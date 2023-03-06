伊朗52女校超過千名學生疑似遭下毒，家長上街抗議，總統萊希歸咎於「敵國」作亂
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韋瑟利（Simon Wessely）表示，由於病例範圍廣，散佈在全國各地、主要只有年輕女性受影響，以及大多數患者都很快康復等事實，他認定這些病例是因為社會性疾病，而非中毒所致。他指出，許多病患的症狀，包括頭暈、臉色蒼白，除了可能來自感染、中毒，也可能是因為「焦慮」所致。
結合《美聯社》、《BBC》與《CNN》報導，伊朗至少52所學校的女學生，在3月5日受到新一波的疑似中毒事件襲擊而生病。自2022年11月30日首名病例出現至今，伊朗已有超過1000名學生生病。由於病患多為女學生且症狀相似，許多伊朗民眾認為是極端宗教團體，為了阻止女童上學，因此對女校下毒所致。此事件也導致家長於3月4日在德黑蘭發起示威，許多家長表示，在政府找出生病原因前，他們不會讓女兒去上學。
事件從何而起？
根據《BBC》報導，第一起已知病例出現於庫姆市（Qom）的一所學校，當時有18名女學生生病並於2022年11月30日被送往醫院。
第一例發生之後，越來越多病患出現，其中大多數為女子學校的學生，也有一些老師和男學生受到影響，許多孩童的家長也連帶被傳染。
《BBC》分析並查證了數十個被發布在社群媒體上的影片，在許多影片中，生病的學生無法行走，需被抬上救護車，被送到醫院的學生則只能躺在病床上。德黑蘭附近一所學校的一個學生回憶，她和她的同學在病發前一天，聞到了非常奇怪的味道。她表示：「味道非常難聞，就像腐爛的水果，但更刺鼻。」她指出：「隔天，許多學生就病倒沒有來上學，我們的英文老師也跟著生病。」
女學生補充：「當我回到家時，我感到頭暈和噁心，並且臉色蒼白，呼吸困難，幸運的是我很快就康復了，我們學校的大多數同學都在24小時內康復。」
根據《美聯社》報導，至今在伊朗30個省中，已有21個省的學生受到影響，且病患們都出現了相同的症狀：呼吸困難、噁心、頭暈和疲勞。
事件潛在原因
- 宗教團體下毒
《美聯社》報導指出，許多伊朗民眾懷疑是極端宗教團體下毒導致女學生生病。伊朗國會議員卡迪瓦爾（Jamileh Kadivar），就認為一個自稱為「Fidayeen Velayat」 的組織，可能是潛在加害者。該組織曾公開表示女童受教育「被禁止的」，並威脅如果女校堅持不關閉的話，他們會「毒害全伊朗的女孩。」
自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，女性教育在伊朗十分受重視，不僅伊朗政府一直呼籲鄰國阿富汗的塔利班政權，讓女性重返學校，《半島電視台》也指出，伊朗有95％以上的女性受過教育，是中東女性識字率最高的國家之一。若女童中毒真的是受宗教團體下毒所致，則代表著伊朗女性教育將受到前所未有的挑戰。
- 催淚瓦斯殘留氣體引發生理分應
然而，根據《BBC》報導，利茲大學（University of Leeds）環境毒理學教授海伊（Alastair Hay）檢驗了許多女學生的血液，沒有檢測出毒素。且他指出在此案件中，大多數的病人都在很短的時間內康復，而非像其他化學襲擊事件一樣，病了很久，因此他認為女學生並非遭惡意下毒而生病。
皇家聯合研究所（Rusi）副研究員卡澤塔（Dan Kaszeta）則指出，很多病患都強調自己在生病前聞到類似腐爛的橘子、魚等氣味，這些氣味並不像是常見的化學毒素中會有的味道。
卡澤塔認為，伊朗政府近期為了鎮壓伊朗的示威抗議潮，釋放大量的催淚瓦斯，有可能催淚瓦斯所殘留的氣體，讓女學生刺激至生病。他表示：「有數十萬種化合物，可以釋放出令人討厭和刺激到生病的味道。」
- 心理疾病
雖然不排除可能存在有毒物質，倫敦國王學院（King's College London）的精神病學、流行病學教授韋瑟利（Simon Wessely）認為，心理疾病才是此事件的主因。
韋瑟利（Simon Wessely）表示，由於病例範圍廣，散布在全國各地、主要只有年輕女性生病，以及大多數患者都很快康復等事實，他認定這些病例是心理疾病，而非中毒所致。他指出，許多病患的症狀，包括頭暈、臉色蒼白，除了可能來自感染、中毒以外，也可能是來自「焦慮」。
他補充：「在政府強烈鎮壓抗議的背景下，現在伊朗學校發生這種情況一點也不奇怪。」
伊朗國內外一致要求政府詳細調查
結合《半島電視台》與《CNN》報導，聯合國人權辦公室於3月3日呼籲伊朗政府，對女學生集體生病事件，進行全面的調查。聯合國人權辦公室發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）在一個會議中表示，聯合國將密切關注此事件的後續發展。
德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）則在推特上呼籲：「所有的病例都需詳細調查，女孩們必須能夠毫無恐懼地上學。」
伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）於3月3日，將這起事件歸咎於伊朗的「敵國」，他表示：「這是敵人為了造成伊朗混亂所實施的計畫，敵人試圖藉此在家長和學生中散布恐懼和不安全感。」萊希雖然沒有明確指出誰是敵國，但依照他過去的立場，他有可能是在指美國與以色列。
不過伊朗政府也在隨後收回了上述說法，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）則表示：「伊朗政府的當務之急是盡快解決女學生生病的問題，查出事件原因以解決家屬的擔憂，並追究加害者的責任。」
新聞來源
- Crisis over suspected Iran schoolgirl poisonings escalates（AP News）
- Are Iranian schoolgirls being poisoned by toxic gas?（BBC）
- Wave of suspected poison attacks on schoolgirls sparks protests in Iran（CNN）
- Schoolgirls in Iran hospitalised after suspected poisonings（Aljazeera）
- Iran president blames foreign enemies for schoolgirl poisonings（Aljazeera）
- Iran protests flare in several cities amid continuing unrest（The Guardian）
延伸閱讀
- 艾米尼之死抗爭延燒：伊朗政府封鎖部分社群媒體，美國放寬制裁助伊朗民眾躲避監視
- 伊朗艾米尼之死示威延燒：學校警告涉政治活動將被退學，能源產業工人加入罷工
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
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核稿編輯：Joanna