到4月才緩解。

但隨著國內飼料價格調整，雞蛋價格並沒有因為需求緩解而下跌，反而持續緩慢上升，再加上進入冬天，民眾對蛋的需求又提升，至2023年1月為止，雞蛋產地價格已經突破67.5元，市場零售價格更來到87.9元，創歷史新高。

影響蛋價三要素：飼料、氣候、禽流感

據農委會新聞稿指出，禽流感、飼料成本提升及氣候變遷影響，成為台灣這一年來雞蛋價格持續上升的主因。農委會主委陳吉仲日前表示，生產雞蛋的母雞主要來自飼養2到3個月的蛋中雞場，而蛋中雞場的小雞來自國內種雞場，國內種雞則全來自美國等國，其中任一關卡出問題就會造成國內雞蛋供應減少。去（2022）年冬天開始禽流感侵襲全世界，全世界總計有6536場案例受到H5N1病毒侵襲影響，導致全球都在鬧蛋荒。

除此之外，飼料成本也不斷提升。工商時報去年報導就指出，國際黃豆、小麥、玉米的期貨價格從2021年下半年開始上升，進一步推動下游飼料價格攀高。

公視節目我們的島訪談中興大學動物科學系名譽教授許振忠，探討台灣缺蛋問題，也指出近年劇烈的氣候變遷對產蛋率影響大，雞隻在高溫跟低溫下產蛋的數量都會減少，加上台灣蛋雞產業中，多以傳統籠飼養為主，保溫跟擋風效果都沒那麼好，導致氣溫變化對雞隻的影響會更顯著，且籠舍狹小，一旦有雞隻生病，影響範圍就會很大。

除了蛋價提升，許多消費者反映買不到蛋的問題，也跟台灣雞蛋通路供應有關。根據農委會先前調查，台灣雞蛋供應通路以業務用雞蛋佔多數，供應如餐廳、烘焙、傳統市場、早餐店等契約店家，大賣場、超市、超商等零售通路只佔大約3成左右。

近日缺蛋潮延燒，報導者報導就指出，比起零售通路，蛋商會優先選擇供應給餐廳等契約客戶，以免客戶無法經營倒閉，等雞蛋產量恢復，反過來影響自己的生意。

農委會：預計從澳洲進口500萬顆雞蛋補足缺口

連續兩年出現缺蛋潮，針對外界質疑，農委會主委陳吉仲日前重申，一顆雞蛋的生產不是蛋母雞下蛋就好，包含進口種雞、上中下游的蛋雞場等環節都要顧及，禽流感、天冷、飼料漲價、汰換老雞、換羽等都會影響生產，已規劃今年要進口近30萬隻種雞，滿足產業鏈生產所需，以穩定雞蛋生產。

針對市場雞蛋供需失衡，農委會也透過新聞稿表示將密切監控雞蛋產銷供需動態資訊，並已規劃從澳洲進口約500萬顆蛋，預計每天調度40萬到50萬顆上市，補足加工用蛋以穩定傳統通路，包含早餐店、麵包店等需求。

除此之外，未來也會透過靭性經濟家禽產業升級計畫，協助傳統開放式雞舍改建為非開放式或密閉水簾雞舍，從根本提升禽場生物安全及抗逆境能力，以提升經營效率，並確保蛋農收益及兼顧消費者權益。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：林奕甫