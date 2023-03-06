美國營養師推薦的10種「超級食物」Superfood
我們想讓你知道的是
所謂的「超級食物」（Superfood）是指高營養密度食物，在相同的食物熱量裡可吸收更豐富的營養成分。美國註冊營養師Amy Fischer日前分享，2023年會興起或再度興起的10種「超級食物」，指可助改善情緒並減少炎症。
健康的身體，需要靠汲取食物中的養份來維持。美國註冊營養師Amy Fischer日前分享，2023年會興起或再度興起的10種「超級食物」，指可助改善情緒並減少炎症。
所謂的超級食物（Superfood）是指高營養密度食物，在相同的食物熱量裡可吸收更豐富的營養成分。
1. 發酵食品
即乳酪、酸奶、泡菜等，可增加腸道的益生菌。當食物經自然發酵後，會改變味道、口感及消化率，亦會增加食物中某些維他命和化合物的濃度。不過，如豉油、啤酒、葡萄酒和麵包等發酵食品未必含有活菌。
2. 十字花科蔬菜
西蘭花、椰菜花、椰菜仔等，含有豐富葉酸、維他命A、C、K及抗氧化劑蘿蔔硫素，有助抗炎、抗癌。
3. 生薑和薑黃粉（薑科植物）
有助消除炎症如關節炎等。生薑含薑辣素和薑酚，可刺激唾液來幫助改善消化。
4. 莓果（Berries）
含有含豐富維他命C及多酚，當中的類黃酮花青素，有助於預防心臟病、癌症及糖尿病。紅桑莓的纖維比任何其他漿果類水果更高。
5. 豆類
含膳食纖維，有助消化，改善腸道健康，同時降低壞膽固醇，能促進新陳代謝及降低患腸癌風險。
6. 大麻籽
擁有完全植物性蛋白質， 蘊藏人體9種必需氨基酸外，又有豐富纖維、維他命E、礦物質、Omega-3脂肪酸和亞麻酸，有助減少發炎。
7. 黑咖啡
含有抗氧化劑多酚，有助於降低第二型糖尿病、子宮內膜癌和肝癌的風險。咖啡中的綠原酸亦可促進眼睛健康。
8. 石榴
富含鉀、維他命C以及抗氧化劑等，有助緩解類風濕性關節炎的炎症等。
9. 黑朱古力
黑朱古力比其他朱古力擁有更多黃烷醇，可保護心臟、抗炎。
10. 雅枝竹（洋薊、artichoke）
富含纖維、蛋白質、植物生化素、維他命C、鎂及鉀。同時有助降低壞膽固醇及甘油三酯。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna