今年「世界公禱日」禱告主題國為台灣：因為俄國的惡，讓德國人看到台灣的好

台灣對世界的祈禱

今年3月3日是世界公禱日，這個每年三月第一個星期五的世界公禱日，全世界一百七十幾個國家的基督徒，都會聚集由選定的主題國國家婦女設定統一的主題及禱告文，來做禮拜向上帝祈禱。

通常設定禱告的內容主題的國家婦女，會在四年前就被確認並做籌辦工作，她們必須把主題國的相關資訊與禱告文與詩歌透過與教會中心的溝通、協調定調，再經討論分工，把主題國國家的資訊與禱告文，用各國語言透過教會組織傳給全世界。

今年的主導禱告的國家即是台灣。其實在此必須說，台灣僅具有約5％左右的基督徒，在基督教世界的國家來說，在人數上根本不具分量，但是台灣基督徒婦女的爭取，讓世界基督教國家人民能看到台灣，並且能在疫情期間，承擔艱鉅的籌辦工作，個人深感敬佩，這在公禱日做禮拜時，也深受德國教會的高度敬意，讓人感受到這群台灣基督徒婦女的信念與堅定不移的力量。

受邀至奧斯堡（Ausburg）介紹台灣並代表台灣婦女與世人共為世界祈禱｜Photo Credit: 劉威良提供

原本以為今年禱告主題國為台灣，是因為烏克蘭受俄國侵略之故，因為全世界最近都在擔心台灣會受到中國的武力侵略，所以世界公禱日才選擇台灣作為主題國，但事實上只是時機上的偶然。這個籌辦活動早在四年前，就由台灣基督徒婦女爭取到確認今年的祈禱國為台灣，台灣基督教會的婦女在這四年來，就承辦了所有的籌辦圖像與禱告文還有詩歌選用，才讓全世界的教會在四年之後完整認識台灣，並由台灣主導祈禱禮拜。

個人並非基督徒，本身也很少上教堂，對教堂的禮拜及世界公禱日並不熟悉。更大的誤會是，原本以為台灣是接受禱告的國家，其實正好相反。

這次籌辦的主題內容與歌曲選用，都是由籌辦國、也就是台灣基督徒婦女以台灣立場思索全世界的問題，來決定用哪些聖經篇章來為世界祈禱，正確地說應該是由台灣結合各教派的基督徒婦女，主導全世界3月3日當天的禮拜，引領全世界共同祈禱，向上帝請願祈禱，期望上帝可以聽到由台灣婦女帶領全世界的基督徒，為世界所做的祈禱與願景盼望。

台灣在德國的能見度於俄烏戰爭之前幾乎是沒有的。對與中國交好的德國來說，台灣相對的就是一個阻擾德國與中國交好的眼中釘而已。自去（2022）年俄國侵略烏克蘭戰爭爆發以來，影響德國甚劇，德國人民一夜之間覺醒，認為依賴獨裁政權取得經濟利益會害死自己，所以自開戰以來，逼得德國政府必須選邊站。