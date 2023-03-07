韓劇《浪漫速成班》：怪物都是怪獸家長養出來的
我們想讓你知道的是
「把孩子逼入絕境的，都是我們這些大人吧？」面對孩子應付考試，《浪漫速成班》中不同家長有著不同態度，而這也正正影響了孩子的心理健康。
由全度嬿與鄭敬淏主演的韓劇《浪漫速成班》，表面上是愛情喜劇，實際上的劇情主軸，卻是學業壓力與親子關係。在人生低潮的時候，如果身邊有人送暖，彷彿又可以有力氣再走下去。
《浪漫速成班》中關於學生考試壓力，還有不同家長的應對，都是很值得思考的；劇中的家長，到底是真的為了孩子，還是為了自己呢？以「為孩子好」之名，會否只是情緒勒索？
我一直很喜歡美國教育顧問／作家Dorothy Law Nolte博士的經典詩作 《Children Learn What They Live》（孩子在生活中學習），這也說明了原生家庭對孩子成長的影響有多大；在此節錄幾句也許可以對照本劇劇情的部分（英文為原文，中文為筆者譯文）：
If children live with fear, they learn to be apprehensive.（如果孩子在恐懼中長大，他們會變得憂心）
If children live with encouragement, they learn confidence.（如果孩子在備受鼓勵的環境中長大，他們會變得自信）
If children live with acceptance, they learn to love（如果孩子在被接受的環境中長大，他們會學懂去愛）
If children live with approval, they learn to like themselves.（如果孩子在備受肯定的環境長大，他們會懂得喜歡自己）
怪物子女都是怪獸家長養出來的
韓劇《LIVE：轄區現場》中奇所長說過一段讓我印象很深的台詞：
孩子們一直都沒有錯，都是大人毀了他們。大人毀了孩子，然後孩子闖了禍，並且受罰；等這些孩子長大後，再次毁掉自己的孩子⋯⋯
（下有劇透，涉及兇手身分）
《浪漫速成班》中南行善（全度嬿飾）說「把孩子逼入絕境的，都是我們這些大人吧？」感覺跟上述台詞滿相應的，特別是鄭盛顯（智動喜飾）。
面對孩子應付考試，劇中不同家長有著不同態度，而這也正正影響了孩子的心理健康。
盛顯的媽媽在其姊秀泫的靈堂上跟他說：「你該回家了，你下禮拜就要考試了」，連讓他悼念亡姊的時間也要剝奪，在家也因考試而對他身心虐待，結果害他完全長歪了。
其實李善才的媽媽，同樣在他哥哥熙才被警方拘留時，漠視善才擔心哥哥的心情，一心只要他專注於考試，幸好善才那時候還有海伊可以倚靠，後來收拾心情懸崖勒馬，才沒有變「盛顯2.0」鑄成大錯。
至於另一位考生，說自己會變成怪物的秀雅，在她唸書狀態欠佳時，她的媽媽大嚷：「妳得好好打起精神準備期末考了，妳不能就這樣被擊垮啊！妳再不振作起來，我會很傷心的」；因為她的媽媽出身三流大學，自己學歷不好就強迫孩子當醫生代她圓夢，還暗示自己是「一天到晚看臉色伺候孩子的家長」，結果害秀雅出現情緒調節障礙，還差點殺了海伊⋯⋯從她的說話中可以看到，很多時候她都從自己出發，而不是真的為了孩子。
最後是女主角行善，雖然她有主角光環，但她跟她的媽媽一樣，都是劇中很溫暖的角色。當她以為海伊考試沒考好時，她說：「考試算甚麼？上不了大學又如何？期中考又不代表一切」雖然她本來學歷不高，但總是以真誠待人，正能量滿滿，最後不僅自己得到幸福，由她照顧的海伊也是品學兼優，是個會帶給身邊的人溫暖的孩子。
筆者很喜歡善才跟海伊說的一段對話，子女無法選擇父母，但可以選擇當比父母更好的人。
孩子不該是父母用來炫耀的工具，更不該是代父母圓夢的附屬品。雖然《浪漫速成班》最後幾集劇情每況愈下，但劇中的訊息，希望還是可以好好傳達給當家長或準備當家長的人。
文章獲授權轉載，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
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從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna