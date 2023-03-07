2023/03/07,
影劇

韓劇《浪漫速成班》：怪物都是怪獸家長養出來的

韓劇《浪漫速成班》：怪物都是怪獸家長養出來的
圖片來源：《浪漫速成班》／tvN

我們想讓你知道的是

「把孩子逼入絕境的，都是我們這些大人吧？」面對孩子應付考試，《浪漫速成班》中不同家長有著不同態度，而這也正正影響了孩子的心理健康。

由全度嬿與鄭敬淏主演的韓劇《浪漫速成班》，表面上是愛情喜劇，實際上的劇情主軸，卻是學業壓力與親子關係。在人生低潮的時候，如果身邊有人送暖，彷彿又可以有力氣再走下去。

《浪漫速成班》中關於學生考試壓力，還有不同家長的應對，都是很值得思考的；劇中的家長，到底是真的為了孩子，還是為了自己呢？以「為孩子好」之名，會否只是情緒勒索？

我一直很喜歡美國教育顧問／作家Dorothy Law Nolte博士的經典詩作 《Children Learn What They Live》（孩子在生活中學習），這也說明了原生家庭對孩子成長的影響有多大；在此節錄幾句也許可以對照本劇劇情的部分（英文為原文，中文為筆者譯文）：

If children live with fear, they learn to be apprehensive.（如果孩子在恐懼中長大，他們會變得憂心）

If children live with encouragement, they learn confidence.（如果孩子在備受鼓勵的環境中長大，他們會變得自信）

If children live with acceptance, they learn to love（如果孩子在被接受的環境中長大，他們會學懂去愛）

If children live with approval, they learn to like themselves.（如果孩子在備受肯定的環境長大，他們會懂得喜歡自己）

怪物子女都是怪獸家長養出來的

韓劇《LIVE：轄區現場》中奇所長說過一段讓我印象很深的台詞：

孩子們一直都沒有錯，都是大人毀了他們。大人毀了孩子，然後孩子闖了禍，並且受罰；等這些孩子長大後，再次毁掉自己的孩子⋯⋯

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圖片來源：《浪漫速成班》／tvN

（下有劇透，涉及兇手身分）

《浪漫速成班》中南行善（全度嬿飾）說「把孩子逼入絕境的，都是我們這些大人吧？」感覺跟上述台詞滿相應的，特別是鄭盛顯（智動喜飾）。

面對孩子應付考試，劇中不同家長有著不同態度，而這也正正影響了孩子的心理健康。

盛顯的媽媽在其姊秀泫的靈堂上跟他說：「你該回家了，你下禮拜就要考試了」，連讓他悼念亡姊的時間也要剝奪，在家也因考試而對他身心虐待，結果害他完全長歪了。

其實李善才的媽媽，同樣在他哥哥熙才被警方拘留時，漠視善才擔心哥哥的心情，一心只要他專注於考試，幸好善才那時候還有海伊可以倚靠，後來收拾心情懸崖勒馬，才沒有變「盛顯2.0」鑄成大錯。

至於另一位考生，說自己會變成怪物的秀雅，在她唸書狀態欠佳時，她的媽媽大嚷：「妳得好好打起精神準備期末考了，妳不能就這樣被擊垮啊！妳再不振作起來，我會很傷心的」；因為她的媽媽出身三流大學，自己學歷不好就強迫孩子當醫生代她圓夢，還暗示自己是「一天到晚看臉色伺候孩子的家長」，結果害秀雅出現情緒調節障礙，還差點殺了海伊⋯⋯從她的說話中可以看到，很多時候她都從自己出發，而不是真的為了孩子。

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圖片來源：《浪漫速成班》／tvN

最後是女主角行善，雖然她有主角光環，但她跟她的媽媽一樣，都是劇中很溫暖的角色。當她以為海伊考試沒考好時，她說：「考試算甚麼？上不了大學又如何？期中考又不代表一切」雖然她本來學歷不高，但總是以真誠待人，正能量滿滿，最後不僅自己得到幸福，由她照顧的海伊也是品學兼優，是個會帶給身邊的人溫暖的孩子。

筆者很喜歡善才跟海伊說的一段對話，子女無法選擇父母，但可以選擇當比父母更好的人。

孩子不該是父母用來炫耀的工具，更不該是代父母圓夢的附屬品。雖然《浪漫速成班》最後幾集劇情每況愈下，但劇中的訊息，希望還是可以好好傳達給當家長或準備當家長的人。

文章獲授權轉載，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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