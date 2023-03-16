《迷航烏托邦》後記：科技跟技術本身沒有對錯，但科技追求絕對不能是唯一
我們想讓你知道的是
創業者像信眾一樣在其中追逐成功與財富，我們以為在追求世界大同，結果通常卻只加深了階級隔閡。我支持科技進步，我也會持續在新領域裡創新，但如果科技產業是為人類大同設計的工具／產品，那目的不應該只是創造個人財富或地位，而是創造更多連結的橋樑。
文：葉向林（Noah）
後記——現實世界的烏托邦們
乍看之下《迷航烏托邦》似乎是個友情故事，但友情的重要性已被包裝過千萬次，故事、漫畫、電影，如果想要創造些新的事物，友情似乎不是最好的題材。再說了，如果要講友情的話，對於朋友角色的刻畫可能還得更深一點，友情並不是《迷航烏托邦》想要討論的主題。
在科技業裡也打滾了快二十年，我的恆常大概就是不斷追逐些新可能。像小狐狸一樣，我的性格也有著缺陷，但若不是這些缺陷，我今天大概也不會寫這本書。這些新科技、新可能、新技術永遠都有著宏大的理想願景，它們創造新的生態系、商業模式，最終也創造新的財富階級。每個科技帝國（或聯邦）都承諾理想國度、經濟奇蹟，有時他們承諾實現我們的貪念或痴迷，另一些時候承諾減低我們的恐懼或焦慮，我們像小狐狸一樣因人性缺陷而被轉換，規模化的情緒支配也成了完整的學科。
創業者像信眾一樣在其中追逐成功與財富，我們以為在追求世界大同，結果通常卻只加深了階級隔閡。我支持科技進步，我也會持續在新領域裡創新，但如果科技產業是為人類大同設計的工具／產品，那目的不應該只是創造個人財富或地位，而是創造更多連結的橋樑。
其實創作的過程並不是太複雜，我先歸納了一些常見的「科技承諾」，再將兌現這些承諾的執行問題給移除，將科技承諾的完成度推往極限，很快就可以看到現實與理想的差距，這個方式一點也不難，誰都可以這樣做。你們跟承諾互動的時候也許也可以試試看這個方法，也許能找到更多新奇的故事與角度。
像是前文講的，故事裡的烏托邦都影射著某類型的科技帝國，說得更精準點，我並不是在單指哪些企業或組織，而是泛指會做出那些「永不」承諾的組織或科技明星們。「Never Poor」、「Never Stupid」、「Never Alone」都是在形容恐懼，如果你學過科技業曾經流行且廣泛採用的遊戲化技巧，那你可能知道恐懼是人類最強大的短期驅動力，科技新創在追求成功的時候大概也無法不使用這些暗黑魔法。
每個烏托邦的結局大多有相關研究結果支持，以「永不孤單」為例，麻省理工學院的教授雪莉特克爾（Sherry Turkle）2012年曾經出版過一本書叫《Alone Together》，書的副標是Why We Expect More From Technology and Less from Each Other。其中部分重點是在講述我們在希望獲得安慰或是與人創造連結時，一般人都有兩個選擇，一是找人面對面談話，二是在社群網站上貼文。你會選擇哪一個？面對面談話能夠更直接地獲得對方的語氣與肢體回饋，但這些回饋不總是百分百正面，而我們很常為了逃避這樣的不確定性，而選擇貼出只有點讚選擇的貼文，同時還能獲得大量支持的幻覺。但實際上點讚創造的連結非常地弱，很難彌補我們內心對與人連結的真正需求。
相反的面對面深度交談更能真正連結人們，但卻因為進入門檻高而常被選擇放棄。近年也有更多數據形容這個趨勢的惡化，日本年輕人戀愛的比率越來越低，從草食轉為絕食，越親密的關係經驗率的下滑就越劇烈，這正是選擇較為輕鬆與人工的人際關係的結果。小狐狸在書中的摯友可以代表任何一種科技，社群網站、AI友情、甚至是紅了一陣的計時陪伴服務，都是我們逃避學習與人建立真實關係的選項。
「永不貧窮」的黃金烏托邦講的是我所在的，吵吵鬧鬧的幣圈與區塊鏈世界，協議們總是搶著提出更高的利率以打贏搶攻市佔率的戰爭，但卻忽略使用者的風險。伊莉莎白鄧教授2014年出版的《Happy Money》列舉出多項金錢與快樂之間的關係（研究在幾年後有更新），追逐財富的你可能也很適合閱讀。「永不愚蠢」更多是參考了對中國（或全世界）高度競爭社會裡年輕人心裡的焦慮，也同時討論資訊監控的可能問題。「永不無聊」則意指Netflix、Disney+等提供的無限娛樂，反思我們花了大把時間與劇中及劇外人建立的關係。最後以「永不是你」作結，講起飛後重摔，多半又會再被捧飛的元宇宙裡，雖然承諾了全新的美好世界與生活，但承諾時卻故意遺漏了資源仍然稀缺，競爭仍然存在的事實。
我雖然對這些故事多少有些詮釋，但我不想講太多霸佔讀者解釋故事的方式，也不想僵化你的想像空間，我們還是獨立思考後多交流想法，才能一起前進。
小狐狸的角色設定時也經過了許多思考，最終的透明設定是為了凸顯創業家們或是科技從業者希望被看到被認可，甚至找到存在意義的初衷。同時也提醒存在意義大概不會在財富或成功的累積中找到，而會從人們的相對關係出現。如果資本額或營收數字不是你每年的KPI，你會怎麼設定營運目標？
1917年道奇兄弟控訴有名的亨利福特一案中，密西根州高等法院給了明確的回答：「一個商業公司設立和運行的主要目的是為股東創造利潤。」我很同意，但是一百年後我們有了其他選擇，GDP不再是衡量國家經濟的唯一標準，2008不丹政府開始嘗試Gross National Happiness國民快樂指數，每年新聞都會報導全球各國快樂指數的排名（台灣的排名並不如想像的那麼落後）。區塊鏈協議開始嘗試去中心化的社會架構與治理方式，許多跟社會公共財相關的議題都有新的實驗方向。如果國家都開始嘗試新的衡量指標，那組織或個人也許也可以。
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
我們想讓你知道的是
臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。