馬祖國軍抗議伙房「缺肉」，立委陳雪生：我們肉多得要命，是部隊不肯在地方採購

昨（5）日，馬祖當地一名包車旅遊業者陳紘任，在個人臉書發表一則攝於馬祖莒光鄉西莒島的照片及貼文，內容疑似為馬祖官兵寫在沙灘上的抗議心聲，包括「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」、「馬防部伙房主菜都是白飯」、「不要罐頭」等示現出馬祖國軍伙食「缺肉」的字眼，引發民眾熱議。

立委、議員接連發聲

此貼文後被國民黨籍南投縣立委馬文君轉發，表示自己已經接獲陳情，並要求國防部立即查處此事。

國民黨籍台北市議員李彥秀也在獲悉此事後，於個人臉書以「你不覺得你很可恥嗎？」反問民進黨與總統蔡英文，表達對馬祖國軍「荒島求生」的不捨。

馬祖缺肉其實是縣府問題？

不止馬祖國軍缺肉，被稱為「離離島」的莒光地區，更是連在地居民都缺乏食材。

民進黨連江縣黨部主任委員李問也在個人臉書發文表示，自己早在前幾天就已接到多位莒光鄉親反映缺糧問題。並強調風浪是否影響航班，是有天氣預報的，縣政府主政者應該很明白，因此民生物資的缺乏，其實不是部隊的問題，而是貨船公司航班協調的問題，以及縣府是否積極協調的問題。

李問更在貼文中點名國民黨籍馬祖區域立委陳雪生，明明擁有正式管道協調資源，卻忽視莒光鄉親長期面臨的貨運問題，從去年到現在都缺乏作為，才讓官兵以沙灘寫字的方式來突顯問題。。

而陳雪生在今日的外交及國防委員會質詢中表達被李問「甩鍋」的不滿，說明部隊是禁區，立法委員進不去，他怎麼會知道國軍缺肉問題。

陳雪生在質詢國防部長邱國正時也說道，他認為國軍缺肉不是運補的問題，而是「副供」（副食供應）的問題。他在擔任連江縣長及立委任內一直請部隊改在地方買肉，並說明「我們肉多得要命」、「沒有瘦肉也有肥肉」，是部隊副食供應過於計較，如果要五花肉，就要買100份都一樣的，不可能肥肉瘦肉都買，而馬祖國軍的肉就是這麼缺出來的。

國防部將用運輸機載運肉品

關於馬祖「缺肉」，中華民國國防部今日已發布新聞稿回應，說明已於上午7時以交通船運送2日份冷凍肉品至莒光地區，也以C-130運輸機運送5.2噸各類冷凍肉品至馬祖地區，且可供應全防區官兵10日伙食所需。

並在新聞稿中說明了馬祖莒光斷炊的原因，是因為近期海象不佳，加上國防部軍租民船故障維修，才導致多次無法順利運補。且莒光地區的肉品廠商供貨不穩，3月4、5日肉類供應不足，才暫以軍用各類罐頭替代，但除肉類以外其餘食材均充足。

國防部也在新聞稿中承諾，雖然目前負責前運馬祖地區的軍租民船尚在維修當中，但往後若有延航可能，將持續以C-130運輸機採空運方式運送副食品。

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：翁世航