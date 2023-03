韓劇《浪漫速成班》：怪物都是怪獸家長養出來的

由全度嬿與鄭敬淏主演的韓劇《浪漫速成班》,表面上是愛情喜劇,實際上的劇情主軸,卻是學業壓力與親子關係。在人生低潮的時候,如果身邊有人送暖,彷彿又可以有力氣再走下去。

《浪漫速成班》中關於學生考試壓力,還有不同家長的應對,都是很值得思考的;劇中的家長,到底是真的為了孩子,還是為了自己呢?以「為孩子好」之名,會否只是情緒勒索?

我一直很喜歡美國教育顧問/作家Dorothy Law Nolte博士的經典詩作 《Children Learn What They Live》(孩子在生活中學習),這也說明了原生家庭對孩子成長的影響有多大;在此節錄幾句也許可以對照本劇劇情的部分(英文為原文,中文為筆者譯文):

If children live with fear, they learn to be apprehensive.(如果孩子在恐懼中長大,他們會變得憂心)

If children live with encouragement, they learn confidence.(如果孩子在備受鼓勵的環境中長大,他們會變得自信)

If children live with acceptance, they learn to love(如果孩子在被接受的環境中長大,他們會學懂去愛)

If children live with approval, they learn to like themselves.(如果孩子在備受肯定的環境長大,他們會懂得喜歡自己)