2023/03/06,
健康

美國營養師推薦的10種「超級食物」Superfood

美國營養師推薦的10種「超級食物」Superfood
Photo Credit: GettyImages

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所謂的「超級食物」（Superfood）是指高營養密度食物，在相同的食物熱量裡可吸收更豐富的營養成分。美國註冊營養師Amy Fischer日前分享，2023年會興起或再度興起的10種「超級食物」，指可助改善情緒並減少炎症。

健康的身體，需要靠汲取食物中的養份來維持。美國註冊營養師Amy Fischer日前分享，2023年會興起或再度興起的10種「超級食物」，指可助改善情緒並減少炎症。

所謂的超級食物（Superfood）是指高營養密度食物，在相同的食物熱量裡可吸收更豐富的營養成分。

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1. 發酵食品

即乳酪、酸奶、泡菜等，可增加腸道的益生菌。當食物經自然發酵後，會改變味道、口感及消化率，亦會增加食物中某些維他命和化合物的濃度。不過，如豉油、啤酒、葡萄酒和麵包等發酵食品未必含有活菌。

2. 十字花科蔬菜

西蘭花、椰菜花、椰菜仔等，含有豐富葉酸、維他命A、C、K及抗氧化劑蘿蔔硫素，有助抗炎、抗癌。

3. 生薑和薑黃粉（薑科植物）

有助消除炎症如關節炎等。生薑含薑辣素和薑酚，可刺激唾液來幫助改善消化。

4. 莓果（Berries）

含有含豐富維他命C及多酚，當中的類黃酮花青素，有助於預防心臟病、癌症及糖尿病。紅桑莓的纖維比任何其他漿果類水果更高。

5. 豆類

含膳食纖維，有助消化，改善腸道健康，同時降低壞膽固醇，能促進新陳代謝及降低患腸癌風險。

6. 大麻籽

擁有完全植物性蛋白質， 蘊藏人體9種必需氨基酸外，又有豐富纖維、維他命E、礦物質、Omega-3脂肪酸和亞麻酸，有助減少發炎。

7. 黑咖啡

含有抗氧化劑多酚，有助於降低第二型糖尿病、子宮內膜癌和肝癌的風險。咖啡中的綠原酸亦可促進眼睛健康。

8. 石榴

富含鉀、維他命C以及抗氧化劑等，有助緩解類風濕性關節炎的炎症等。

9. 黑朱古力

黑朱古力比其他朱古力擁有更多黃烷醇，可保護心臟、抗炎。

10. 雅枝竹（洋薊、artichoke）

富含纖維、蛋白質、植物生化素、維他命C、鎂及鉀。同時有助降低壞膽固醇及甘油三酯。

（文章獲網站授權轉載，原文請看

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