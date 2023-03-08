今年「世界公禱日」禱告主題國為台灣：因為俄國的惡，讓德國人看到台灣的好
我們想讓你知道的是
因為俄國的惡，讓德國人看到台灣的好，因為與德國尚稱不遠的歐洲烏克蘭人民正在承受捍衛民主的苦難，德國人才知苦難將至。也正因為過去一年來媒體大幅報導台灣，才讓德國知道什麼是台灣，台灣對國際的重要性與台灣守護民主的價值。
台灣對世界的祈禱
今年3月3日是世界公禱日，這個每年三月第一個星期五的世界公禱日，全世界一百七十幾個國家的基督徒，都會聚集由選定的主題國國家婦女設定統一的主題及禱告文，來做禮拜向上帝祈禱。
通常設定禱告的內容主題的國家婦女，會在四年前就被確認並做籌辦工作，她們必須把主題國的相關資訊與禱告文與詩歌透過與教會中心的溝通、協調定調，再經討論分工，把主題國國家的資訊與禱告文，用各國語言透過教會組織傳給全世界。
今年的主導禱告的國家即是台灣。其實在此必須說，台灣僅具有約5％左右的基督徒，在基督教世界的國家來說，在人數上根本不具分量，但是台灣基督徒婦女的爭取，讓世界基督教國家人民能看到台灣，並且能在疫情期間，承擔艱鉅的籌辦工作，個人深感敬佩，這在公禱日做禮拜時，也深受德國教會的高度敬意，讓人感受到這群台灣基督徒婦女的信念與堅定不移的力量。
原本以為今年禱告主題國為台灣，是因為烏克蘭受俄國侵略之故，因為全世界最近都在擔心台灣會受到中國的武力侵略，所以世界公禱日才選擇台灣作為主題國，但事實上只是時機上的偶然。這個籌辦活動早在四年前，就由台灣基督徒婦女爭取到確認今年的祈禱國為台灣，台灣基督教會的婦女在這四年來，就承辦了所有的籌辦圖像與禱告文還有詩歌選用，才讓全世界的教會在四年之後完整認識台灣，並由台灣主導祈禱禮拜。
個人並非基督徒，本身也很少上教堂，對教堂的禮拜及世界公禱日並不熟悉。更大的誤會是，原本以為台灣是接受禱告的國家，其實正好相反。
這次籌辦的主題內容與歌曲選用，都是由籌辦國、也就是台灣基督徒婦女以台灣立場思索全世界的問題，來決定用哪些聖經篇章來為世界祈禱，正確地說應該是由台灣結合各教派的基督徒婦女，主導全世界3月3日當天的禮拜，引領全世界共同祈禱，向上帝請願祈禱，期望上帝可以聽到由台灣婦女帶領全世界的基督徒，為世界所做的祈禱與願景盼望。
台灣在德國的能見度於俄烏戰爭之前幾乎是沒有的。對與中國交好的德國來說，台灣相對的就是一個阻擾德國與中國交好的眼中釘而已。自去（2022）年俄國侵略烏克蘭戰爭爆發以來，影響德國甚劇，德國人民一夜之間覺醒，認為依賴獨裁政權取得經濟利益會害死自己，所以自開戰以來，逼得德國政府必須選邊站。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21