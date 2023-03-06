馬祖國軍抗議伙房「缺肉」，立委陳雪生：我們肉多得要命，是部隊不肯在地方採購
我們想讓你知道的是
馬祖國軍疑因伙食「缺肉」在沙灘上寫下心聲抗議，照片被民眾拍下後引發熱議，國防部也被炎上。民進黨黨部主委李問卻表示「缺肉」該是連江縣府與立委陳雪生的問題，畢竟海象及天氣都有預報，若非主事者沒有協調，根本不會輕易「缺糧」。陳雪生則回應說馬祖其實不缺肉，是部隊副食供應過於計較，才這麼把肉「缺」出來的。
昨（5）日，馬祖當地一名包車旅遊業者陳紘任，在個人臉書發表一則攝於馬祖莒光鄉西莒島的照片及貼文，內容疑似為馬祖官兵寫在沙灘上的抗議心聲，包括「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」、「馬防部伙房主菜都是白飯」、「不要罐頭」等示現出馬祖國軍伙食「缺肉」的字眼，引發民眾熱議。
立委、議員接連發聲
此貼文後被國民黨籍南投縣立委馬文君轉發，表示自己已經接獲陳情，並要求國防部立即查處此事。
國民黨籍台北市議員李彥秀也在獲悉此事後，於個人臉書以「你不覺得你很可恥嗎？」反問民進黨與總統蔡英文，表達對馬祖國軍「荒島求生」的不捨。
馬祖缺肉其實是縣府問題？
不止馬祖國軍缺肉，被稱為「離離島」的莒光地區，更是連在地居民都缺乏食材。
民進黨連江縣黨部主任委員李問也在個人臉書發文表示，自己早在前幾天就已接到多位莒光鄉親反映缺糧問題。並強調風浪是否影響航班，是有天氣預報的，縣政府主政者應該很明白，因此民生物資的缺乏，其實不是部隊的問題，而是貨船公司航班協調的問題，以及縣府是否積極協調的問題。
李問更在貼文中點名國民黨籍馬祖區域立委陳雪生，明明擁有正式管道協調資源，卻忽視莒光鄉親長期面臨的貨運問題，從去年到現在都缺乏作為，才讓官兵以沙灘寫字的方式來突顯問題。。
而陳雪生在今日的外交及國防委員會質詢中表達被李問「甩鍋」的不滿，說明部隊是禁區，立法委員進不去，他怎麼會知道國軍缺肉問題。
陳雪生在質詢國防部長邱國正時也說道，他認為國軍缺肉不是運補的問題，而是「副供」（副食供應）的問題。他在擔任連江縣長及立委任內一直請部隊改在地方買肉，並說明「我們肉多得要命」、「沒有瘦肉也有肥肉」，是部隊副食供應過於計較，如果要五花肉，就要買100份都一樣的，不可能肥肉瘦肉都買，而馬祖國軍的肉就是這麼缺出來的。
國防部將用運輸機載運肉品
關於馬祖「缺肉」，中華民國國防部今日已發布新聞稿回應，說明已於上午7時以交通船運送2日份冷凍肉品至莒光地區，也以C-130運輸機運送5.2噸各類冷凍肉品至馬祖地區，且可供應全防區官兵10日伙食所需。
並在新聞稿中說明了馬祖莒光斷炊的原因，是因為近期海象不佳，加上國防部軍租民船故障維修，才導致多次無法順利運補。且莒光地區的肉品廠商供貨不穩，3月4、5日肉類供應不足，才暫以軍用各類罐頭替代，但除肉類以外其餘食材均充足。
國防部也在新聞稿中承諾，雖然目前負責前運馬祖地區的軍租民船尚在維修當中，但往後若有延航可能，將持續以C-130運輸機採空運方式運送副食品。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：翁世航
Tags：
搶佔下一代互聯網先機！「Web3.0快速上手基礎課程」免費開放，即刻構建虛擬網路生態系
