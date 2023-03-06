安可新聞稿＿2023年「安可挺！好」質感生活調查大公開

2023年「安可挺！好」質感生活調查大公開 不同年齡想法大不同！30+愛旅遊、40+不因價格屈就選擇、50+重體驗

在快速變遷、節奏匆忙的時代，現代人喜歡追求平衡且有質感的好生活，但近期「安可挺！好」質感生活調查卻發現，不同世代的人們對於好生活的定義與態度卻大不同。這份由以創新打造40歲以上專用的興趣社群平台的「Encore安可日子」發起的千人線上調查，邀請了20到50世代的網友分享他們的消費心態與生活選擇，而調查結果發現：20世代最容易透過購物來犒賞自己、30世代的人喜歡透過旅行來放鬆心情、40世代在購物時不會因為價格而屈就選擇、50世代的人則重視健康與保養等，從報告中可看見不同年齡層對品質的追求。安可日子創辦人林宜靜表示，「從調查報告中對照Encore APP平台的用戶行為，我們也觀察到40世代的人真的很特別，他們希望讓自己能靠近30世代的生活習慣，同時也嚮往50世代能夠對好的人生價值有優雅自若的態度，且因此提前啟動布局自己50世代的人生價值定位。」

每個世代對於質感好生活的想法也不一樣，暢銷書作家黃惠如和許多50世代一樣，重視壓力對健康的影響，「以前我常常會買幫助紓壓的物品，但現在為了減少不必要的斷捨離，我在購物時會更加謹慎。」至於40世代的5% Design Action社會設計平台創辦人楊振甫對好的追求則是「堅持所選、對品質不屈就」，在忙碌時他會以便利為主，留下更多的時間做更重要的事，例如陪伴家人。

觀察到各個世代對於「好」的不同追求，「安可挺！好」質感生活調查發現，50世代對於購物整體的體驗要求高，他們認為購物不僅是買東西而已，服務的水準也是他們的考量因素；價格當然還是重要的購買考慮因素，其中又以20世代最容易被左右、40世代則是受價格影響最小，顯示他們不會因為價格而屈就選擇。還有調查結果中有近八成受訪者覺察自己的壓力，其中又以50世代民眾最關注此議題、並嘗試紓壓。當然隨著疫情影響，大家對於健康與食材營養都相當重視，也關注惜食議題與睡眠品質。

為了陪伴更多人擁抱與實踐質感好生活，Encore安可日子也特別攜手全家便利商店、GO SURVEY市場研究顧問加入，在udn元氣網、5% Design Action社會設計平台、基督教芥菜種會、大武山牧場、nozzle quiz、瑪哪天然蘇打礦泉水等企業夥伴的共同響應下，即刻起展開「挺好體驗師」的招募行動，邀請有品味、有想法，願意熱情分享的你，一起挺好生活。