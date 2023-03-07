【圖表】台灣蛋價持續上漲一年，背後成因有哪些？
我們想讓你知道的是
你有感覺最近買蛋不容易嗎？還是蛋價太高難以下手？缺蛋潮持續延燒，台灣真的缺蛋嗎？蛋價為什麼不斷上漲？我們整理歷年數據發現，台灣缺蛋潮從去年開始就未真正緩解...
受禽流感、飼料價格上漲影響，不只是台灣，自2022年起世界各國陸續傳出缺蛋及蛋價上漲的消息，且持續影響至今。中華民國蛋價委員會今（6）日公布雞蛋批發價格每台斤將調漲3元，再創下疫情以來新高，每台斤價格來到55元。
觀察過去幾年資料可以發現，每年農曆春節前後，都會出現短暫的雞蛋供應不足問題。台灣真的缺蛋嗎？背後原因又是什麼？透過本文整理，讓我們一起來探討。
台灣真的缺蛋嗎？今年至2月為止的每日產量確實較往年少
據農委會歷年資料，台灣每日雞蛋產量約9.3萬箱至12萬箱不等，近年因民眾飲食需求改變，每日產量也逐漸提升。根據農委會最新資料顯示，2021年台灣每人每年大約會吃下20公斤的蛋，相較10年前增加約3公斤的消費量，凸顯國人對雞蛋的需求逐漸提升。但截至今年2月份平均日產量僅11.2萬箱，換算雞蛋顆數約為2240萬顆，相較前3年至少2320萬顆產量確實較少。
農委會3月5日新聞稿指出，因為持續受氣候及禽流感疫病影響，雞隻育成及產蛋率下降且需求持穩，因此造成蛋價波動。
我們檢視過去幾年雞蛋價格變化，可以發現自2019年起，台灣曾經歷兩次價格波動較大的市場缺蛋潮。2019年初因氣候變化影響產蛋率，出現第一波價格波動，當時的產地價格曾來到每公斤59.8元，創下20年新高，但在農曆年後逐漸緩解。
第二波較大幅度的市場價格波動則是出現在2022年初，產地價格再攀升至56.6元，都市零售價格也攀升至76.3元，且一路水漲船高。農委會雖然在春節期間短暫祭出凍漲政策，並調度全台雞蛋分配試圖解決市場供需失衡問題，但這波「蛋荒」仍持續到4月才緩解。
但隨著國內飼料價格調整，雞蛋價格並沒有因為需求緩解而下跌，反而持續緩慢上升，再加上進入冬天，民眾對蛋的需求又提升，至2023年1月為止，雞蛋產地價格已經突破67.5元，市場零售價格更來到87.9元，創歷史新高。
影響蛋價三要素：飼料、氣候、禽流感
據農委會新聞稿指出，禽流感、飼料成本提升及氣候變遷影響，成為台灣這一年來雞蛋價格持續上升的主因。農委會主委陳吉仲日前表示，生產雞蛋的母雞主要來自飼養2到3個月的蛋中雞場，而蛋中雞場的小雞來自國內種雞場，國內種雞則全來自美國等國，其中任一關卡出問題就會造成國內雞蛋供應減少。去（2022）年冬天開始禽流感侵襲全世界，全世界總計有6536場案例受到H5N1病毒侵襲影響，導致全球都在鬧蛋荒。
除此之外，飼料成本也不斷提升。工商時報去年報導就指出，國際黃豆、小麥、玉米的期貨價格從2021年下半年開始上升，進一步推動下游飼料價格攀高。
公視節目我們的島訪談中興大學動物科學系名譽教授許振忠，探討台灣缺蛋問題，也指出近年劇烈的氣候變遷對產蛋率影響大，雞隻在高溫跟低溫下產蛋的數量都會減少，加上台灣蛋雞產業中，多以傳統籠飼養為主，保溫跟擋風效果都沒那麼好，導致氣溫變化對雞隻的影響會更顯著，且籠舍狹小，一旦有雞隻生病，影響範圍就會很大。
除了蛋價提升，許多消費者反映買不到蛋的問題，也跟台灣雞蛋通路供應有關。根據農委會先前調查，台灣雞蛋供應通路以業務用雞蛋佔多數，供應如餐廳、烘焙、傳統市場、早餐店等契約店家，大賣場、超市、超商等零售通路只佔大約3成左右。
近日缺蛋潮延燒，報導者報導就指出，比起零售通路，蛋商會優先選擇供應給餐廳等契約客戶，以免客戶無法經營倒閉，等雞蛋產量恢復，反過來影響自己的生意。
農委會：預計從澳洲進口500萬顆雞蛋補足缺口
連續兩年出現缺蛋潮，針對外界質疑，農委會主委陳吉仲日前重申，一顆雞蛋的生產不是蛋母雞下蛋就好，包含進口種雞、上中下游的蛋雞場等環節都要顧及，禽流感、天冷、飼料漲價、汰換老雞、換羽等都會影響生產，已規劃今年要進口近30萬隻種雞，滿足產業鏈生產所需，以穩定雞蛋生產。
針對市場雞蛋供需失衡，農委會也透過新聞稿表示將密切監控雞蛋產銷供需動態資訊，並已規劃從澳洲進口約500萬顆蛋，預計每天調度40萬到50萬顆上市，補足加工用蛋以穩定傳統通路，包含早餐店、麵包店等需求。
除此之外，未來也會透過靭性經濟家禽產業升級計畫，協助傳統開放式雞舍改建為非開放式或密閉水簾雞舍，從根本提升禽場生物安全及抗逆境能力，以提升經營效率，並確保蛋農收益及兼顧消費者權益。
延伸閱讀
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- 陳吉仲：雞蛋供應比去年同期多，缺蛋問題疑因資訊不全；日本也鬧蛋荒東京蛋價近40年新高
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核稿編輯：林奕甫
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
我們想讓你知道的是
國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。