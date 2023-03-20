陳列《殘骸書》：對於徒具形式的司法程序，我一再告訴自己別存有任何虛妄的期待
我們想讓你知道的是
穿行於景美與綠島兩處白色恐怖紀念園區，陳列艱難而遠迢的回溯。自生命被迫暫停的那個永遠的一天開始，空間的樣貌疊合時間的層縫，氣味、聲音、溫度、光線等紛雜的體感，以及被迫壓抑的個人與集體的心緒，如影隨形。
文：陳列
我的官司猶未確定時，心底裡已大致接受了同房獄友們異口同聲所說的來到此處必然有進無出的經驗談；對於徒具形式、純屬極權統治工具的司法程序，我一再告訴自己，不要存有任何虛妄的期待（但我也仍努力提振精神，參考押房裡原有的一本《六法全書》，自己寫抗告書、答辯書之類的書狀）。
正式起訴之後，我跟父母說，不必請律師辯護，判刑與否和刑期多寡，律師毫無作用。但母親在我初判七年刑期之後，深受打擊，憂傷，焦急，難以接受，所以不顧我在書信中和接見時的一再極力勸阻而仍然透過一位遠親的牽線，找了一個其兄弟為終身國大代表的「大律師」為我辯護，以為有這樣的黨國關係應該可以做一些有效疏通的事。
我出獄之後，她曾在幾次談話中很簡略地提及當時四處奔走尋求救援的事。從她不時閃躲的話語中，我猜想她被誆騙了不少錢。但到底是多少，以及其中受騙的經過細節，她至死都不願意說，只說，都過去了，就別再想了，人還能好好活著就好了。我推斷，她一定是擔心我會去找相關的人算帳。
入獄初期，幾乎每天都在接受震撼教育，都在成為不同的人；內心的情感和想法，變化很大很密集。尤其當時我的囚房外，隔著外圍另一道高牆的另一邊，是一所學校，每天都有擴音放送的國歌國旗歌和上下課的鐘聲傳進房間裡，那也是我未入獄前在國中任教兩年熟悉的聲音，是有關愛國與團結、知識啟發與人格教化等等之提醒與規範的聲音，因此聽起來格外心驚。每天都有很多疑惑：竟然是這樣子的。怎麼會這樣子？怎麼可以這樣？這個國家怎麼了？
這個國家怎麼了？竟然不僅依據不正常的惡法，同時又濫用暴力執法；竟然有那麼多不同系統的特務人員遍布在台灣各地；竟然有這麼多花樣百出的刑求手段；竟然有這麼多大學生被以死刑或無期徒刑起訴；竟然台南美國新聞處爆炸的事件不僅抓了拷問了一位僑生，另外又抓了拷問了包括李敖在內的一大批人；竟然有好幾位原本以抓人拷問人為業的調查局高官也因內鬥而鋃鐺入獄……。所有的這些事情，都超出我原有的心智認知範圍，也完全超出我的想像，但此時此刻它們就發生在我身邊；此時此刻，所有的這些當事人，正和我一樣，一起被囚禁在這個看守所的牢房裡。
竟然是這樣子的。
這個國家怎麼了？
國家存在的目的是什麼？
這是一個怎麼樣的政權？
那時候，有一陣子，我經常想到illusion和disillusion這兩個英文單字，並且從中確實體會了dis這個字根的意思。離去，消除，完全否定。我從過去的一些幻想、錯覺、誤信中覺醒過來，甚至責怪自己過去竟然曾那麼幼稚無知地相信了某些東西。
起初是經常驚疑連連，不解，傷心和痛苦，但隨著心中最美好的部分每天在消失，後來逐漸變得麻痺了，最後是漠然，有如一種無可奈何的沉默蔑視。
刑期未定時，內心裡，大家必然都是忐忑不安，憂疑不定的，但表面上卻又顯得平靜。一種戒備性的、壓抑性的平靜。我從來不曾看見任何人哭泣或呻吟，但有時候我會在他們某些靜默地坐著或恍惚失神的時刻，瞥見那臉上的神色所隱含的深沉的悲傷、疲倦和無助。
夜裡，我也很少察覺有人躺著翻來覆去；自己的煩惱和憂慮都獨自忍受，為了尊嚴，強忍著不願透露出來，或干擾到同為不幸的其他人。大家各有一道堅韌的防護牆。
有時睡不著，我會用我入獄前住在佛寺時一位出家師父教我的方法，觀想肉身不存在，於是，從四肢末端開始，整個身軀緩緩緩緩地化解掉，如雲無聲地逐漸消散。若是半夜驚醒，經常會一時間不知身在何處。等待慢慢回魂之後，就暗自聽著周遭的動靜和牆外社會的聲音，好像在確認世界仍在運行。
我們必須壓抑諸種情緒，以免使日子難過，甚至很快地，到後來這些情緒就這樣慢慢隱藏起來了，隱藏得很深。後來，一般人因此總認為我們這種人，似乎大抵是平和溫順的人。
判刑確定後，從入獄之日到起訴到純形式化的審判過程中，或曾有過的任何不切實際的幻想，那些在深夜躺下就寢時，或是從怎樣的夢中驚醒時，偶爾妄想的可以獲判無罪、重新返回社會、生命若有的破洞可以縫合起來的一絲絲希望，這些，都不再有了。心情是風雨長期不時飄搖過後的一池死水。或者說，從此完全死了心，徹底失望。
但是也因為這樣的死心和失望，我重新認清並確認了真實的處境，並且反而逐漸就不再憂慮了。甚至也沒有屈服和自憐之感。絕望生力量。我一再告訴自己，一定要設法盡量收拾起那些破碎而自己還喜歡還珍惜的東西，讓它們找到其他的路徑和形式而得以在暗中重生過來。我和其他獄友一樣，知道不能就此崩潰了。因此，我們每天都一再地重新振作，武裝自己，都獨自在進行無聲的戰鬥。我們個別以各自的方式適應、對抗，和存在，包括做一些可有可無的事情，放鬆心情，譬如下棋、畫畫……。
我開始接受了未來必須在牢獄裡度過七年歲月的事實，把未來七年與正常社會的絕對隔離，當作是完全離開故土親友舊識的一次遠行，當作某種不再回頭的決心和絕情，面對一個特別的未來。
押房裡，每天的作息規律而簡單。日常生活中一切事情的進行和完成都侷限在這個必須和其他可能四個五個或六個七個原本陌生的人共用的一個大約四坪面積的狹小空間裡。每天二十四小時，吃飯睡覺大小便洗澡洗衣服晾衣服都在裡面。住久了，似乎也不覺得擁擠或不便。當然也沒什麼隱私；隱私都藏在心底裡。
Tags：
2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
我們想讓你知道的是
「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html