我們想讓你知道的是
近年區塊鏈技術逐漸成熟，以其為核心的「Web3.0」正蓄勢待發地準備再次掀起新一波的數位浪潮。為協助企業用戶搶佔Web3.0先機，AWS推出免費課程「Web3.0快速上手基礎課程」，幫助所有客戶銜接全新的互聯網時代。
過去幾年，5G與人工智慧（AI）的發展，為全球產業掀起一波競爭激烈的數位轉型熱潮，而區塊鏈、元宇宙也後來居上，成為近年熱門的產業關鍵字。其中，以區塊鏈技術為核心的「Web3.0」潛伏於看似平靜的市場中，以構建去中心化虛擬網路生態系願景及DeFi、Game fi等新型態應用服務，蓄勢待發地準備掀起新一波的數位浪潮。
不過，企業入圈Web3.0前還有不少困難需要克服，除了區塊鏈、人工智慧、AR／VR等技術尚在發展中，公司內部的系統整合、人才短缺及儲存／營運維護成本控制等基本問題也有待解決。幸運的是，近年來不只運算技術突飛猛進，雲端技術及服務同樣發達。Amazon Web Services（AWS）提供的多樣性雲端應用服務含括了近乎所有企業可能遭遇的困難 ，幫助企業將焦點從「技術」層面回到「思維」層面，專注於如何參與去中心化的Web3.0世界。
匯集先驅，洞察趨勢：深入Web3.0現況，掌握最佳實踐方案
顯而易見，Web3.0的浪潮正在積蓄力量。在這前浪退去、後浪翻湧的關鍵時刻，採取行動、探索技術趨勢就是企業搶佔先機的唯一方法。為確保用戶自由使用和鏈接資產，Web3.0架構圍繞資料庫、開源驗證、數據儲存交換等概念核心展開。因此，區塊鏈上將不斷產生各種資訊數據，企業如何應用雲端服務來蒐集資訊、分析數據、提高應用效率，並達成優化產品服務的最終目的，也就成為Web3.0浪潮中企業脫穎而出的關鍵。
此次AWS免費推出的Web3.0快速上手基礎課程含括「區塊鏈金融趨勢」、「Web3.0敏捷上鏈服務」、「Web3.0入圈指南」、「Web3.0新創之路」與「元宇宙雲端服務」五大課程。內容涉及國際投資、新創、DeFi／GameFi、NFT 及VR／AR內容創建等，一次匯集圈內最精闢的趨勢與座談討論，帶領參與者由下而上快速建構Web3.0和元宇宙的基礎概念。
|課程
|主題
|課程一
|區塊鏈金融趨勢分享
|課程二
|AWS 如何協助客戶打造 Web3.0 敏捷上鏈服務
|課程三
|實戰！ Web2.0 企業前進 Web3.0 的最佳入圈指南
|課程四
|Web3.0 的新創出海之路
|課程五
|多重元宇宙在雲端
免費報名「AWS Web3.0 快速上手基礎課程」，註冊折扣加碼送！
若想在產業迭代、技術革新的未來市場中脫穎而出，成為開拓藍海商機、改寫產業運作規則的領先者，那您絕對不能錯過這次簡短卻精華的「AWS Web3.0 快速上手基礎課程」。AWS已經準備好從Web2.0進入Web3.0及元宇宙的最佳實踐方案及建議，也提供多元的Web3.0應用場景等待您的體驗。除此之外，也建議您於活動前免費註冊AWS帳號，搭配服務試用獲得最佳的課程體驗；若您是2023年後註冊AWS帳號的新用戶，還可額外獲得25美元的限量AWS服務折扣碼（送完爲止）。
AWS Web3.0 快速上手基礎課程 活動詳細資訊
開放時間：即日起至2023/3/31截止。
課程形式：凡註冊申請AWS用戶，填寫頁面表單後即可免費線上觀看內容。
優惠：2023年後註冊AWS帳號的新用戶，還可額外獲得25美元的限量AWS服務折扣碼（送完爲止）
報名連結：立即填寫表單，獲得AWS Web3.0 快速上手基礎課程。
授課語言：中文