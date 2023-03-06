2023/03/06,
運動

2023 WBC棒球經典賽：台灣與古巴、荷蘭同在A組，中華隊陣容、賽制賽程、轉播資訊一次看

2023 WBC棒球經典賽：台灣與古巴、荷蘭同在A組，中華隊陣容、賽制賽程、轉播資訊一次看
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

世界棒球經典賽馬上就要開打啦，3月8日至21日分台、美、日三地舉行。這次，讓我們一起來瘋棒球。

代表世界棒球最高殿堂的2023第五屆世界棒球經典賽，馬上就要在3月8日正式開打了，台灣代表隊與古巴、荷蘭等強隊同分在A組中，並要在5隊中取得前2名的成績才能前進複賽。

這屆棒球經典賽由美國職棒大聯盟（MLB）主辦，比賽的球場地點則分布於台灣、日本、美國，參與隊伍由上一屆參加隊伍的前16名，與資格賽晉級的4隊組成，總共20隊分為4組將在3月8日至21日捉對廝殺。

這次的台灣代表隊的比賽陣容為何、賽程、場地、轉播資訊，這邊一次整理給你。

台灣代表隊陣容

台灣代表隊這次組訓賽由中華職棒大聯盟負責，代表隊總教練由中職統一獅總教練林岳平出任。

集訓名單原有36人，先前因旅日投手張奕受傷退出，名單只剩35人，教練團決定不再另行補人，從35人去選出最終名單，投手選出14人、捕手3人，其他為內、外野手。

投手（14人）

  • 呂彥青、李振昌、陳冠宇、鄧愷威、陳禹勳、曾仁和、宋家豪、胡智為、陳冠偉、曾峻岳、黃子鵬、江少慶、陳仕朋、王維中

捕手（3人）

  • 吉力吉撈・鞏冠、林岱安、高宇杰

內野手（8人）

  • 鄭宗哲、林子偉、王威晨、江坤宇、張育成、吳念庭、范國宸、林立

外野手（5人）

  • 郭天信、王柏融、陳晨威、陳傑憲、成晉
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Photo Credit: 中華職棒大聯盟

賽制

台灣與古巴、荷蘭、義大利、巴拿馬分在A組中，各隊都不乏有大聯盟或1A至3A經驗的選手，不容小覷。賽事則分為「小組賽」與「淘汰賽」。

  • 「小組賽」階段：20支隊伍分為A、B、C、D四組分別進行「單循環賽」，各組取前兩名晉級至淘汰賽。
  • 「淘汰賽」階段：8強開始採「單淘汰賽」制，不設置季軍賽。

而預賽進行到後段也時常出現同戰績的情形，這時官方也提出一套戰績平手情況下的排序辦法，依序是：

  1. 比較雙方對戰成績
  2. 比較平手各隊（總失分／守備獲得總出局數）最低者
  3. 比較平手各隊（總責失分／守備獲得總出局數）最低者
  4. 如果以上都相同，以抽籤決定

台灣代表隊賽程

預賽賽程

  • 對戰巴拿馬，3月8日19:00，台中洲際棒球場
  • 3月9日休兵1日
  • 對戰義大利，3月10日19:00，台中洲際棒球場
  • 對戰荷蘭，3月11日19:00，台中洲際棒球場
  • 對戰古巴，3月12日19:00，台中洲際棒球場

複賽賽程

進到八強賽與四強賽後，皆是以單淘汰的方式進行，地點則移駕到日本東京巨蛋以及美國馬林魚球場。

  • 八強賽，3月15日至18日晚間7點，分別於東京巨蛋、馬林魚球場舉行
  • 四強賽，3月19、20日晚間7點，於馬林魚球場舉行
  • 冠軍賽，3月21日，於馬林魚球場舉行
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Photo Credit: 悍創運動行銷

轉播、購票資訊

電視轉播

電視轉播由MOD愛爾達電視（轉播時刻表）與東森電視台（轉播時刻表）負責。

網路轉播

網路轉播：Hami Video（轉播時刻表）、ELTA.tv（轉播時刻表）

現場購票

想前往現場感受熱血沸騰加油聲的人，可經由拓元購票系統買票，預賽有台灣出賽的票價落在1000元至3200元不等，但現在僅剩對戰巴拿馬的場次還有少數的內野席，有興趣的人手腳要快了。

而想購買日、美比賽場次的人，也可以透過MLB提供的購票網站進行買票，想搭飛機出國看球的朋友千萬別錯過囉。

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Photo Credit: 取自拓元售票系統

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核稿編輯：翁世航


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